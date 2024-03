Ben z Bybitu a Lily ze Solany představí strategii pro Web3 v exkluzivní živě vysílané diskusi

DUBAJ, Spojené arabské emiráty, 8. března 2024 /PRNewswire/ -- Bybit Web3 s hrdostí zve v rámci přelomové spolupráce, která posune hranice blockchainové technologie, na nadcházející online diskusi se zástupci jednoho z nejrychleji rostoucích ekosystémů ve světě blockchainu Solana Ecosystem. Tato převratná akce s názvem „ Revoluce v blockchainu: Kulatý stůl vizionářů Web3 s Bybit a Solana Ecosystem " proběhne 13. března 2024 a nabídne jedinečnou hloubkovou diskusi na téma inovací, růstu a budoucích strategií utvářejících třetí největší blockchainový ekosystém na světě.

Nahlédnutí do budoucnosti platformy Solana, rostoucí hybné síly Web3

V prosinci 2023 překonala Solana projeveným zájmem a počtem vyhledávání na Googlu Ethereum, což svědčí o jejím rostoucím zastoupení a vlivu na blockchain. Účastníci diskuse získají zasvěcené informace o posledních novinkách a vylepšeních přímo od zástupců Solana Ecosystem a navíc i analytický náhled společnosti Bybit na potenciál ekosystému a společné úsilí obou stran o podporu a rozšíření tohoto dynamického prostředí.

Součástí kulatého stolu bude exkluzivní část věnovaná pozoruhodnému růstu ekosystému Solana v prvním čtvrtletí a jeho ambiciózních plánů do budoucna. Diskuse, kterou svými postřehy doplní President of Solana Foundation Lily Liu a CEO and co-founder Bybitu Ben Zhou, se bude věnovat ambicím Solany řešit stávající problémy blockchainu, její jedinečnou hodnotovou nabídku a faktory, které stojí za prudkým nárůstem její popularity a přijetí.

Stavíme na Solaně: Exkluzivní oznámení a plány do budoucna od partnerů Solany a DApp

Účastníci se mohou dále těšit na exkluzivní oznámení týkající se plánu Solany na rok 2024, včetně nových partnerství a strategického zaměření Solana Foundation. Tento segment odhalí hlavní priority a iniciativy Solany pro nadcházející rok a nabídne pohled z první ruky na další plány tohoto předního blockchainového ekosystému.

Na akci zazní také postřehy klíčových partnerů hloubkově zapojených do ekosystému Solana – MarginFi, Kamino Finance a DRiP – jejichž zástupci prodiskutují výhody a jedinečné aspekty ekosystému Solana přitahující vývojáře i projekty. Tato sekce připomene ducha spolupráce a inovační kapacitu, díky nimž je Solana preferovanou volbou pro špičkový vývoj blockchainu.

Zapojte se do konverzace:

Datum: 13. března 2024

Čas: 9:30 - 10:30 koordinovaného světového času (UTC)

Platforma: Kanál pro živé vysílání Bybit's Press Room - Livestream Platform

Přední řečníci:

Ben Zhou , Co-Founder and CEO of Bybit

, Co-Founder and CEO of Bybit Lily Liu , President of Solana Foundation

, President of Solana Foundation Emily Bao , Bybit Web3 Evangelist

, Bybit Web3 Evangelist Dirk Pennings, Bybit Web3 Evangelist

Mac Brennan , Co-founder of MarginFi

, Co-founder of MarginFi Marky, Co-lead of Kamino

Vibhu, Founder of DRiP

Joe Takayama , Angel Investor and YouTuber

Účastníci se také mohou těšit na lákavý giveaway Solana Mobile Chapter 2, jehož další podrobnosti budou oznámeny během livestreamu.

Buďte u toho: Nenechte si ujít příležitost získat cenný pohled do budoucnosti Solany a Web3. Aktuální informace najdete na platformě Bybit's Press Room nebo na sociálních sítích společnosti.

O Bybit Web3

Bybit Web3 redefinuje otevřenost v decentralizovaném světě a vytváří jednodušší, otevřený a rovný ekosystém pro všechny. S naší stále rostoucí komunitou (čítající přes 800 000 uživatelů peněženek a více než 10 velkých ekosystémových partnerů) vytváříme na blockchainu prostor pro tvůrce, kreativce a partnery a zveme nejen stávající nadšence do krypta, ale i ty, kteří se s ním chtějí teprve seznámit.

Bybit Web3 poskytuje komplexní sadu Web3 produktů navržených tak, aby umožnily co nejotevřenější a nejjednodušší přístup k Web3 aktivům, jejich výměnu, shromažďování a rozšiřování. Naše peněženky, tržiště a platformy stojí na zabezpečení a odborných znalostech, které Bybit řadí mezi tři nejlepší světové kryptoburzy, jež se těší důvěře 20 milionů uživatelů po celém světě.

Staňte se součástí revoluce a otevřete bránu ke své Web3 budoucnosti s Bybit!

Další informace naleznete na stránkách Bybit Web3.

O společnosti Bybit

Bybit je jednou ze tří největších burz s kryptoměnami podle objemu transakcí s celkem 20 miliony uživatelů. Byla založena v roce 2018 a nabízí profesionální platformu pro investory a obchodníky v oblasti kryptoměn s ultrarychlým párovacím systémem, nepřetržitým zákaznickým servisem a vícejazyčnou komunitní podporou. Společnost Bybit je hrdým partnerem týmu Oracle Red Bull Racing, úřadujících šampionů poháru konstruktérů i pilotů Formule 1.

Další podrobnosti o společnosti Bybit najdete na stránkách Bybit Press .

