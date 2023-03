Verwaltetes Vermögen für weltweite börsengehandelte Krypto-Produkte steigt im Februar leicht an

LONDON, 9. März 2023 /PRNewswire/ -- Die Analyse von Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) von globalen Exchange Traded Products (ETPs) mit Kryptowährungen als Basiswert ergab einen Anstieg des verwalteten Vermögens (AUM) um 1 % im Februar, während der Marktwert der Kryptowährungen im selben Zeitraum um 1,5 % gestiegen ist.

Laut Fineqia Research stieg das Gesamtvolumen von Krypto-ETPs zwischen dem 1. Februar und dem 1. März von 27,7 Milliarden USD auf 28 Milliarden USD. Die Gesamtzahl der gelisteten ETPs sank von 164 auf 155, wobei die österreichische Bitpanda GmbH den Handel mit ihren 5 ETPs und die britische ETC Group mit vier ihrer ETPs einstellte. Zu den ETPs gehören Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Notes (ETNs).

Der Gesamtwert der Kryptowährungen blieb über der 1-Billionen-Dollar-Marke und schloss den Monat mit 1,07 Billionen USD, ein leichter Anstieg gegenüber 1,05 Billionen USD im Januar. Die Daten zeigen im Jahresvergleich einen Rückgang der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung um 37 % im Vergleich zum Gesamtwert von 1,7 Billionen USD, der am 1. März 2022 verzeichnet wurde.

„Nach einem erfolgreichen Aufschwung im Januar zeigten sich die ETPs im Februar stabil, ebenso wie die zugrunde liegenden Preise", erklärte Fineqia-CEO Bundeep Singh Rangar. „Die Turbulenzen des letzten Jahres haben zu Beginn dieses Jahres zu einer kleinen Umwälzung geführt, da größere ETPs mehr Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen."

Der Preis von Bitcoin (BTC) erreichte am 1. März einen Wert von 23.500 USD, ein Anstieg von 3 % gegenüber 22.800 USD am 1. Februar. Im gleichen Zeitraum stiegen die verwalteten Vermögen von ETPs, die BTC halten, um 1 % von 19 Milliarden USD auf 19,2 Milliarden USD. Im Januar stieg der Preis von Ethereum (ETH) um 4,5% auf fast $1,650 von etwa $1,550. Das Volumen der auf Ethereum (ETH) lautenden ETPs folgte mit einem Anstieg um 2,5 % auf 6,85 Milliarden USD am 1. Februar, verglichen mit 6,7 Milliarden USD am 1. Februar.

ETPs, die alternative Coins repräsentieren, blieben stabil, während ETPs mit einem Korb von Kryptowährungen um 1 % fielen. Im Jahresvergleich sind die Preise für Bitcoin und Ethereum in den letzten 12 Monaten um 45% gesunken, während die Preise seit Jahresbeginn um 42% für BTC und 36% für ETH gestiegen sind.

Alle Preisangaben sind in USD und alle Kryptowährungspreise stammen von CoinMarketCap.

Die Daten zu ETP und dem AUM der ETFs wurden aus öffentlich zugänglichen Quellen, einschließlich 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp. und MorningStars, Inc. sowie TrackInSight SAS von der internen Forschungsabteilung bei Fineqia zusammengestellt.

Informationen zu Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das gezielt in Technologieunternehmen im Früh- und Wachstumsstadium investiert, die Teil des Web 3.0, der nächsten Generation des Internets, sein werden. Das Unternehmen bietet auch eine Plattform zur Unterstützung und Verwaltung der Ausgabe von Schuldverschreibungen im Vereinigten Königreich. Fineqia ist in Kanada an der Börse notiert (CSE: FNQ) und unterhält Niederlassungen in Vancouver und London. Das Investitionsportfolio von Fineqia umfasst Unternehmen, die in den Bereichen Tokenisierung, Blockchain-Technologie, NFTs, Kryptowährungen und Finanztechnologie führend sind.

