Ben из Bybit и Lily из Solana раскрыли стратегию Web3 на эксклюзивной онлайн-конференции
08 Mar, 2024, 02:00 ET
ДУБАЙ, ОАЭ,, 8 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- В рамках знакового сотрудничества, которое обещает пересмотреть границы технологии блокчейна, Bybit Web3 с гордостью объявляет о своей предстоящей онлайн-панели с экосистемой Solana, одной из самых быстрорастущих экосистем в сфере блокчейна. Это новаторское мероприятие под названием «Революция блокчейна: Web3-конференция будущего Bybit и экосистемы Solana» состоится 13 марта 2024 года, предлагая беспрецедентно глубокое погружение в инновации, рост и будущие стратегии, которые формируют третью по величине блокчейн-экосистему в мире.
Взгляд в будущее энтузиаста Web3, Solana
В декабре 2023 года популярность и интерес к Solana превзошли популярность и интерес к Ethereum в поиске Google, что свидетельствует о его растущем присутствии и влиянии в блокчейн-домене. Участники получат инсайдерские взгляды на последние инновации и обновления от экосистемы Solana, а также аналитические взгляды Bybit на потенциал экосистемы и их совместные усилия по поддержке и расширению этой динамичной среды.
В рамках круглого стола состоится эксклюзивная сессия, посвященная изучению замечательного роста экосистемы Solana в первом квартале и ее амбициозных планов на будущее. Дискуссия с анализом президента Solana Foundation, Lily Liu, и генерального директора и соучредителя Bybit, Ben Zhou, будет сосредоточена вокруг цели Solana по решению существующих проблем блокчейна, его уникального ценностного предложения и движущих сил, стоящих за его ростом популярности и принятия.
Создание на базе Solana: Эксклюзивные объявления, планы на будущее от Solana и DApp Partners
Участники могут ожидать эксклюзивных объявлений о дорожной карте Solana на 2024 год, включая новые партнерские отношения и стратегические направления Solana Foundation. Этот сегмент раскроет основные приоритеты и инициативы Solana на предстоящий год, предлагая от первого лица взглянуть на то, что ожидает эту ведущую блокчейн-экосистему в будущем.
На мероприятии также будут представлены идеи ключевых партнеров, глубоко встраивающихся в экосистему Solana, MarginFi, Kamino Finance и DRiP, осудятся преимущества и уникальные аспекты экосистемы Solana, которые привлекают как разработчиков, так и проекты. Это мероприятие подчеркнет дух сотрудничества и инновационные возможности, которые делают Solana предпочтительным выбором для передовой разработки блокчейна.
Присоединяйтесь к разговору:
Дата: 13 марта 2024 г.
Время: 9:30 — 10:30 UTC
Платформа: Пресс-центр Bybit — Платформа прямых трансляций
Выдающиеся спикеры:
- Ben Zhou, Co-Founder and CEO of Bybit
- Lily Liu, President of Solana Foundation
- Emily Bao, Bybit Web3 Evangelist
- Dirk Pennings, Bybit Web3 Evangelist
- Mac Brennan, Co-founder of MarginFi
- Marky, Co-lead of Kamino
- Vibhu, Founder of DRiP
- Joe Takayama, Angel Investor and YouTuber
Кроме того, участники могут предвидеть захватывающий розыгрыш - Solana Mobile Глава 2, с дальнейшими подробностями, которые будут объявлены во время прямой трансляции.
Не пропустите: это ваш шанс получить бесценную информацию о будущем Solana и Web3. Посетите пресс-центр Bybit или каналы в социальных сетях, чтобы узнать больше.
#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3
О Bybit Web3
Bybit Web3 меняет представления об открытости в децентрализованном мире, создавая экосистему, которая будет более простой, открытой и одинаково доступной для всех. Мы неизменно ждем в блокчейн-пространстве разработчиков, создателей и партнеров, приглашая как криптоэнтузиастов, так и просто интересующихся присоединиться к сообществу, насчитывающему более 800.000 пользователей криптокошельков и более 10 крупных партнеров по экосистеме и постоянно продолжающему свой рост.
Bybit Web3 предлагает полный набор продуктов Web3, предназначенных для как можно более открытого и простого доступа, обмена, сбора и наращивания активов Web3. Наши кошельки, торговые площадки и платформы обеспечены безопасностью и опытом, позволившим криптовалютной бирже Bybit войти в тройку мировых лидеров и завоевать доверие 20 млн пользователей во всем мире.
Присоединяйтесь к этому прогрессивному сообществу прямо сейчас, откройте дверь в свое Web3-будущее вместе с Bybit!
За подробной информацией о Bybit обращайтесь на веб-сайт Bybit Web3.
О компании Bybit
Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов с 20 миллионами пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.
За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]
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