BeNext, oparta na kohortach cyfrowa platforma edukacyjna dla pracowników działów personalnych, oferuje teraz kursy w języku angielskim i hiszpańskim

Od lipca 2021 roku platforma BeNext będzie dostępna w języku angielskim i hiszpańskim. „Nasz pierwszy rok od uruchomienia był niesamowitym doświadczeniem otwierającym oczy na to, jak społeczność, rozwój i transformacja są ze sobą wzajemnie powiązane - wyjaśnia Prakash Shahi, kierownik produktu, BeNext. - Teraz chcemy zaoferować doświadczenie BeNext liderom działów personalnych w krajach hiszpańskojęzycznych".

Program BeNext sprawia, że nauka jest dwukierunkowa, a odpowiedzialność za nią ponoszą zarówno uczestnicy, jak i instruktorzy-eksperci. Co więcej, głównym celem nie jest pasywna treść, ale aktywne, praktyczne i rzeczywiste wyniki, czy wreszcie, społeczność uczestników kohorty tworzy więzi i długotrwałe relacje, które sprawiają, że podróż edukacyjna jest społecznościowa, zróżnicowana i przyjemna. To właśnie sprawiło, że BeNext odniosła sukces w pierwszym roku swojej działalności i jest gotowa do zdobycia jeszcze większego udziału w rynku poprzez oferowanie programów wielojęzycznych.

To, co wyróżnia kursy BeNext to ich połączenie doświadczenia bezpośredniego i asynchronicznego, wraz z kohortową strukturą opartą na społeczności. Kristin Strunk, dyrektor ds. talentów i doświadczenia pracowników, Harley Davidson (USA), powiedziała: „Program BeNext Experience pozwolił mi uczyć się od międzynarodowych liderów intelektualnych. Platforma i konstrukcja programów sprawiają, że nauka jest wygodna i wartościowa. Programy te zmusiły mnie do ponownej oceny sposobu, w jaki myślę o pracy i pomogły mi wprowadzić zmiany w ramach zespołu. Uczestnictwo w społeczności internetowej i refleksje, które prowadzimy w ramach programu, naprawdę sprawiają mi przyjemność. Czuję, że kiedy kończę program, otrzymuję coś konkretnego, co mogę zabrać ze sobą do mojej organizacji i wdrożyć".

Pięciotygodniowa struktura programów, oparta na społeczności, sprawia, że uczestnicy naprawdę koncentrują się na wpływie na biznes i osiąganych wynikach. „Po zakończeniu programu BeNext, eksperymentowaliśmy z nowym harmonogramem raportowania dla rozproszonych zespołów; ten eksperyment pomógł naszej organizacji zredukować liczbę reklamacji o 34%. To, czego nauczyliśmy się podczas kursu, to skupienie się na sposobie myślenia i wartościach, zanim przejdziemy do zmiany procesów i narzędzi" – podsumowuje Amit Verma, kierownik ds. bezpieczeństwa w SEA, Varun Beverages (Indie).

Dinath Kim, Real Estate Marketplace, Zillennium (Kambodża) mówi: „Kurs BeNext pomógł mi wprowadzić zmiany w moim zespole i wprowadzić nowe wartości i zasady. Ogólnie rzecz biorąc, program pozwolił mi zyskać otwarty umysł i elastyczność w radzeniu sobie z wyzwaniami".

Prakash Shahi z BeNext dodaje: „Naszym celem jest, aby ta platforma oddziaływała na wszystkich uczestników. Dlatego tak ważne jest, aby to doświadczenie było różnorodne, angażujące i oparte na społeczności. Najważniejsze dla nas jest zapewnienie dostępu każdemu profesjonaliście poszukującemu rozwiązań problemów, które rzeczywiście są istotne dla niego i jego przedsiębiorstwa".

Biorąc pod uwagę szacowane 20% światowej populacji żyjącej z pewną formą niepełnosprawności, BeNext rozszerza swoje wysiłki integracyjne poprzez włączenie widgetu dostępności dla uczestników z różnymi wymaganiami edukacyjnymi. Komentując widget dostępności platformy BeNext, Sana Samad, niedowidząca kierowniczka działu kadr w ONGC (Indie) podzieliła się następującym spostrzeżeniem: „Platforma jest dostępna dla osób ze specjalnymi potrzebami i uwzględnia różne rodzaje niepełnosprawności, takie jak dysleksja, niepełnosprawność pisma i niepełnosprawność fizyczna. Osoby niedowidzące korzystają z oprogramowania do odczytu ekranu lub lup, stąd rozwiązanie to jest kompatybilne z obydwoma tymi systemami."

Obecnie, w drugim roku rozwoju, BeNext kontynuuje swoją działalność w celu zapewnienia skutecznego, opartego na społeczności procesu kształcenia kierowników działów personalnych, którzy stawiają czoła coraz większym wyzwaniom związanym z zarządzaniem talentami, wprowadzając nowe kursy. Należą do nich „Partner biznesowy działu kadr: Zarządzanie talentami w środowisku hybrydowym", „Budowanie kultury empatii dla produktywności, innowacji i odporności" oraz „Cyfrowa transformacja i przewodzenie zmianom".

Od września, BeNext uruchomi hiszpańskojęzyczne wersje kohort wszystkich programów, aby zaspokoić zapotrzebowanie międzynarodowego hiszpańskojęzycznego rynku zasobów ludzkich. Najnowsza inwestycja pozwoli BeNext zaangażować jeszcze więcej uczestników z całego świata i sprawi, że programy będą przystępniejsze i bardziej integracyjne.

BeNext to autorska platforma edukacyjna oparta na kohortach, która oferuje pięciotygodniowe podróże łączące doświadczenie na żywo i asynchroniczne dla zamkniętej grupy rówieśniczej. BeNext oferuje aktywny rozwój umiejętności w czasie rzeczywistym z praktycznymi spostrzeżeniami i zadaniami, z czego do tej pory skorzystało ponad 4000 osób z 32 krajów. BeNext jest własnością singapurskiej firmy People Matters Pte Ltd.

