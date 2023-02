BEB e Equador fazem parceria para implementar o Children First Software e exercer impacto no Sistema de Bem-estar Infantil

QUITO, Equador, 1º de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em uma importante parceria com a delegação governamental do país, o Ministério de Inclusão Econômica e Social (MÍES), o Equador disse sim às mudanças na digitalização e atualização dos seus sistemas em conjunto com a BEB.

O Equador reconhece o quanto é importante ter os registros de todas as crianças e adolescentes em uma única plataforma e usar o mesmo software que emita alertas de atividades que estejam pendentes em cada um dos arquivos digitais, e, assim, melhorar o desenvolvimento físico, emocional e da saúde deles, bem como todos os aspectos legais que envolvem um processo de adoção, além dos diferentes planos legais da vida de uma criança.

O Equador tem consciência de que a tecnologia continua a avançar e que é sua maior aliada para encontrar lares e famílias adequadas para crianças e adolescentes. Após vários meses de treinamento, eles descobriram que o processo digital é bastante compatível com a legislação vigente no país, o que permite ter as informações facilmente acessíveis e consolidadas.

Após vários meses de treinamento, testes e uso do software em seus cinco módulos, e de reuniões semanais para esclarecer todas as dúvidas e mostrar os benefícios do Children First Software (CFS), o Equador está pronto para assinar o Memorando de Entendimento com a BEB, e isso mudará a vida de muitas crianças e adolescentes dando-lhes a oportunidade de viver com pais amorosos e uma família para sempre.

Devemos agradecer ao Equador por se interessar pelas crianças e adolescentes, por dar um passo adiante e confiar que a BEB garantirá a segurança das suas informações para o benefício daqueles que mais precisam delas.

Uma funcionária do MÍES comentou: "É fundamental ter um sistema que permita o registro e o acompanhamento nominal da situação familiar, pessoal e jurídica das crianças e adolescentes em acolhimento institucional e ter um software como o CFS-BEB nos permitirá visualizar suas necessidades de proteção com dados precisos que servirão para a tomada de decisões efetivas em favor da restituição dos seus direitos." Monserrat Basantes, analista de projetos de investimento da Dirección Nacional Servicios Especiales de Protección do MÍES.

