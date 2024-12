Benuta choisit l'assistant d'achat IA et la plateforme de découverte de produits de Constructor pour personnaliser les expériences d'achat en ligne

Grâce à l'IA de Constructor, le plus grand détaillant de tapis en ligne d'Europe peut « dérouler le tapis rouge » pour ses clients et leur fournir des résultats et des recommandations individualisés qui stimulent la satisfaction et les ventes.

SAN FRANCISCO et BONN, Allemagne, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Benuta, le plus grand magasin en ligne de tapis d'Europe, a récemment déployé la plateforme de recherche de commerce électronique et de découverte de produits de Constructor pour personnaliser et améliorer les expériences d'achat en ligne. En outre, Benuta utilisera l'assistant d'achat AI de Constructor, un outil conversationnel de découverte de produits révolutionnaire, pour aider les acheteurs à trouver les tapis et les accessoires pour la maison qui leur plairont.

Proposant une large gamme abordable de tapis, des styles vintage à la mode aux designs scandinaves modernes, en passant par les tapis lavables pour les chambres d'enfants, et de décorations pour les compléter, Benuta cherche à aider les acheteurs à « créer une maison qui a autant de personnalité que vous ».

Avec plus de 20 000 articles pour tous les espaces et tous les styles, il y en a pour tous les goûts, mais il est essentiel pour Benuta de permettre aux acheteurs de trouver facilement les articles qui leur conviennent. Avec sa précédente plateforme de découverte de produits, une recherche de « tapis de salon », par exemple, donnait pour résultat des tapis de salon... mais pas ceux qui correspondaient à l'acheteur en question.

« Nos clients sont tous uniques et leurs espaces intérieurs reflètent leur style et leur vie », a déclaré Andreas Fischer, responsable des technologies de commerce électronique chez Benuta. « Grâce aux fonctions de personnalisation de Constructor, nous pouvons aider les acheteurs à découvrir rapidement et agréablement les tapis de leurs rêves. Nous sommes ravis d'exploiter les options de recherche avancée qui guident intuitivement nos clients vers les produits qui correspondent le mieux à leurs préférences, ce qui rend leur expérience d'achat à la fois fluide et stimulante. »

Dérouler le tapis rouge pour les acheteurs

Les solutions de recherche et de découverte de produits de Constructor se concentrent non seulement sur la pertinence (« S'agit-il d'un tapis de salon ? »), mais aussi sur l'intérêt (« Ce tapis sera-t-il intéressant pour l'acheteur qui effectue la recherche ? »), de sorte que Benuta puisse créer des expériences adaptées à chaque acheteur sur son site.

L'entreprise utilise Constructor dans ses nombreux domaines européens (en Allemagne, en Autriche, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni) et personnalise ses produits pour les acheteurs dans leur langue locale.

Benuta utilise actuellement Constructor pour personnaliser les résultats de la recherche et de l'autosuggestion et les expériences de navigation sur l'ensemble de ses domaines en ligne. En automatisant les tâches manuelles fastidieuses, telles que la détection des synonymes et la correction des fautes de frappe dans les recherches en ligne, Constructor fait gagner du temps aux marchandiseurs de Benuta, qui peuvent ainsi se concentrer sur des activités plus stratégiques et créatives.

En outre, les contrôles des commerçants et l'intelligence de Constructor donnent à Benuta des informations exploitables sur la façon dont les décisions prises par leurs marchandiseurs (par exemple, placer un tapis en haut des résultats ou augmenter les accessoires pour la maison à plus forte marge) influencent les indicateurs du site dans son ensemble.

Prochaine nouveauté : l'assistant d'achat IA et plus encore

Dans les prochaines phases de sa mise en œuvre, Benuta déploiera des recommandations de produits personnalisées et des pages de renvoi qui répondent aux goûts de chaque acheteur, ainsi que l'assistant d'achat IA (ASA).

Grâce à l'ASA, Benuta peut rendre la recherche de commerce électronique plus flexible et plus utile pour les acheteurs, avec la possibilité de prendre en charge des requêtes conversationnelles longues comme par exemple :

« Pouvez-vous nous suggérer un tapis tendance dans les tons bleu et or pour notre salon ? »

« Aidez-moi à trouver une moquette durable, absorbante et lumineuse pour la salle de bain de mon enfant. »

« Quels sont les éléments à prendre en considération lors de l'achat d'un tapis d'extérieur ? », etc.

Les résultats ont un sens contextuel, sont en stock et correspondent à l'historique et aux préférences de l'acheteur (pour les couleurs, les matériaux, les marques, les prix, etc.).

« En cherchant à accroître la satisfaction des clients, les détaillants tournés vers l'avenir, comme Benuta, personnalisent de plus en plus les interactions avec les acheteurs. Nous sommes très heureux de travailler avec l'équipe de Benuta sur ce projet », a déclaré Bernd Maehrlein, vice-président de Constructor pour la région EMEA. « Chaque fois que les acheteurs ont recours aux résultats alimentés par Constructor, ces informations sont renvoyées à notre plateforme afin d'optimiser les futures expériences. Benuta utilisant Constructor dans de nombreux domaines (recherche, navigation, recommandations, pages de renvoi, assistant d'achat IA, etc.), les acheteurs bénéficieront d'expériences personnalisées, cohérentes et utiles à chaque étape de leur parcours. »

À propos de Constructor

Constructor est la seule plateforme de recherche et de découverte de produits conçue pour le commerce électronique d'entreprise où les conversions sont importantes. Les solutions AI-first de Constructor permettent aux acheteurs de trouver plus facilement les produits qu'ils souhaitent acheter et aux équipes de commerce électronique d'offrir des expériences personnalisées en temps réel qui génèrent des résultats impressionnants. Optimisant spécifiquement les indicateurs du commerce électronique tels que les recettes, le taux de conversion et le profit, Constructor génère des gains constants de plus de 10 millions de dollars pour certaines des plus grandes marques du commerce électronique, telles que Sephora, Petco, The Very Group, home24, Grove Collaborative et Fisheries Supply. Constructor est une entreprise américaine fondée en 2015 par Eli Finkelshteyn et Dan McCormick. Pour en savoir plus, rendez-vous sur constructor.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2001313/Constructor_v1_Logo.jpg