Beko et Grundig apportent leur vision d'un avenir meilleur sur la scène de l'EuroCucina - FTK 2022

Dans le cadre des « Sustainability Talks », ou discussions sur le développement durable, Hakan Bulgurlu et Massimo Bottura ont échangé sur l'état actuel du climat, de la durabilité sociale de l'alimentation et de la manière dont l'absence d'action sur le changement climatique pourrait entraîner une crise alimentaire mondiale qui transcenderait les économies et les régions. Leur discussion a également porté sur la manière dont les entreprises devraient placer la durabilité au cœur de leur stratégie commerciale, en s'appuyant sur des exemples de projets qu'Arçelik met en œuvre pour concrétiser sa vision ambitieuse.

Commentant la crise climatique croissante, Hakan a déclaré que « le temps qui reste pour éviter une augmentation de 1,5 °C de la température est incroyablement court et l'état actuel de la planète est, malheureusement, désastreux ». Il a fait valoir que la poursuite d'un modèle d'entreprise durable est urgente, réalisable et finalement gratifiante pour les entreprises, ce qui explique pourquoi Arçelik est profondément engagé à atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

Les échanges ont également porté sur l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire dans le monde. Hakan a déclaré que « la chaleur croissante a déjà endommagé la capacité agricole de nombreux pays, ce qui oblige les gouvernements à limiter, voire à interdire, les exportations de diverses cultures. Cela crée une pénurie alimentaire et fait que de plus en plus de personnes se couchent chaque soir le ventre vide ». Pour lutter contre cette crise, Grundig s'est associé au chef Bottura, qui a fondé l'initiative Food for Soul début 2016 pour encourager les communautés à lutter contre le gaspillage alimentaire dans l'intérêt de l'inclusion sociale ainsi que du bien-être individuel. Ce projet a créé les bases de la relation entre le chef Bottura et Grundig.

Le chef Massimo Bottura a déclaré : « Grundig est la seule entreprise étrangère avec laquelle je suis très proche, à la fois pour un partage de valeurs et par gratitude, car ils ont été parmi les premiers à croire en mon projet Food for Soul. Nous voulons tous les deux changer les choses simplement, connecter les gens peut vraiment faire une différence pour changer le monde. Si vous voulez changer quelque chose, vous devez rester ensemble. »

Grundig, en tant que partenaire officiel de Food for Soul, a participé à la mise en place de plus de treize « refettorios » dans le monde entier, dont celui de Paris en 2018. Ces « refettorios » visent à développer des espaces et des expériences communautaires qui favorisent le lien social et aident à lutter contre le gaspillage alimentaire. Jusqu'à présent, ces efforts ont permis de sauver plus de 955 tonnes de nourriture, de distribuer 2,08 millions de repas et d'engager plus de 100 000 chefs et bénévoles.

En parlant de solutions, Hakan a évoqué la feuille de route de décarbonisation d'Arçelik et ses plans ambitieux pour compenser les émissions de carbone, ce qui a conduit au sujet de l'efficacité énergétique. La vision de décarbonisation d'Arçelik est guidée par les efforts de l'entreprise pour garantir l'efficacité énergétique à la fois dans la production et dans les produits. Les appareils électroménagers étant une nécessité, la responsabilité de réduire la grande quantité d'énergie consommée par ces appareils incombe à leurs producteurs. Dans cette optique, Arçelik vise à augmenter l'efficacité énergétique de ses produits de 50 % d'ici 2030.

Les discussions ont eu lieu sur le stand « Zero-Impact » de Beko et Grundig, conçu par l'architecte Martino Berghinz et intitulé « Sustainability on Stage ». Les matériaux utilisés pour créer le stand étaient, au total, réutilisables à plus de 95%. En outre, pour mettre en valeur l'expérience globale des invités en matière de durabilité, Beko et Grundig se sont associés à ZeroCO2, une société spécialisée dans les projets de reforestation à fort impact social, pour effectuer une analyse approfondie du cycle de vie (ACV) de la participation de Beko et Grundig à l'événement, et une opération de compensation ultérieure. Cette opération implique un projet social de plantation de fruits qui non seulement compensera le CO2 émis mais soutiendra également les familles d'agriculteurs locaux en faisant don des fruits plantés pour contribuer à leur bien-être économique et alimentaire.

Le stand présentait également les nouvelles gammes Beyond de Beko et Prologue de Grundig, ainsi que deux salles immersives, destinées à raconter l'histoire des technologies les plus représentatives de l'engagement d'Arçelik en faveur de la durabilité. Ces salles offraient aux visiteurs une expérience virtuelle et multisensorielle. Les produits et leurs technologies associées inclus dans ces deux gammes démontrent les efforts d'Arçelik pour créer un écosystème de fabrication qui favorise l'économie circulaire. Par exemple :

Les lave-linge FiberCatcher de Grundig intègrent le premier filtre du genre qui collecte et retient 90 % des microfibres produites par les cycles de lavage, qui autrement pollueraient l'écosystème marin et finiraient par se retrouver dans les aliments que nous mangeons.

intègrent le premier filtre du genre qui collecte et retient 90 % des microfibres produites par les cycles de lavage, qui autrement pollueraient l'écosystème marin et finiraient par se retrouver dans les aliments que nous mangeons. Les réfrigérateurs HarvestFresh de Beko sont conçus pour mieux préserver les vitamines et les valeurs nutritionnelles des fruits et légumes.

Dans son ensemble, le stand à impact zéro de Beko et Grundig a offert aux invités une expérience holistique de la durabilité, tout en réaffirmant les engagements d'Arçelik en matière d'innovation au service d'un avenir plus durable.

À PROPOS D'ARCELIK

Avec plus de 40 000 employés dans le monde, les opérations mondiales d'Arçelik comprennent des bureaux de vente et de marketing dans 51 pays, et 28 sites de production dans 9 pays avec 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). Deuxième entreprise européenne de produits blancs en termes de parts de marché (sur la base des volumes de vente), Arçelik a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 6,5 milliards d'euros en 2021. Les 29 centres et bureaux de R&D et de conception d'Arçelik à travers le monde accueillent plus de 2 000 chercheurs et détiennent plus de 3 000 demandes de brevets internationaux à ce jour. En 2021, Arçelik a obtenu, pour la 3e année consécutive, le meilleur score dans la catégorie « DHP Household Durables » de l'indice de durabilité Dow Jones du S&P Global Corporate Sustainability Assessment. Grâce à sa position de leader en matière de durabilité et à sa feuille de route crédible de décarbonisation pour atteindre la neutralité carbone, Arçelik est devenue la première et la seule entreprise de son secteur à recevoir le sceau Terra Carta de SAR le Prince de Galles. La mission d'Arçelik est « Respecting the World, Respected worldwide ».

www.arcelikglobal.com/en

À PROPOS DE GRUNDIG

Grundig est la marque internationale d'appareils électroménagers d'Arçelik, un groupe internationa dans le secteur de l'électroménager qui comercialise 12 marques et emploie plus de 40 000 personnes dans le monde. Grundig est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits dans les domaines de l'électronique de divertissement, du petit électroménager et du gros électroménager. La marque reste fidèle à son héritage, notamment sa grande expérience sur le marché depuis 76 ans, son design convivial et élégant, sa conscience écologique, ses normes élevées et son contrôle de la qualité.

Grundig est convaincu qu'un avenir durable commence à la maison. Pour soutenir cette vision, Grundig adopte l'initiative « Respect Food » qui vise à inspirer chacun à lutter contre le gaspillage alimentaire en montrant comment s'attaquer au gaspillage dans les cuisines et avec des produits innovants. Grundig assume sa responsabilité en matière de pratiques commerciales durables et apporte une contribution importante aux objectifs de durabilité 2030 de sa société mère, Arçelik, grâce à ses partenariats et à sa communication durables, au développement de produits économes en énergie et à son approche de l'innovation axée sur l'économie circulaire, ainsi qu'à d'autres piliers de la durabilité. Dans le même temps, Grundig donne à ses clients les moyens de mener une vie plus durable.

https://www.grundig.com/

À PROPOS DE BEKO

Beko est la marque internationale d'appareils électroménagers d'Arçelik, un groupe international dans le secteur de l'électroménager qui commercialise 12 marques et emploie plus de 40 000 personnes dans le monde. Beko est l'une des 3 premières grandes marques d'électroménager en Europe*. La marque est le partenaire majeur du FC Barcelone, le partenaire naming de l'équipe masculine de basket-ball de Fenerbahçe et le fournisseur officiel du championnat européen de League of Legends (LEC).

Beko s'investit, depuis des années, dans une mission de sensibilisation de l'opinion publique sur l'importance de vivre plus sainement et se concentre sur le développement de technologies et produits qui inspirent un mode de vie plus sain. Aujourd'hui, la mission de la marque est la suivante : "une vie saine n'est possible que sur une planète saine". Chaque action que nous entreprenons pour être en bonne santé dépend également de la santé de la planète. Beko s'engage à protéger notre planète en concevant et en fabriquant des produits toujours plus économes en énergie et en investissant dans l'éco-efficience pour utiliser moins de ressources naturelles dans le processus de production.

www.beko.com/

*Source Euromonitor International Limited ; Gros appareils ménagers selon les « Appareils majeurs » dans Appareils ménagers 2022ed, volume de vente, données de 2021.

