BeNext, una plataforma de aprendizaje digital basada en cohortes para la comunidad de RRHH, ahora ofrece cursos en inglés y español.

Somos una plataforma de desarrollo basada en cohortes, que ofrece programas de cinco semanas que combinan la experiencia digital en vivo y asíncrona para un grupo cerrado de participantes. BeNext ofrece un espacio de cocreación y desarrollo de habilidades activo y en tiempo real, con ideas y tareas prácticas. Con esta modalidad, que se convierte en una intensa experiencia de aprendizaje conjunto, hemos certificado a más de 4.000 profesionales de 32 países.

A partir de julio de 2021, la plataforma BeNext está disponible tanto en inglés como en español. "Nuestro primer año desde el lanzamiento ha sido una tremenda revelación de cómo la comunidad, el desarrollo y la transformación están tan interconectados", comparte Prakash Shahi, Jefe de Producto de BeNext. "Ahora queremos ofrecer la experiencia de BeNext a los líderes de RRHH de los países de habla castellana".

El viaje de aprendizaje que propone BeNext es bidireccional, lo que fomenta el sentido de responsabilidad tanto en los participantes como en los instructores expertos. Además, la experiencia no se centra en el contenido pasivo, sino en los resultados activos, prácticos y de gran calado. Finalmente, la comunidad de participantes en la cohorte permite crear vínculos y relaciones duraderas que convierten esta experiencia de cinco semanas en una vivencia diversa, productiva y, a la vez, divertida. Estos son los factores que han hecho que BeNext tenga tanto éxito en su primer año de funcionamiento y esté preparada para captar una mayor cuota de mercado, a través de sus programas multilingües.

Historias de impacto

Lo que hace que los cursos de BeNext sean pioneros y líderes en su área de acción es la mezcla de experiencia digital en vivo y asíncrona, junto con una estructura de cohortes impulsada por la propia comunidad de aprendizaje.

Kristin Strunk, Directora de Talento y Experiencia de los Empleados de Harley Davidson (EE.UU.) habla sobre su propia vivencia en uno de nuestros programas. "La experiencia BeNext me ha permitido aprender de los líderes del pensamiento global. La plataforma y el diseño de los programas hacen que el aprendizaje sea cómodo y valioso. Los programas me han obligado a reevaluar mi forma de pensar sobre el trabajo y me han ayudado a realizar cambios en mi equipo. Me gusta mucho participar en la comunidad online y en la reflexión que hacemos como parte del programa. Siento que cuando termino un programa, tengo algo tangible que puedo llevar a mi organización y aplicarlo".

La estructura de cinco semanas de los programas, impulsada por la propia comunidad de aprendizaje, permite que el participante se centre en el impacto en el negocio y en los resultados. "Después del programa BeNext, experimentamos con un nuevo calendario de informes para equipos distribuidos; ese experimento ayudó a nuestra organización a reducir un 34% las reclamaciones. Lo que aprendimos en el curso fue a centrarnos en la mentalidad y los valores antes de pasar a cambiar los procesos y las herramientas", comparte Amit Verma, Jefe de Seguridad de SEA, Varun Beverages (India).

Dinath Kim del Mercado Inmobiliario, Zillennium (Camboya) también comparte con nosotros su testimonio: "El curso BeNext me ayudó a impulsar el cambio dentro de mi equipo y a impulsar nuevos valores y principios. En general, el programa me ayudó a tener una mente abierta y a ser más resistente a la hora de afrontar los retos".

Prakash Shahi, de BeNext, añade: "Nuestro objetivo es que esta plataforma sea impactante para todos los participantes. Por eso es tan importante que la experiencia sea diversa, inclusiva y orientada a la comunidad. Para nosotros, es fundamental proporcionar acceso a cualquier profesional que busque soluciones a los problemas que realmente le importan y a su negocio".

Accesibilidad e inclusión

Teniendo en cuenta que se estima que el 20% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, BeNext amplía sus esfuerzos de inclusión incorporando un widget de accesibilidad para los participantes con diversas necesidades de aprendizaje.

Sana Samad, una ejecutiva de recursos humanos con discapacidad visual de ONGC (India), comenta esta iniciativa: "La plataforma es accesible para las personas con necesidades especiales y tiene en cuenta diversas discapacidades, como la dislexia, la dificultad de impresión y la discapacidad física. Las personas con discapacidad visual utilizan software de lectura de pantalla o lupas, por lo que la solución es compatible con ambos softwares".

Ahora, durante su segundo año de crecimiento, BeNext continúa con su compromiso de proporcionar un aprendizaje de impacto y basado en la comunidad para los líderes de RRHH, quienes abordan los crecientes desafíos de la gestión del talento. Lo hacemos con un potente calendario de nuevos programas. Entre ellos se encuentra; "El HRBP en el nuevo mundo del trabajo", "Construyendo una cultura de empatía para la productividad, la innovación y la resiliencia" y "Transformación digital para liderar el cambio".

A partir de septiembre, BeNext lanzará versiones en español de todos los programas para atender al mercado global de RRHH de habla castellana. Este último avance nos permitirá atraer a más alumnos de todo el mundo y hacer que los programas sean más accesibles e inclusivos.

Sobre BeNext

BeNext es una plataforma de aprendizaje digital basada en cohortes. Ofrecemos programas de aprendizaje de cinco semanas, que combinan la experiencia en vivo y asíncrona, para un grupo cerrado de participantes.

BeNext ofrece un espacio de cocreación y desarrollo de habilidades activo y en tiempo real, con conocimientos prácticos y tareas. Hemos certificado a más de 4.000 personas de 32 países. BeNext es propiedad de la empresa People Matters Pte Ltd, con sede en Singapur.

Para más información sobre los programas de inglés, visite: www.BeNext.club/eng

Para más información sobre los programas de español, visite: www.BeNext.club/esp

