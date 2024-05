Beijing chinesisch-deutsches Forum für industrielle Zusammenarbeit und Entwicklung - Forum für chinesisch-deutsche (chinesisch-europäische) Hidden Champions 2024 in Beijing eröffnet

Ein neues Kapitel für die wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland (China und Europa) unter dem Motto „Offenheit und Innovation, Win-win-Kooperation"

BEIJING, 16. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Am 13. Mai begann das Beijing chinesisch-deutsche Forum für industrielle Zusammenarbeit und Entwicklung – Forum für chinesisch-deutsche (chinesisch-europäische) Hidden Champions 2024 im Beijing China-Germany International Conference and Exhibition Center in Shunyi, Beijing. Dieses bahnbrechende Forum wurde gemeinsam von der Volksregierung des Shunyi-Distrikts der Stadt Beijing, dem Internationalen Wirtschaftssenat und dem Network for International Cooperation on Technology Commercialization (NICTC) gesponsert und fand in strategischer Zusammenarbeit mit dem International Cooperation Center of National Development and Reform Commission of China (ICC-NDRC) und der Asia Digital Group statt.

Die bemerkenswerte Beteiligung der Gäste an der Eröffnungsfeier und der Plenarsitzung unterstrich das enorme Potenzial der deutsch-chinesischen (europäischen) wirtschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit. Der Bürgermeister des Bezirks Shunyi, Cui Xiaohao, überreichte die Ernennungsurkunden an die erste Gruppe von Experten und Beratern für die chinesisch-deutschen (chinesisch-europäischen) Hidden Champions. Damit unterstreicht der Bezirk Shunyi sein Engagement für die Nutzung internationaler Best Practices, die Förderung der Zusammenarbeit mit Deutschland und Europa und die Förderung von mehr Offenheit und qualitativ hochwertiger Entwicklung sowohl im Bezirk Shunyi als auch in Beijing insgesamt.

Das International Cooperation Center der NDRC und die DEZ stellten gemeinsam den „Forschungsbericht zur industriellen Zusammenarbeit zwischen chinesischen und deutschen Hidden Champions" vor. Gleichzeitig wurde die „Initiative zum Aufbau einer neuen Ökologie für die deutsch-chinesische (europäische) industrielle Zusammenarbeit" ins Leben gerufen, die dazu aufruft, dass sich mehr Industrieparks und Unternehmen an der Initiative beteiligen, Ressourcen teilen und eine gemeinsame Entwicklung anstreben. Während der Unterzeichnungszeremonie wurden Kooperationsvereinbarungen für mehr als zehn Projekte in verschiedenen Sektoren, darunter neue Energie und intelligente Fahrzeuge, digitale Wirtschaft sowie Bildung und Kultur, geschlossen.

Mit Blick auf die Zukunft ist Shunyi bereit, der Entwicklung der Demonstrationszone Beijing für wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland Priorität einzuräumen, die als Vorzeigeprojekt dienen soll. Sie wird weiterhin ein unvergleichliches Geschäftsumfeld schaffen und sich bemühen, ein zentrales Tor zur Öffnung der Hauptstadt nach außen in dieser neuen Ära zu schaffen. Dieses Engagement wird die Entwicklung einer stärker ausgeprägten offenen Wirtschaft in Shunyi auf ein höheres Niveau bringen.