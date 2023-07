Benoeming van Eben Visser als CEO van Canada Fluorspar

ST. LAWRENCE, NL, 25 juli 2023 /PRNewswire/ -- Rudolph de Bruin, Chairman of the Board van Canada Fluorspar, is verheugd te kunnen aankondigen dat de heer Eben Visser met onmiddellijke ingang is benoemd tot Chief Executive Officer van Canada Fluorspar.

Visser is een zeer ervaren mijnbouwdirecteur die zijn vroege loopbaan heeft doorgebracht bij verschillende mijnbouw- en aanverwante organisaties van wereldklasse, waaronder de bedrijvengroep DRA, waar hij verschillende belangrijke wereldwijde mijnbouwinitiatieven heeft ondersteund en projectmanagement heeft gedaan. Meest recentelijk bekleedde de heer Visser leidinggevende posities bij Treasury Metals Inc, Toronto, en Vital Metals Limited, Toronto. Visser heeft EPC- en EPCM-projectteams geleid die verantwoordelijk waren voor de bouw van metallurgische en logistieke faciliteiten in Afrika, India, Canada, de VS en Zuid-Amerika.

Dhr. Visser is een ervaren werktuigbouwkundig ingenieur met wereldwijde ervaring in de bouw en inbedrijfstelling van metallurgische fabrieken. Hij woont permanent in Canada en heeft een Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) van de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika). Hij heeft ook een postgraduaat in Advanced Project Management (APM) en is een geregistreerde Project Management Professional (PMP) bij het Project Management Institute.

Bij het verwelkomen van de heer Visser bij Canada Fluorspar zei de heer de Bruin: "Canada Fluorspar exploiteert een ertslichaam van wereldklasse. Het doel van AMED Capital, de holdingmaatschappij van Canada Fluorspar, is om haar beloften aan de Canadese overheid, de provincie Newfoundland, de werknemers van Canada Fluorspar en de gemeenschappen rondom de mijn na te komen door technisch leiderschap van wereldklasse. De benoeming van de heer Visser als CEO van Canada Fluorspar is een belangrijke stap om dat doel te bereiken. We zijn daarom erg blij dat Eben heeft besloten om samen met ons een speler van wereldklasse te worden op de wereldwijde vloeispaatmarkt."

"Ik vind het geweldig om bij Canada Fluorspar aan de slag te gaan in zo'n vroege fase van de groei", zegt Eben Visser. "Ik kijk ernaar uit om mijn achtergrond in projectontwikkeling en operations te gebruiken om een team van wereldklasse op te bouwen en het te helpen zijn volledige potentieel te bereiken.

Mediacontact: Willem Jacobs, [email protected]com

