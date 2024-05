Forum chine-allemagne de pékin pour la coopération industrielle et le développement - Champions cachés Chine-Allemagne (Chine-Europe)

Rédiger un nouveau chapitre pour la coopération économique et technologique sino-allemande (sino-européenne) sur le thème « Ouverture et innovation, coopération mutuellement bénéfique »

PÉKIN, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 13 mai, le Forum Chine-Allemagne de Pékin pour la coopération et le développement industriels - Forum des champions cachés Chine-Allemagne (Chine-Europe) 2024 a débuté au Centre international de conférences et d'expositions Chine-Allemagne de Pékin à Shunyi, Pékin. Coparrainé par le gouvernement populaire du district de Shunyi de la municipalité de Pékin, le Sénat économique international et le Réseau pour la coopération internationale en matière de commercialisation des technologies (NICTC), ce forum pionnier a bénéficié d'une collaboration stratégique avec le Centre de coopération internationale de la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (ICC-NDRC) et Asia Digital Group.

Le partage remarquable des invités à la cérémonie d'ouverture et à la session plénière a souligné le vaste potentiel de la collaboration économique et technologique sino-allemande (européenne). Le maire du district de Shunyi, Cui Xiaohao, a remis des lettres de nomination au premier groupe d'experts et de consultants des champions cachés Chine-Allemagne (Chine-Europe), démontrant ainsi l'engagement du district de Shunyi à tirer parti des meilleures pratiques internationales, à faire progresser la coopération avec l'Allemagne et l'Europe et à promouvoir une plus grande ouverture et un développement de haute qualité tant dans le district de Shunyi qu'à Pékin en général.

Le Centre de coopération internationale de la NDRC et la DEZ ont dévoilé conjointement le « Rapport de recherche sur la coopération industrielle entre les champions cachés chinois et allemands ». Parallèlement à cette publication, « l'Initiative de construction d'une nouvelle écologie pour la coopération industrielle sino-allemande (européenne) » a été lancée, appelant davantage de parcs industriels et d'entreprises à prendre part à l'initiative, à partager des ressources et à rechercher un développement commun. Au cours de la cérémonie de signature, plus de dix projets dans divers secteurs, notamment les nouvelles énergies et les véhicules intelligents, l'économie numérique, l'éducation et la culture, ont conclu des accords de coopération.

À l'avenir, Shunyi s'apprête à donner la priorité au développement de la zone de démonstration de la coopération économique et technologique entre la Chine et l'Allemagne, qui servira de projet phare. Elle cultivera avec persévérance un environnement commercial sans pareil, s'efforçant de créer une porte d'entrée centrale pour l'ouverture extérieure de la capitale dans cette nouvelle ère. Cet engagement favorisera le développement d'une zone de démonstration de la coopération technologique plus distinctive.