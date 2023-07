Eben Visser est nommé au poste de PDG de Canada Fluorspar

ST. LAWRENCE, NL, 25 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Rudolph de Bruin, président du conseil d'administration de Canada Fluorspar, est heureux d'annoncer que M. Eben Visser a été nommé président-directeur général de Canada Fluorspar. Son mandat commence immédiatement.

M. Visser est un cadre très expérimenté qui a passé le début de sa carrière au sein de plusieurs organisations minières et contiguës de calibre mondial, y compris le groupe d'entreprises DRA, où il a soutenu et géré plusieurs initiatives minières mondiales importantes. Plus récemment, M. Visser a occupé des postes de direction chez Treasury Metals Inc., Toronto, et Vital Metals Limited, Toronto. M. Visser a dirigé les équipes de projet EPC et EPCM responsables de la construction d'installations métallurgiques et logistiques en Afrique, en Inde, au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud.

M. Visser est un ingénieur en mécanique expérimenté qui possède une expérience mondiale en construction et en mise en service d'usines métallurgiques. Il est résident permanent du Canada et détient un baccalauréat ès arts (génie mécanique) de l'Université de Pretoria (Afrique du Sud). Il est également titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion de projet avancée (GPA) et est un professionnel agréé en gestion de projet (PGP) au Project Management Institute.

Souhaitant la bienvenue à M. Visser à Canada Fluorspar, M. de Bruin a déclaré : « Canada Fluorspar exploite un gisement de classe mondiale. AMED Capital, la société de portefeuille de Canada Fluorspar, a pour objectif de respecter ses engagements envers le gouvernement du Canada, la province de Terre-Neuve-et-Labrador, les employés de Canada Fluorspar ainsi que les collectivités environnantes grâce à un leadership technique de calibre mondial. La nomination de M. Visser au poste de PDG de Canada Fluorspar est une étape importante vers l'atteinte de cet objectif. Nous sommes donc très heureux qu'il ait décidé de se joindre à nous pour devenir un joueur de classe mondiale sur le marché mondial du spath fluor. »

« Je suis ravi de me joindre à Canada Fluorspar à un stade aussi précoce de sa croissance », a déclaré Eben Visser. « J'ai hâte de mettre à profit mes antécédents en développement de projets et en exploitation pour former une équipe de calibre mondial et l'aider à réaliser son plein potentiel. »

