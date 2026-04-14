Beatbot annuncia la vendita al pubblico di AquaSense X: il primo robot per piscine al mondo con stazione di ricarica autopulente

Disponibile in occasione dell'apertura della stagione delle piscine, il prodotto vincitore dell'iF DESIGN AWARD elimina la pulizia manuale dei filtri e inaugura una serie di promozioni primaverili esclusive

BERLINO, 14 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nella robotica intelligente per piscine, inaugura la stagione di apertura delle piscine con la vendita al pubblico dell'attesissimo ecosistema AquaSense X e propone sconti esclusivi sull'intera gamma dei suoi prodotti innovativi. Grazie alla combinazione di un sistema di pulizia autonomo altamente efficiente e una manutenzione post-ciclo integrata, Beatbot AquaSense X semplifica la cura delle piscine, agevolando il periodo di transizione tra l'apertura primaverile e la manutenzione estiva.

AquaSense X

"L'ecosistema Beatbot AquaSense X è stato progettato per eliminare definitivamente le lunghe operazioni di pulizia con i robot, garantendo un'autonomia completa che non richiede alcun intervento diretto", ha dichiarato Jimmy Hu, vicepresidente di Beatbot. "Integrando un avanzato robot di pulizia per piscine basato sull'intelligenza artificiale con la nostra innovativa stazione autopulente, rivoluzioniamo il processo di manutenzione delle piscine moderne, consentendo un processo di pulizia completamente automatico per l'intera stagione estiva".

L'ecosistema AquaSense X: pulizia semplificata per un'acqua che rimane limpida per tutta la stagione

Svelato per la prima volta al CES 2026, AquaSense X è progettato per gestire i detriti pesanti e l'accumulo di alghe durante la stagione invernale.

Navigazione intelligente : grazie alla tecnologia Beatbot AI 2.0 e HybridSense™ AI Vision , il robot AquaSense X identifica fino a 40 tipi di detriti, si muove agevolmente in piscine disposte su più livelli e assicura una copertura completa su tutte le piattaforme, garantendo una pulizia uniforme.

: grazie alla tecnologia e , il robot AquaSense X identifica fino a 40 tipi di detriti, si muove agevolmente in piscine disposte su più livelli e assicura una copertura completa su tutte le piattaforme, garantendo una pulizia uniforme. Pulizia 5 in 1: il sistema agisce su pavimenti, pareti, linee di galleggiamento e superficie dell'acqua, purificandola e garantendo un risultato impeccabile e un rientro in acqua sicuro.

il sistema agisce su pavimenti, pareti, linee di galleggiamento e superficie dell'acqua, purificandola e garantendo un risultato impeccabile e un rientro in acqua sicuro. Interazione con la domotica: offre un'integrazione esclusiva con il controllo vocale a mani libere per Google Home, Alexa e Siri.

La stazione di pulizia AstroRinse

Il vero punto di forza dell'ecosistema è la stazione di pulizia AstroRinse, la prima stazione di ricarica autopulente al mondo per robot da piscina. Grazie a un contenitore da 22 litri, in grado di raccogliere i detriti prodotti da un massimo di due cicli di pulizia completi a settimana, elimina la fastidiosa pulizia manuale per un massimo di due mesi.

Una volta che il robot si aggancia alla stazione, questa avvia automaticamente il processo di pulizia del filtro della durata di tre minuti tramite un ugello rotante ad alta pressione prima di ricaricarlo per la sessione successiva. I sensori integrati monitorano lo stato operativo in tempo reale per garantire prestazioni ottimali e costanti, con un intervento minimo da parte dell'utente.

Prezzi e offerte per l'apertura della piscina

AquaSense X è ora disponibile in prevendita al prezzo consigliato di 4.250 € sul sito ufficiale di Beatbot e su Amazon.

In occasione della Giornata Nazionale dell'apertura delle piscine, che negli Stati Uniti si tiene il 25 aprile, Beatbot propone sconti esclusivi sull'intera gamma di prodotti. Valide fino al 26 aprile, le migliori offerte includono:

Beatbot Sora 70 : nuovo modello in uscita nel 2026, combina funzionalità di pulizia di fascia alta con un eccezionale rapporto qualità-prezzo per un'ampia gamma di proprietari di piscine, grazie ai doppi getti JetPulse™ per la pulizia della superficie, al sistema di prevenzione degli ostacoli SonicSense™ che si adatta a diversi modelli e configurazioni di piscina, alla potenza di pulizia 4 in 1 e alla possibilità di raggiungere una profondità minima di 20 cm, per una copertura completa. Prezzo di listino: 1.499 € Promozione per l'apertura della piscina: sconto di 240 € (1.259 €)

: nuovo modello in uscita nel 2026, combina funzionalità di pulizia di fascia alta con un eccezionale rapporto qualità-prezzo per un'ampia gamma di proprietari di piscine, grazie ai doppi getti JetPulse™ per la pulizia della superficie, al sistema di prevenzione degli ostacoli SonicSense™ che si adatta a diversi modelli e configurazioni di piscina, alla potenza di pulizia 4 in 1 e alla possibilità di raggiungere una profondità minima di 20 cm, per una copertura completa. Prezzo di listino: 1.499 €

Beatbot Sora 30 : appartenente alla stessa famiglia Sora, questo modello, vincitore dell'iF DESIGN AWARD 2026, offre una potenza di aspirazione di 25.700 LPH e una batteria da 10.000 mAh che garantisce fino a 5 ore di pulizia, oltre alla funzione di parcheggio automatico sulla superficie dell'acqua per un facile recupero. Prezzo di listino: 899 € Promozione per l'apertura della piscina: sconto di 140 € (759 €)

: appartenente alla stessa famiglia Sora, questo modello, vincitore dell'iF DESIGN AWARD 2026, offre una potenza di aspirazione di 25.700 LPH e una batteria da 10.000 mAh che garantisce fino a 5 ore di pulizia, oltre alla funzione di parcheggio automatico sulla superficie dell'acqua per un facile recupero. Prezzo di listino: 899 €

Beatbot Sora 10 : il nuovo Sora 10 è il modello base più accessibile mai realizzato dal marchio, progettato per garantire una pulizia potente ed efficace, con un design vivace e moderno. Prezzo di listino: 699 € Promozione per l'apertura della piscina: sconto di 140 € (559 €)

: il nuovo Sora 10 è il modello base più accessibile mai realizzato dal marchio, progettato per garantire una pulizia potente ed efficace, con un design vivace e moderno. Prezzo di listino: 699 €

Betabot AquaSense 2 Pro : il robot pulitore per piscina 5 in 1 leader del settore, dotato di un sistema di navigazione avanzato e di un telecomando intelligente integrato nell'app per una pulizia perfetta della superficie, della linea di galleggiamento, del fondo e delle pareti, oltre che per la chiarificazione dell'acqua. Prezzo di listino: 2.699 € Promozione per l'apertura della piscina: sconto di 700 € (1.999 €)

: il robot pulitore per piscina 5 in 1 leader del settore, dotato di un sistema di navigazione avanzato e di un telecomando intelligente integrato nell'app per una pulizia perfetta della superficie, della linea di galleggiamento, del fondo e delle pareti, oltre che per la chiarificazione dell'acqua. Prezzo di listino: 2.699 €

Beatbot iSkim Ultra : primo skimmer intelligente al mondo per piscine, iSkim Ultra è dotato di navigazione basata sull'intelligenza artificiale, ricarica solare e a batteria e una tecnologia avanzata di rimozione dei detriti, per una pulizia della piscina di livello superiore. Dotato del sistema di chiarificazione ClearWater™ , di un ampio filtro da 9 litri e di un sistema di spazzole completo, il robot garantisce una pulizia accurata. Prezzo di listino: 999 € Promozione per l'apertura della piscina: sconto di 749 € (250 €)

: primo skimmer intelligente al mondo per piscine, iSkim Ultra è dotato di navigazione basata sull'intelligenza artificiale, ricarica solare e a batteria e una tecnologia avanzata di rimozione dei detriti, per una pulizia della piscina di livello superiore. Dotato del sistema di chiarificazione ClearWater™ , di un ampio filtro da 9 litri e di un sistema di spazzole completo, il robot garantisce una pulizia accurata. Prezzo di listino: 999 €

Informazioni su Beatbot

Beatbot è uno dei marchi di robot per la pulizia delle piscine in più rapida crescita a livello mondiale. Grazie a un'innovazione costante, l'azienda permette alle persone di vivere al meglio la vita in piscina e di migliorare la propria quotidianità.

Fondata con l'obiettivo di reinventare la cura delle piscine attraverso l'intelligenza e il design, Beatbot detiene circa 500 brevetti (tra concessi e in attesa di approvazione) ed è guidata da un team composto per il 60% da esperti di ricerca e sviluppo. L'azienda è pioniera nello sviluppo di tecnologie di automazione avanzate, progettate per essere semplici da usare, intelligenti e dal design accattivante. Con la sua visione di un nuovo stile di vita, Beatbot fa in modo che la sua tecnologia passi in secondo piano, restituendo agli utenti tempo, sicurezza e soddisfazione.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954733/AquaSense_X.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2854174/5912267/Beatbot_logo.jpg