Beny besticht auf der Intersolar Europe mit Solarenergie-Lösungen aus einer Hand

MÜNCHEN, 21. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Auf der Intersolar Europe, die vom 19. bis 21. Juni 2024 stattfand, präsentierte Beny seine intelligenten Energielösungen zusammen mit seiner Untermarke EVB, die sich auf das Laden von Elektrofahrzeugen konzentriert, und PVB, die sich auf Mikroenergiesysteme und Energiespeicherung konzentriert. Das Unternehmen veranstaltete auch Events wie die Verleihung des TÜV Rheinland-Zertifikats und die Verlosung von Geschenken, die von den Teilnehmern begeistert angenommen wurden.

Die Intersolar Europe ist eine führende Veranstaltung der globalen PV-Branche, die auf über 110.000 m2 mehr als 1.500 Aussteller und mehr als 100.000 Besucher und Branchenexperten anzieht. Die Ausstellung deckt alle Segmente der PV-Lieferkette ab und bietet eine Plattform für Kommunikation und Zusammenarbeit.

Auf der Messe stellen Beny und seine Untermarken Energielösungen aus einer Hand für unterschiedliche Anwendungsszenarien vor. EVB bietet insbesondere Ladelösungen für Privat- und Geschäftskunden an. Für Privathaushalte bieten sie AC-Ladegeräte (3,7kW-22kW)mit integriertem Schutz, Wi-Fi/Bluetooth-Konnektivität und Fernverwaltung über OCPP 1.6J. Integrierte DLB- und Hausenergiesysteme verbessern die Energieverteilung und Sicherheit. Für Unternehmen liefert EVB AC/DC-Ladegeräte (20kW-600kW) mit mehreren Kanonen, Werbebildschirmen und Flüssigkeitskühlung, die das gleichzeitige Aufladen von Fahrzeugen ermöglichen, Werbeeinnahmen generieren und die Stationskosten reduzieren.

PVB präsentierte sein Easy Solar Kit mit zwei 430W PV-Modulen, einem 800W Mikro-Wechselrichter und einem optionalen Batteriepaket, das eine flexible Installation auf Balkonen, Gärten und Mauern sowie ein bequemes Energiemanagement über die BYM Cloud-Plattform bietet. Mit der Schutzart IP67 und einer Garantie von 25 Jahren ist es für raue Umgebungen geeignet. Für den kommerziellen Einsatz hat PVB 2000W-2800W Mikro-Wechselrichter eingeführt, die eine effiziente Energieumwandlung, einen sicheren Niederspannungsbetrieb und eine intelligente Steuerung für Aufdach-Solaranlagen bieten.

Während der Ausstellung organisierte Beny eine Vielzahl von Aktivitäten, um die Besucher anzuziehen und den Einfluss und die Sichtbarkeit der Marke weiter zu erhöhen. Ein Höhepunkt war die Preisverleihung des TÜV Rheinland , bei der Beny für seine hervorragende Produktqualität und Innovation zertifiziert wurde und sich damit als Referenzunternehmen in der Branche etabliert hat. Als Dankeschön für die Unterstützung der Teilnehmer stellte das Unternehmen außerdem kostenlose Getränke und Sushi zur Verfügung, so dass die Besucher die Erfrischungen genießen konnten, während sie die Ausstellung erkundeten.

Beny demonstrierte seine technologischen Fähigkeiten und erregte die Aufmerksamkeit des Publikums und der Fachleute auf der Messe. Durch die Zusammenarbeit mit Fachleuten konnte Beny tiefere Einblicke in die Marktanforderungen und Branchentrends gewinnen und so die Weichen für seine zukünftige Entwicklung stellen. Auch in Zukunft wird sich Beny auf technologische Innovation und Produktoptimierung konzentrieren und damit einen weiteren Beitrag zur Entwicklung der PV-Industrie leisten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beny.com oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].