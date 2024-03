Ben z Bybit i Lily z Solana prezentują strategię Web3 podczas transmitowanej na żywo dyskusji okrągłego stołu

DUBAJ, ZEA, 7 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit Web3 ma przyjemność ogłosić, że w najbliższym czasie odbędzie się panel dyskusyjny z Solana Ecosystem, jednym z najdynamiczniej rozwijających się ekosystemów w obszarze blockchain. Jest to efekt przełomowej współpracy, która ma wytyczyć nowe granice technologii blockchain. Pionierskie wydarzenie pt. „Revolutionizing the Blockchain: Bybit and Solana Ecosystem's Visionary Web3 Roundtable" („Rewolucja w technologii blockchain. Wizja Web3 według Bybit i Solana Ecosystem - dyskusja przy okrągłym stole") odbędzie się 13 marca 2024 r. i stanowić będzie niespotykaną okazję do pogłębionej dyskusji na temat innowacji, rozwoju i przyszłych strategii kształtujących trzeci największy ekosystem blockchainowy na świecie.

Solana jako rosnąca siła napędowa Web3 - jak wyglądają jej perspektywy?

W grudniu 2023 r. Solana przebiła Ethereum pod względem wskaźników widoczności i zainteresowania jej ofertą w Google, co świadczy o rosnącym znaczeniu tego ekosystemu w obszarze blockchain. Wydarzenie to okazja do zdobycia wiedzy z „pierwszej ręki" na temat tego, co aktualnie dzieje się w Solana Ecosystem oraz jej najświeższych innowacji. Informacje te poparte będą analizą Bybit dotyczącą potencjału ekosystemu oraz wspólnych działań obu podmiotów na rzecz wsparcia i rozwoju tego dynamicznego środowiska.

W ramach dyskusji przy okrągłym stole odbędzie się ekskluzywna sesja poświęcona znakomitym wynikom Solana w I kw. oraz jej ambitnym planom na przyszłość. Wśród głównych tematów dyskusji - w której swoją wiedzą podzielą się Lily Liu, prezeska Solana Foundation, oraz Ben Zhou, CEO i współzałożyciel Bybit - znajdą się wyzwania związane z technologią blockchain, którym stawia czoło Solana, wyjątkowa propozycja wartości, jaką przedstawia ten ekosystem, a także czynniki odpowiadające ze gwałtowny wzrost popularności i wdrażania jego rozwiązań.

Mapa rozwojowa Solana: ekskluzywne ogłoszenia i plany na przyszłość Solana oraz partnerskich aplikacji zdecentralizowanych

Uczestnicy wydarzenia mogą liczyć na ekskluzywne ogłoszenia dotyczące planów Solana na 2024 r., w tym nowych partnerstw i strategicznych obszarów działań Solana Foundation. W tej części dowiemy się o najważniejszych priorytetach i inicjatywach Solana w nadchodzącym roku, otrzymując bezpośredni wgląd w to, co w najbliższym czasie będzie się działo w czołowym ekosystemie blockchainowym.

Swoją wiedzą podzielą się też kluczowi partnerzy ekosystemu Solana - MarginiFi, Kamino Finance i DRiP - omawiając jego specyfikę i atuty, które przyciągają zarówno programistów, jak i nowe projekty. W szczególności będą mówić o duchu współpracy i potencjale innowacyjnym, dzięki którym to właśnie Solana wybierana jest do realizacji nowatorskich przedsięwzięć blockchainowych

Zapraszamy do udziału w dyskusji:

Data: 13 marca 2024 r.

Godzina: 9:30 - 10:30 czasu UTC

Platforma: Bybit's Press Room - Livestream Platform

Prelegenci:

Ben Zhou , Co-Founder i CEO Bybit

Lily Liu , President z Solana Foundation

Emily Bao , Bybit Web3 Evangelist

Dirk Pennings, Bybit Web3 Evangelist

Mac Brennan , Co-founder z MarginFi

Marky, Co-lead z Kamino

Vibhu, Founder z DRiP

Joe Takayama , Angel Investor i YouTuber

Na uczestników wydarzenia czeka też atrakcyjna niespodzianka - Solana Mobile Chapter 2. Szczegóły podane będą podczas transmisji.

Nie przegap szansy zdobycia bezcennej wiedzy na temat przyszłości Solana i Web3. Bybit zaprasza do śledzenia aktualności w Bybit Press Room oraz na kanałach społecznościowych.

Bybit Web3

Bybit Web3 to nowe oblicze otwartości w świecie zdecentralizowanych finansów i ekosystem dla każdego, kto charakteryzuje się większą prostotą, otwartością i równością. Zapraszamy budowniczych, twórców i partnerów w przestrzeni blockchain, nie tylko entuzjastów kryptowalut, ale także osoby chcące spróbować swoich sił w tej dziedzinie, aby dołączyły do społeczności, która liczy obecnie ponad 800 tys. użytkowników portfela i ma ponad 10 głównych partnerów ekosystemowych.

Bybit Web3 zapewnia kompleksowy pakiet produktów Web3 zaprojektowanych tak, aby dostęp, wymiana, gromadzenie i pomnażanie zasobów Web3 były możliwie najprostsze i jak najbardziej dostępne. Nasze portfele, rynki i platformy działają w oparciu o zabezpieczenia i wiedzę specjalistyczną, dzięki którym Bybit znalazł się w pierwszej trójce giełd kryptowalutowych na świecie, ciesząc się zaufaniem 20 milionów użytkowników.

Przyłącz się do rewolucji już teraz i otwórz się na przyszłość Web3 z Bybit.

Więcej informacji na temat Bybit: Bybit Web3.

Bybit

Bybit, trzecia co do wielkości giełda kryptowalutowa skupiająca 20 milionów użytkowników, powstała w 2018 r. i stanowi profesjonalną platformę, na której inwestorzy i traderzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 - zespołu Oracle Red Bull Racing.

Więcej informacji na temat Bybit: Bybit Press

