BeNext, een cohortgebaseerd digitaal leerplatform voor de HR-gemeenschap, biedt nu cursussen aan in zowel het Engels als het Spaans

Vanaf juli 2021 zal het BeNext-platform zowel in het Engels als in het Spaans beschikbaar zijn. "Het eerste jaar sinds onze lancering betekende een echte openbaring over hoe nauw gemeenschap, ontwikkeling en transformatie met elkaar verbonden zijn," aldus Prakash Shahi, Product Head, BeNext. "We willen de BeNext-ervaring nu ook aanbieden aan HR-leiders in Spaanstalige landen."

Het BeNext-traject maakt leren bidirectioneel, waardoor zowel deelnemers als deskundige instructeurs hun verantwoordelijkheid behouden. Verder ligt de nadruk niet op passieve inhoud maar op actieve, praktijkgerichte en toegepaste resultaten. Tot slot schept de gemeenschap van deelnemers in het cohort banden en langdurige relaties met als resultaat een sociaal, divers en leuk leertraject. Dat alles maakte het eerste bestaansjaar van BeNext tot een succes, zodat het klaar is om met meertalige programma's een groter marktaandeel te veroveren.

De BeNext-cursussen onderscheiden zich door hun mix van live en asynchrone cursussen, samen met de community-gedreven cohortstructuur. Kristin Strunk, Director Talent & Employee Experience, Harley Davidson (VS), vertelt over het designtraject:"De BeNext Experience heeft me in staat gesteld om te leren van wereldwijde thought leaders. Het platform en de opzet van de programma's maken leren gemakkelijk en waardevol. De programma's dwongen mij om mijn visie op werk te herevalueren en hielpen mij om binnen mijn team veranderingen door te voeren. Deelnemen aan de online gemeenschap en aan het denkwerk als onderdeel van het programma vind ik bijzonder leuk. Ik heb het gevoel dat als ik een programma afrond, iets tastbaars in handen heb dat ik naar mijn organisatie kan meenemen en implementeren."

De community-gedreven 5-wekenstructuur van de programma's zorgt ervoor dat de cursist zich echt richt op de impact voor het bedrijf en de resultaten. "Na het BeNext-programma hebben we geëxperimenteerd met een nieuw rapportageschema voor gedistribueerde teams; dat experiment heeft onze organisatie geholpen klachten met 34% te verminderen. Wat we in de cursus hebben geleerd, is dat we ons moeten concentreren op mindset en waarden voordat we processen en tools gaan veranderen", aldus Amit Verma, SEA Head Security bij Varun Beverages (India).

Dinath Kim, Real Estate Marketplace, Zillennium (Cambodja) stelt:"De BeNext-cursus heeft me geholpen om verandering binnen mijn team te stimuleren en nieuwe waarden en principes te hanteren. Over het algemeen hielp het programma mij ruimdenkend te zijn en veerkrachtiger om te gaan met uitdagingen."

Prakash Shahi van BeNext voegt hieraan toe:"Ons doel is dat dit platform impact heeft op alle deelnemers. Daarom is het zo belangrijk het leertraject divers, inclusief en gemeenschapsgericht te houden. Wij vinden het van cruciaal belang om toegang te bieden aan elke professional die oplossingen zoekt voor problemen die er voor hem en zijn bedrijf echt toedoen."

In de wetenschap dat naar schatting 20% van de wereldbevolking een of andere vorm van beperking heeft, breidt BeNext haar inclusie-inspanningen uit door een toegankelijkheidswidget in te bouwen voor deelnemers met uiteenlopende leerbehoeften. In een reactie op de toegankelijkheidswidget van het BeNext-platform verklaarde Sana Samad, een HR-directeur met visuele beperking voor ONGC (India), het volgende: "Het platform is toegankelijk voor mensen met speciale behoeften en houdt rekening met verschillende beperkingen, zoals dyslexie, een leesbeperking en een lichamelijke handicap. Visueel gehandicapten gebruiken schermleessoftware of vergrootglazen, zodat de oplossing compatibel is met beide programma's."

BeNext is nu bezig aan zijn tweede jaar van groei en blijft zich inzetten om impactvolle, community-gebaseerde opleidingen aan te bieden voor HR-leiders die de toenemende uitdagingen van talentmanagement aanpakken met nieuwe cursussen. Deze omvatten "HR Business Partner: Driving Talent Impact in Hybrid", "Building a Culture of Empathy for Productivity, Innovation and Resilience" en "Digital Transformation & Leading Change"

Vanaf september lanceert BeNext Spaanstalige cohortversies van alle programma's om tegemoet te komen aan de wereldwijde Spaanstalige HR-markt. Deze nieuwste ontwikkeling zal BeNext in staat stellen meer cursisten van over de hele wereld aan te trekken en de programma's toegankelijk en inclusiever te maken.

