Beko presenta su próxima generación de electrodomésticos que impulsan el ahorro energético

La cartera tecnológica de Beko incluye soluciones de refrigeración, secado, lavavajillas y cocina de vanguardia, todas equipadas con tecnologías inteligentes que mejoran el rendimiento, la sostenibilidad y la experiencia del usuario.

Frigoríficos con innovadoras tecnologías de frescura

Las nuevas innovaciones en refrigeración establecen un nuevo estándar en frescura, eficiencia energética y funcionamiento silencioso. El frigorífico combinado No Frost de 60 cm ofrece una espaciosa capacidad de 415 litros, con una clasificación energética A y un funcionamiento ultrasilencioso de 29 dBA. Para espacios reducidos, el frigorífico integrable de 54 cm ofrece 270 litros de almacenamiento, con una eficiencia energética B y niveles de ruido igualmente bajos. Ambos modelos integran los avanzados sistemas de frescura de la compañía:

La tecnología de refrigeración FreshLock™ prolonga la frescura de alimentos seleccionados hasta en un 30 % gracias a la optimización de la humedad y un flujo de aire uniforme. 1

prolonga la frescura de alimentos seleccionados hasta en un 30 % gracias a la optimización de la humedad y un flujo de aire uniforme. La tecnología ProFresh* conserva la frescura hasta cuatro veces más tiempo para ciertos tipos de alimentos, garantizando un sabor y nutrición óptimos. 2

conserva la frescura hasta cuatro veces más tiempo para ciertos tipos de alimentos, garantizando un sabor y nutrición óptimos. La iluminación de tres tonos VitalCare™ preserva los antioxidantes en frutas y verduras hasta siete días, lo que contribuye a una nutrición más saludable.3

Lavado inteligente y de bajo consumo

Las últimas innovaciones en lavavajillas incluyen el sistema de brazo rociador PowerIntense4, que ofrece un rendimiento de limpieza hasta cinco veces superior, incluso en las zonas más difíciles de alcanzar, en comparación con modelos anteriores. La tecnología de detección por IA SensorAdapt5 detecta el tamaño de la carga y el nivel de suciedad para optimizar automáticamente el agua, la energía y la duración del ciclo, reduciendo el consumo de energía y agua hasta en un 50 % y el tiempo de limpieza a la mitad.

Otras características destacadas incluyen:

Una tercera rejilla flexible que ofrece mayor versatilidad de carga, con SpaceClean 3rd Rack que admite artículos más altos, como tazas y vasos de hasta 13 cm.

que admite artículos más altos, como tazas y vasos de hasta 13 cm. El sistema PowerClean Pro aumenta la capacidad de la rejilla inferior en un 30 % y proporciona chorros de agua un 60 % más potentes para eliminar la suciedad más difícil. 6

aumenta la capacidad de la rejilla inferior en un 30 % y proporciona chorros de agua un 60 % más potentes para eliminar la suciedad más difícil. El sistema de bomba de calor de bajo consumo o< un alto rendimiento, superando en un 50 % los estándares de eficiencia energética de clase A 7

o< un alto rendimiento, superando en un 50 % los estándares de eficiencia energética de clase A La tecnología de secado inteligente TargetDry aplica calor solo donde se necesita en la vajilla, acelerando los tiempos de secado y reduciendo hasta en un 25 %. el consumo de energía 8

Soluciones de cocina innovadoras para hogares modernos

Beko amplía su gama de electrodomésticos con una nueva placa de inducción de diseño delgado con sensores inteligentes de vanguardia:

SafeCook Sensor detecta instantáneamente las temperaturas de cocción para finalizar la cocción de forma segura y evitar el sobrecalentamiento.

detecta instantáneamente las temperaturas de cocción para finalizar la cocción de forma segura y evitar el sobrecalentamiento. ReadytoCook Sensor avisa a los usuarios cuando se alcanza la temperatura deseada y la mantiene estable para obtener resultados de cocción perfectos.

También se incluyen hornos avanzados diseñados para proporcionar versatilidad y precisión:

El horno compacto de encastre combina las funciones de un horno tradicional con la velocidad de un microondas, ofreciendo una cocción de 3 niveles que ahorra energía y tiempo sin comprometer los resultados.

El horno de vapor incorporado utiliza SteamSense+, una sonda de detección de alimentos y un control de vapor activo para ajustar automáticamente la humedad y la temperatura, lo que garantiza una cocción perfecta en todo momento.

Akın Garzanlı, director de Marketing Officer de Beko, comentó: "La nueva generación de electrodomésticos de Beko revela un futuro donde innovación y l sostenibilidad coexisten, ofreciendo a los consumidores opciones que promueven una vida más ecológico y una gestión del hogar más inteligente. Nuestras últimas tecnologías responden a necesidades reales de los consumidores y reflejan la transformación de nuestra industria hacia un diseño práctico, conectividad inteligente y mayor eficiencia. La fiabilidad y durabilidad son fundamentales en nuestro enfoque, de modo que los productos tengan un rendimiento constante, se adapten con el tiempo y resistan el paso del tiempo".

Acerca de Beko

Beko es una empresa internacional de electrodomésticos con una sólida presencia global. Opera a través de filiales en más de 55 países, con una plantilla de más de 50.000 empleados e instalaciones de producción en diversas regiones, como Europa, Asia, África y Oriente Medio. Beko cuenta con 22 marcas propias o utilizadas con licencia limitada (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis y Polar). Beko se convirtió en la mayor empresa de electrodomésticos de Europa gracias a su cuota de mercado (basada en volúmenes) y alcanzó una facturación consolidada de 10.600 millones de euros en 2024. Sus 29 centros y oficinas de I+D y Diseño en todo el mundo albergan a más de 2.300 investigadores y cuentan con más de 3.500 solicitudes de patentes internacionales registradas hasta la fecha. La empresa ha obtenido la máxima puntuación en S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) en el sector de los bienes duraderos para el hogar por sexto año consecutivo (según los resultados del 22 de noviembre de 2024) y ha sido incluida en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones por octavo año consecutivo.** La empresa ha sido reconocida como la 17 empresa más sostenible en la lista de las empresas más sostenibles del mundo de 2025 de TIME Magazine y Statista. La visión de Beko es 'Respetando al mundo, respetada en todo el mundo'.

www.bekocorporate.com

*Licenciatario limitado a ciertas jurisdicciones.

**Los datos presentados pertenecen a Arçelik A.Ş., una empresa matriz de Beko.

1 Intertek realizó pruebas de pérdida de peso y evaluaciones sensoriales basadas en el parámetro "aceptabilidad general", utilizado para determinar la vida útil, en muestras de zanahoria, lechuga iceberg recién cortada, tomate recién cortado, fresa, salami y queso kashar, almacenadas en el frigorífico FreshLock y en un frigorífico de control (sin la tecnología FreshLock) durante un período de 12 días. Los resultados se evaluaron comparando las muestras almacenadas en la bandeja frontal inferior de los frigoríficos.

2 Probado por SGS, comparando el almacenamiento de espinacas y rúcula en el cajón de verduras con control de humedad frente a un cajón convencional (promedio).

3 Probado por Intertek con frutas y verduras (arándanos, pimiento amarillo, tomate y perejil) expuestas directamente a la tecnología de luz, en comparación con un frigorífico sin dicha tecnología instalada (y comparado con el día 0) durante un período de 7 días almacenadas en el cajón de verduras.

4 Según un informe de pruebas de terceros, la tecnología PowerIntense Spray se compara con el modelo de referencia equipado con CornerIntense Spray, utilizando el programa Intensive 70.

5 Según un informe de pruebas interno, comparado con el modelo de referencia Beko-BDIN38560C (programa Intensive 70).

6 Porcentaje de consumo de agua calculado con la opción PowerClean Pro activada frente a la no activada.

7 Un 50 % más eficiente (índice de eficiencia energética de 15,95) que el valor límite del índice de eficiencia energética (31,9) de la clase energética A, según el Reglamento (UE) 2019/2017.

8 Según un informe de prueba interno, en comparación con lavavajillas estándar de 16 cubiertos de la misma capacidad sin la tecnología TargetDry .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765787/Beko_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765788/Beko_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765789/Beko_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765791/Beko_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2765641/5494190/Beko_Logo_Corporate.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED