Beheerd vermogen voor wereldwijde cryptobeurzen stijgt licht in februari

LONDEN, 10 maart 2023 /PRNewswire/ -- De analyse door Fineqia International Inc. (het 'Bedrijf' of 'Fineqia') (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) van wereldwijde Exchange Traded Products (ETP's) met cryptovaluta's als onderliggende activa, onthulde een stijging van 1% in de Assets Under Management (AUM)-waarde gedurende de maand februari, terwijl de markwaarde van cryptovaluta steeg met 1,5 % gedurende dezelfde periode.

Volgens Fineqia Research zijn de totale crypto-ETP AUM tussen 1 februari en 1 maart gestegen van $ 27,7 miljard naar $ 28 miljard. Het totale aantal genoteerde ETP's daalde van 164 naar 155, waarbij het Oostenrijkse Bitpanda GmbH de handel in zijn vijf ETP's stopzette en de Britse ETC Group vier van zijn ETP's sloot. De ETP's omvatten Exchange Traded Funds (ETF's) en Exchange Traded Notes (ETN's).

De algemene waarde van cryptovaluta bleef boven de grens van $ 1 biljoen en sloot de maand af op $ 1,07 biljoen, wat een stijging is ten opzichte van de $ 1,05 biljoen van december. De year-on-year-gegevens tonen een daling van 37% in de totale cryptomarktkapitalisatie in vergelijking met de totale waarde van $ 1,7 biljoen die werd waargenomen op 1 maart 2022.

"Na een succesvolle opleving in januari toonden het AUM en de onderliggende prijzen van de ETP's stabiliteit gedurende de maand februari", aldus Bundeep Singh Rangar, CEO van Fineqia. "De onrust van vorig jaar heeft geleid tot een mini-shakeout begin dit jaar nu grotere ETP's meer aandacht van beleggers trekken."

De prijs van Bitcoin (BTC) bereikte op 1 maart ongeveer $ 23,500, een stijging met 3% ten opzichte van de $ 22,800 die werd opgetekend op 1 februari. In dezelfde periode steeg het beheerd vermogen van ETP's met BTC met 1% van $ 19 miljard naar $ 19,2 miljard. In januari steeg de prijs van Ethereum (ETH) met 4,5% van ongeveer $ 1,550 tot bijna $ 1,650. De AUM van in Ethereum (ETH) uitgedrukte ETP's volgden op de voet met een stijging van 2,5% tot $ 6,85 miljard op 1 februari, van $ 6,7 miljard op 1 februari.

ETP's die alternatieve munten vertegenwoordigen, bleven stabiel, en die met een mandje cryptovaluta's daalden met 1%. Year-on-year-gegevens onthulden een prijsdaling van 45% voor zowel Bitcoin als Ethereum in de afgelopen 12 maanden, terwijl de year-to-date-prijsniveaus een prijsstijging van 42% voor BTC en een waardestijging van 36% voor ETH lieten zien.

Alle verwijzingen naar prijzen zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollars en alle prijzen van cryptovaluta's zijn afkomstig van CoinMarketCap.

Alle gegevens waarin verwezen wordt naar AUM van ETP's en ETF's zijn door de interne onderzoeksafdeling van Fineqia samengesteld uit openbaar beschikbare bronnen zoals 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., MorningStars, Inc. en TrackInSight SAS.

Over Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) is een bedrijf dat digitale activa bouwt en zich in de eerste plaats richt op investeringen in technologiebedrijven in de begin- en groeifase die deel zullen uitmaken van Web 3,0, de volgende generatie van het internet. Het biedt ook een platform om de uitgifte van schuldpapier in het Verenigd Koninkrijk te ondersteunen en te beheren. Finequa is beursgenoteerd in Canada (CSE: FNQ), met kantoren in Toronto en Londen, en zijn portfolio van investeringen omvat bedrijven in de voorhoede van tokenization, blockchaintechnologie, NFT's, crypto en fintech.

Katarina Kupcikova, Analyst, e-mail: [email protected], tel.: +44 7806 730 769; Bundeep Singh Rangar, CEO, e-mail: [email protected], tel.: +1 778 654 2324; Perscontact: Angus Campbell, Nominis Advisory, [email protected]

SOURCE Fineqia International Inc.