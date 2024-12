Benuta wählt den AI Shopping Assistant und die Product Discovery-Plattform von Constructor für die Personalisierung von Online-Einkaufserlebnissen

Mit der KI von Constructor kann Europas größter Online-Teppichhändler Kund:innen „den roten Teppich ausrollen"— mit individuellen Ergebnissen und Empfehlungen, die Zufriedenheit und Umsatz steigern.

SAN FRANCISCO und BONN, Deutschland, 9. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Benuta , Europas größter Online-Shop für Teppiche, hat kürzlich die E-Commerce Search & Discovery-Plattform von Constructor implementiert, um Online-Einkaufserlebnisse zu personalisieren und zu verbessern. Zusätzlich wird Benuta den AI Shopping Assistant von Constructor einsetzen – eine innovative Lösung für die konversationelle Produktsuche, die Kund:innen dabei unterstützt, Teppiche und Wohnaccessoires zu finden, die sie lieben werden.

Benuta bietet eine breite und erschwingliche Auswahl an Teppichen – von trendigen, vintage-inspirierten Stilen über moderne skandinavische Designs bis hin zu abwaschbaren Teppichen für Kinderzimmer – sowie passende Wohnaccessoires, um Kund:innen dabei zu helfen "ein Zuhause zu gestalten, das genauso viel Persönlichkeit hat wie du".

Mit über 20.000 Artikeln für jeden Raum und Stil ist es für Benuta entscheidend, es Kund:innen leicht zu machen, die passenden Produkte zu finden. Mit der vorherigen Product Discovery-Plattform lieferte eine Suche nach „Wohnzimmerteppichen" zwar Ergebnisse, jedoch nicht individuell auf die Kund:innen abgestimmt.

„Unsere Kund:innen sind einzigartig, und ihre Innenräume spiegeln ihre Stile und Lebensweisen wider", sagte Andreas Fischer, Leiter E-Commerce-Technologien bei Benuta. „Mit den Personalisierungsfunktionen von Constructor können wir unseren Kund:innen helfen, ihre Traumteppiche schnell und angenehm zu entdecken. Wir freuen uns darauf, moderne Suchoptionen zu nutzen, die unsere Kund:innen intuitiv zu den Produkten führen, die ihren Vorlieben am besten entsprechen – und so das Einkaufserlebnis nahtlos und inspirierend gestalten."

Kund:innen den roten Teppich ausrollen

Die Search & Product Discovery-Lösungen von Constructor konzentrieren sich nicht nur auf Relevanz („Ist dies ein Wohnzimmerteppich?"), sondern auch auf Attraktivität („Wird dieser Teppich für die suchende Kund:in ansprechend sein?") – damit Benuta auf seiner Website Erlebnisse schaffen kann, die auf jede:n Käufer:in zugeschnitten sind.

Das Unternehmen nutzt Constructor auf seinen zahlreichen europäischen Domains – in Deutschland, Österreich, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz und Großbritannien – und personalisiert für Kund:innen in deren lokalen Sprachen.

Benuta setzt Constructor ein, um Such- und Autosuggest-Ergebnisse sowie Browse-Erlebnisse auf seinen Online-Plattformen zu personalisieren. Durch die Automatisierung zeitaufwendiger manueller Aufgaben wie das Erkennen von Synonymen und die Korrektur von Tippfehlern in der Online-Suche spart Constructor den Benuta-Merchandising-Teams Zeit, damit sie sich auf strategische und kreative Aktivitäten konzentrieren können.

Darüber hinaus erhält Benuta mit Merchant Controls and Intelligence von Constructor umsetzbare Einblicke in die Art und Weise, wie die Entscheidungen ihrer Merchandiser (z.B. das Platzieren eines Teppichs an der Spitze der Suchergebnisse oder das Hervorheben von Wohnaccessoires mit höherer Marge) die Metriken der Website als Ganzes beeinflussen.

Nächste Station: AI Shopping Assistent und mehr

In den nächsten Phasen der Implementierung wird Benuta personalisierte Produktempfehlungen und Landing Pages einführen, die auf den Geschmack der Kund:innen zugeschnitten sind, sowie den AI Shopping Assistant (ASA).

Mit ASA kann Benuta die E-Commerce-Suche flexibler und wertvoller für Kund:innen gestalten – mit der Fähigkeit, konversationelle Suchanfragen zu unterstützen, wie z.B:

„Kannst du einen trendigen Teppich mit blauen und goldenen Akzenten für unser Wohnzimmer empfehlen?"

„Hilf mir, einen strapazierfähigen, saugfähigen und hellen Teppich für das Badezimmer meines Kindes zu finden."

„Worauf sollte ich beim Kauf eines Outdoor-Teppichs achten?"

Die Ergebnisse sind kontextbezogen sinnvoll, vorrätig und stimmen mit der Historie und den Vorlieben der Kund:innen (bezüglich Farben, Materialien, Marken, Preispunkte usw.) überein.

„Um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, personalisieren zukunftsorientierte Händler wie Benuta zunehmend die Interaktionen mit Kund:innen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Benuta-Team", sagte Bernd Maehrlein, VP EMEA bei Constructor. „Wann immer Kund:innen mit Constructor-gestützen Ergebnissen interagieren, werden diese Informationen an unsere Plattform zurückgegeben, um zukünftige Erlebnisse zu optimieren. Da Benuta Constructor in vielen Bereichen einsetzt – Search, Browse, Recommendations, Landing Pages, AI Shopping Assistant, etc. – werden die Kund:innen von maßgeschneiderten, kohärenten und hilfreichen Erfahrungen in jeder Phase Ihrer Reise profitieren."

Über Constructor

Constructor ist die einzige Search & Product Discovery-Plattform, die speziell für Enterprise-E-Commerce entwickelt wurde, wo Conversions eine zentrale Rolle spielen. Die AI-first-Lösungen von Constructor erleichtern es Kunden, Produkte zu entdecken, die sie kaufen möchten, und ermöglichen E-Commerce-Teams, in Echtzeit personalisierte Erlebnisse zu liefern, die beeindruckende Ergebnisse erzielen. Optimiert auf E-Commerce-Metriken wie Umsatz, Conversionrate und Gewinn, erzielt Constructor konstante Umsatzsteigerungen von über 10 Millionen USD für einige der größten Marken im E-Commerce, darunter Sephora, Petco, The Very Group, home24, Grove Collaborative und Fisheries Supply. Constructor ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das 2015 von Eli Finkelshteyn und Dan McCormick gegründet wurde. Weitere Informationen: constructor.com

