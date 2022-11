Scopri un nuovo livello di nitidezza: il nuovo monitor CHiQ UltraSlim

ZHONGSHAN, Cina, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- CHiQ è un marchio che è sinonimo di miglioramento della qualità della vita attraverso l'offerta di elettrodomestici smart che gestiscono le faccende domestiche in meno tempo, dando ai consumatori un valore aggiunto. Fedeli al nostro mantra di offrire più valore, il nuovo monitor CHiQ UltraSlim ti stupirà per la sua leggerezza, la sua estetica raffinata e la sua straordinaria chiarezza.

Sorprendentemente sottile e compatto

Il suo design compatto e ultra-sottile è paragonabile alle pagine di un libro, con un'estetica semplice ma di grande impatto, caratterizzata da un design senza cornice metallica, che lo fa risaltare in qualsiasi ambiente domestico o d'ufficio come un elemento ornamentale di spicco. Con soli 8 mm, il monitor può essere regolato facilmente tra i 5 e i 15 gradi, offrendo la prospettiva più comoda per lavorare e giocare.

Stabile su tutti i lati per un comfort ottimale

Appoggiato su un supporto metallico più stabile a forma di V e supportato da un adattatore VESA per la stabilità su tutte le angolazioni, la serie UltraSlim è pensata per offrire una visione più confortevole e una stabilità affidabile. I monitor widescreen da 24", 27" e 32" sono dotati di display Full HD e 1,07 miliardi di colori per immagini di straordinaria nitidezza e la massima luminosità.

L'assistente perfetto per il lavoro e il divertimento

Il monitor CHiQ UltraSlim è ultra versatile e si integra perfettamente al tuo ambiente, sia a casa che in ufficio. Grazie al display a luce blu ridotta, consente di limitare efficacemente i danni causati dalla luce blu agli occhi e di ridurre l'affaticamento visivo, in modo da poter sfruttare l'ampio display per gestire più attività. Questo straordinario assistente consente, inoltre, di gestire profili e modalità di gioco Freesync/FPS/RTS, con una grafica all'avanguardia che porta la tua esperienza di gioco a un nuovo livello.

Doppio colpo

Inoltre, è possibile combinare due monitor CHiQ UltraSlim per creare un'esperienza di visione straordinaria, che offre un campo visivo più ampio e un'esperienza di gioco o di lavoro eccellente a un prezzo più conveniente.

CHiQ è un'azienda specializzata in apparecchi che offrono maggiore comfort e convenienza. Con il monitor CHiQ UltraSlim avrai una nuova prospettiva e potrai concentrarti sul meglio della vita, ovunque tu sia.

