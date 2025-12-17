Beko erreicht im siebten Jahr in Folge die höchste Punktzahl beim S&P Global Corporate Sustainability Assessment für den Haushaltsgerätesektor (DHP)

ISTANBUL, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Beko**, ein weltweit führender Anbieter von Haushaltsgeräten, hat in der S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025, die am 16. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, eine Punktzahl von 86/100 erreicht. Die höchste Platzierung unter 79 Unternehmen des Haushaltsgerätesektors spiegelt das stetige Engagement des Unternehmens für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) wider.

Langfristiges Engagement für Nachhaltigkeit

Hakan Bulgurlu, Beko CEO Beko Factory

Die jüngste Anerkennung von Beko wird durch verschiedene Maßnahmen seiner weltweiten Niederlassungen unterstützt. Im Jahr 2024 führte das Unternehmen 332 Energieeffizienzprojekte durch, die rund 60.000 GJ an Energieeinsparungen erbrachten. Der Anteil von Ökostrom am gesamten Energieverbrauch in der Produktion betrug 60 Prozent, und die Kapazität für erneuerbare Energien stieg auf 90 MWp. Im Rahmen von Initiativen zur Kreislaufwirtschaft wurden mehr als 114.000 Produkte überarbeitet. Durch Initiativen zur Senkung des Wasserverbrauchs konnten über 223.000 Kubikmeter eingespart werden. Mit der Aufnahme des Geschirrspülerwerks in Ankara in das Global Lighthouse Network sind nun drei Beko-Standorte weltweit als führende Produktionszentren anerkannt.

Diese Erfolge unterstützen den langfristigen Ansatz des Unternehmens im Bereich des Klimaschutzes. Beko hat sich dazu verpflichtet, bis 2050 in seiner gesamten Wertschöpfungskette keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen. Zu den kurzfristigen Zielen gehören eine 42-prozentige Verringerung der absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen und eine 42-prozentige Verringerung der Scope-3-Emissionen aus der Produktnutzungsphase bis 2030 im Vergleich zur Ausgangssituation von 2022. Langfristig will das Unternehmen seine absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 90 Prozent und seine absoluten Scope-3-Emissionen um 90 Prozent bis 2050 reduzieren.

Hakan Bulgurlu, CEO bei Beko, kommentiert die anhaltenden Erfolge des Unternehmens in den globalen Nachhaltigkeitsbewertungen wie folgt: „Wir entwickeln weiterhin fortschrittliche Technologien, um die Energieeffizienz unserer Produkte zu verbessern und zugleich die Kohlenstoffemissionen zu verringern. Diese Perspektive hilft uns dabei, unsere langfristige Roadmap zu erarbeiten und die Grundlagen unserer Nachhaltigkeitsperformance zu stärken."

Mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie und konsequenten Fortschritten setzt das Unternehmen weiterhin neue Maßstäbe im Segment der Haushaltsgüter und trägt zu einer nachhaltigeren Zukunft bei.

Informationen zu Beko

Beko ist ein internationaler Hersteller von Haushaltsgeräten mit einer starken globalen Präsenz, durch Tochtergesellschaften in mehr als 55 Ländern mit einer Belegschaft von über 50.000 Beschäftigten sowie Produktionsstätten in den Regionen Europa, Asien, Afrika und Naher Osten. Beko verfügt über 22 Marken, die sich in seinem Besitz befinden oder mit eingeschränkter Lizenz genutzt werden (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, elektrabregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar).Nach Marktanteil (basierend auf Absatzvolumen) ist Beko zum größten Unternehmen für weiße Ware in Europa geworden und erreichte einen konsolidierten Umsatz von 10,6 Milliarden Euro im Jahr 2024. Bekos 28 Forschungs- und Entwicklungszentren und -büros weltweit beherbergen mehr als 2.300 Forschende und halten bis heute mehr als 4.500 international registrierte Patentanmeldungen. Im S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) für den Haushaltsgerätesektor hat das Unternehmen zum siebten Mal in Folge die höchste Punktzahl erreicht (basierend auf den Ergebnissen vom 16. Oktober 2025) und wurde zum achten Mal in Folge in die Dow Jones Sustainability Indizes aufgenommen.** Das Unternehmen landete auf Platz 17 im Ranking der nachhaltigsten Unternehmen des TIME Magazine und der Liste der World's Most Sustainable Companies von Statista. Die Vision von Beko lautet ‚Respecting the World, Respected Worldwide'.

www.bekocorporate.com

*Lizenznehmer in bestimmten Gerichtsbarkeiten.

**Die angegebenen Daten beziehen sich auf Arçelik A.Ş., einer Muttergesellschaft von Beko.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845288/Hakan_Bulgurlu_Beko_CEO.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845289/Beko_Factory.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2765641/Beko_Logo_Corporate.jpg