Beko、DHP家庭用耐久財業界でS&Pグローバル企業持続可能性評価（S&P Global Corporate Sustainability Assessment）の最高スコアを7年連続で獲得

イスタンブール, 2025年12月16日 /PRNewswire/ -- 家電製品の世界的リーダーであるBeko**は、2025年10月16日付けの評価に基づき、2025年S&Pグローバル企業持続可能性評価（2025 S&P Global Corporate Sustainability Assessment、CSA）で86/100のスコアを獲得しました。DHP家庭用耐久財業界の79社の中で同社が最高の評価を得たことは、環境、社会、ガバナンス（Environmental, Social, and Governance、ESG）パフォーマンスへの継続的な取り組みを反映しています。

持続可能性への長期的な取り組み

Bekoの最近の認知は、同社の世界各地の事業所におけるさまざまな取り組みによって支えられています。同社は2024年に332件のエネルギー効率化プロジェクトを実施し、約6万GJのエネルギーを節約しました。製造業務全体でグリーン電力の使用率は60パーセントとなり、再生可能エネルギーの容量は90 MWpに増加しました。循環型経済の取り組みにより、114,000点以上の製品が改修されました。水効率化プロジェクトにより、223,000 m³を超える節水が実現しました。アンカラ食器洗い機工場（Ankara Dishwasher Plant）がグローバル・ライトハウス・ネットワーク（Global Lighthouse Network）に追加されたことにより、Bekoの3つの施設が世界的に主要な製造センターとして認知されるようになりました。

これらの成果は、同社の気候変動対策に対する長期的なアプローチを支えるものです。Bekoは、2050年までにバリュー・チェーン全体で温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするという目標に引き続き取り組んでいきます。同社の短期目標には、2022年を基準として、2030年までにスコープ1および2の絶対排出量を42パーセント削減し、製品使用段階からのスコープ3排出量を42パーセント削減することが含まれています。長期的には、同社は2050年までにスコープ1と2の絶対排出量を90パーセント削減し、スコープ3の絶対排出量を90パーセント削減することを目指しています。

世界的な持続可能性評価におけるベコの持続的な業績について、CEOのHakan Bulgurlu氏は次のように述べています。「当社は、製品のエネルギー効率を向上させながら、炭素排出量を削減するための先進技術を継続的に開発しています。この視点は、当社の長期ロードマップを策定し、持続可能性パフォーマンスの基盤を強化する方法を導きます。」

当社は、持続可能性戦略と一貫した進歩により、家庭用耐久財業界における期待を高め、より持続可能な未来の実現に貢献し続けています。

BEKOについて

Bekoは、世界55か国以上に子会社を持ち、5万人以上の従業員を擁し、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、中東を含む複数の地域に生産拠点を持つ、世界的に存在感のある国際的な家電メーカーです。Bekoは、22ブランド（Arçelik、Beko、Whirlpool*、Grundig、Hotpoint、Arctic、Ariston*、Leisure、Indesit、Blomberg、Defy、Dawlance、Hitachi*、Voltas Beko、Singer*、ElektraBregenz、Flavel、Bauknecht、Privileg、Altus、Ignis、Polar）を所有または限定ライセンスで使用しています。Bekoは、その市場シェア（数量ベース）で欧州最大の白物家電メーカーとなり、2024年には連結売上高106億ユーロを達成しました。Bekoは、世界各地に28か所の研究開発（R&D）とデザイン・センターおよびオフィスを有しており、2,300名以上の研究者が在籍し、これまでに4,500件を超える国際特許出願を保有しています。同社は、2025年2月18日時点の結果に基づき、DHP家庭用耐久消費財業界におけるS&P Globalのコーポレート・サステナビリティ評価（Corporate Sustainability Assessment、CSA）で6年連続して最高スコアを獲得し、8年連続でダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（Dow Jones Sustainability Indices）に選出されています。**同社は、TIME誌とStatistaによる2025年版「世界で最も持続可能な企業（World's Most Sustainable Companies）」リストで第17位に選ばれました。Bekoのビジョンは、「世界を尊敬し、世界から尊敬される（Respecting the World, Respected Worldwide）」ことです。

www.bekocorporate.com

*ライセンシーは特定法域に限定されています。

**提示されたデータはBekoの親会社Arçelik A.Ş.に帰属します。

