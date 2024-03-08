Bybit'ten Ben ve Solana'dan Lily, Özel Canlı Yayın Yuvarlak Masa Toplantısında Web3 Stratejisini Açıkladı

DUBAİ, BAE, 8 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Blockchain teknolojisinin sınırlarını yeniden tanımlamayı vaat eden önemli bir işbirliğinde Bybit Web3, blockchain alanındaki en hızlı büyüyen ekosistemlerden biri olan Solana Ecosystem ile yaklaşan çevrimiçi panelini duyurmaktan gurur duyuyor. "Blockchain'de Devrim Yaratmak" başlıklı bu öncü etkinlik: Bybit ve Solana Ekosisteminin Vizyoner Web3 Yuvarlak Masa Toplantısı", 13 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek ve dünyanın en büyük üçüncü blockchain ekosistemini şekillendiren yeniliklere, büyümeye ve gelecek stratejilerine benzersiz bir derin dalış sunacak.

Revolutionizing the Blockchain: Bybit and Solana Foundation Unveil Groundbreaking Innovations and Strategic Roadmap in Exclusive Web3 Roundtable

Yükselen Web3 Mover, Solana'nın Geleceğine Bir Bakış

Aralık 2023'te Solana'nın görünürlüğü ve ilgisi, Google aramalarında Ethereum'unkini aştı; bu, onun blockchain alanında gelişen varlığının ve etkisinin bir kanıtıdır. Katılımcılar, Solana Ekosistemi'ndeki en son yenilikler ve güncellemelerin yanı sıra Bybit'in ekosistemin potansiyeli hakkındaki analitik görüşleri ve bu dinamik ortamı desteklemek ve genişletmek için ortak çabaları hakkında içeriden bakış açıları kazanacaklar.

Yuvarlak masa toplantısında Solana ekosisteminin ilk çeyrekteki dikkat çekici büyümesini ve geleceğe yönelik iddialı planlarını keşfetmeye adanmış özel bir oturum yer alacak. President of Solana Foundation Lily Liu ve Bybit'in CEO'su ve co-founder'ı Ben Zhou'nun görüşleriyle vurgulanan tartışma, Solana'nın mevcut blok zinciri zorluklarını çözme amacına, benzersiz değer önerisine ve popülerlik ve benimsemedeki artışın arkasındaki itici güçlere odaklanacak.

Solana üzerine inşa ediliyor: Solana ve DApp İş Ortaklarından Özel Duyurular, Gelecek Planları

Katılımcılar, Solana Vakfı'nın yeni ortaklıkları ve stratejik odak noktaları da dahil olmak üzere Solana'nın 2024 yol haritasına ilişkin özel duyuruları dört gözle bekleyebilirler. Bu bölüm, Solana'nın önümüzdeki yıl için önemli önceliklerini ve girişimlerini ortaya koyacak ve bu lider blockchain ekosistemi için sırada neler olduğuna ilk elden bir bakış sunacak.

Etkinlikte aynı zamanda Solana ekosisteminin derinlerinde yer alan önemli ortaklar olan MarginFi, Kamino Finance ve DRiP'den görüşler de yer alacak ve Solana ekosisteminin hem geliştiricileri hem de projeleri cezbeden avantajlarını ve benzersiz yönlerini tartışacak. Bu oturumda, Solana'yı son teknoloji blockchain geliştirme için tercih edilen bir seçenek haline getiren işbirlikçi ruh ve yenilikçi yetenekler vurgulanacaktır.

Konuşmaya Katılın:

Tarih: 13 Mart 2024

Saat: 9:30 - 10:30 UTC

Platform: Bybit Basın Odası - Canlı Yayın Platformu

Seçkin Konuşmacılar:

Ben Zhou , Bybit'in Co-Founder ve CEO'su

, Bybit'in Co-Founder ve CEO'su Lily Liu , President of Solana Foundation

, President of Solana Foundation Emily Bao , Bybit Web3 Evangelist

, Bybit Web3 Evangelist Dirk Pennings, Bybit Web3 Evangelist

Mac Brennan , Co-founder of MarginFi

, Co-founder of MarginFi Marky, Co-lead of Kamino

Vibhu, Founder of DRiP

Joe Takayama , Angel Investor ve YouTuber

Ayrıca katılımcılar, canlı yayın sırasında duyurulacak daha fazla ayrıntıyla birlikte heyecan verici çekiliş olan Solana Mobile Chapter 2'yi de bekleyebilirler.

Sakın kaçırmayın: Bu, Solana ve Web3'ün geleceği hakkında son derece değerli bilgiler edinme şansınız. Daha fazla güncelleme için Bybit's Press Room'a veya sosyal medya kanallarına göz atın.

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3

Bybit Web3 Hakkında

Bybit Web3, merkezi olmayan dünyada açıklığı yeniden tanımlıyor ve herkes için daha basit, açık ve eşit bir ekosistem yaratıyor. Blok zinciri alanındaki kurucuları, yaratıcıları ve ortakları dahil etmek istiyoruz. 800.000'den fazla cüzdan kullanıcısı, 10'dan fazla büyük ekosistem ortağı ve daha fazlasını içeren bir toplulukla hem kripto tutkunlarına hem de meraklılara bir davetiye uzatıyoruz.

Bybit Web3, Web3 varlıklarına erişimi, bunları takas etmeyi, toplamayı ve büyütmeyi mümkün olduğunca açık ve basit hale getirmek için tasarlanmış kapsamlı bir Web3 ürünleri paketi sunar. Cüzdanlarımız, pazar yerlerimiz ve platformlarımız, Bybit'i dünya çapında 20 milyon kullanıcının güvendiği ilk 3 küresel kripto borsası olarak tanımlayan güvenlik ve uzmanlıkla desteklenmektedir.

Hadi devrime siz de katılın ve Bybit ile Web3 geleceğinize giden kapıyı açın.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Web3'yi ziyaret edin.

Bybit Hakkında

Bybit, 20 milyon kullanıcısıyla işlem hacmine göre dünyanın en büyük üç kripto borsasından biridir. 2018 yılında kurulan şirket, kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı bir eşleştirme altyapısı, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

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