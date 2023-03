Les actifs sous gestion pour les produits de cryptographie mondiaux négociés en bourse augmentent légèrement en février

LONDRES, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) a mené une analyse des produits mondiaux négociés en bourse (ETP) ayant pour actifs sous-jacents des cryptomonnaies. Cette analyse fait état d'une augmentation de 1 % de la valeur des actifs sous gestion (AUM) au cours du mois de février, alors que la valeur du marché des cryptomonnaies au cours de la même période a augmenté de 1,5 %.

Selon Fineqia Research, le total des actifs sous gestion des ETP cryptographiques est passé de 27,7 à 28 milliards de dollars entre le 1er février et le 1er mars. Le nombre total d'ETP côtés en bourse est passé de 164 à 155, la société autrichienne Bitpanda GmbH ayant cessant de négocier ses 5 ETP et la société britannique ETC Group ayant fermé quatre de ses ETP. Les ETP comprennent des fonds négociés en bourse (ETF ou FNB en français) et des billets négociés en bourse (ETN).

La valeur globale des cryptomonnaies est restée au-dessus de la barre du billion de dollars, clôturant le mois à 1,07 billion de dollars, une légère augmentation par rapport aux 1,05 billion de dollars en janvier. Les données en glissement annuel montrent une baisse de 37 % de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies par rapport à la valeur totale de 1,7 billion de dollars observée au 1er mars 2022.

« Après un rebond marqué en janvier, l'actif sous gestion des ETP et les prix sous-jacents ont fait preuve de stabilité tout au long du mois de février, a déclaré le PDG de Fineqia, Bundeep Singh Rangar. La tourmente de l'année dernière a entraîné un mini-bouleversement au début de cette année alors que les plus grands ETP attirent davantage l'attention des investisseurs. »

Le prix du Bitcoin (BTC) a atteint 23 500 dollars le 1er mars, soit une augmentation de 3 % en comparaison des 22 800 dollars enregistrés au 1er février de la même période. Les actifs sous gestion des ETP détenant des BTC ont augmenté de 1 % pour passer de 19 milliards de dollars à 19,2 milliards de dollars. En janvier, le prix de l'Ethereum (ETH) a augmenté de 4,5 %, passant d'environ 1 550 $ à près de 1 650 $. Les AUM des ETP libellés en Ethereum (ETH) ont suivi de près avec une augmentation de 2,5 %, passant de 6,7 milliards de dollars au 1er février à 6,85 milliards de dollars au 1er mars.

Les ETP représentant des cryptomonnaies alternatives sont restés stables et ceux présentant un panier de cryptomonnaies ont diminué de 1 %. Les données en glissement annuel ont révélé une baisse de 45 % du prix du Bitcoin et de l'Ethereum au cours des 12 derniers mois, tandis que les niveaux de prix depuis le début de l'année reflétaient une augmentation de 42 % pour le BTC et une hausse de 36 % de la valeur de l'ETH.

Toutes les références de prix sont en dollars américains et tous les prix des cryptomonnaies proviennent de CoinMarketCap.

Les données référencées sur les ETP et les AUM des ETF ont été compilées à partir de sources publiques dont 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp, MorningStars, Inc. et TrackInSight SAS par le département de recherche interne de Fineqia.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com ) est une société d'actifs numériques qui réalise et cible principalement des investissements dans des entreprises technologiques en phase de démarrage et de croissance qui feront partie du Web 3,0, la prochaine génération d'Internet. Fineqia offre également une plateforme pour soutenir et gérer l'émission de titres de créance au Royaume-Uni. Cotée en bourse au Canada (CSE : FNQ) avec des bureaux à Vancouver et à Londres, le portefeuille d'investissements de Fineqia comprend des entreprises qui sont à l'avant-garde de la tokenisation, de la technologie blockchain, des NFT, des cryptomonnaies et des fintech.

