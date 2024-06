Beny zachwyca uczestników targów Intersolar Europe swoimi kompleksowymi rozwiązaniami solarnymi

MONACHIUM, 21 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Intersolar Europe, odbywających się w dniach 19-21 czerwca 2024 r., firma Beny zaprezentowała swoje inteligentne rozwiązania energetyczne ze swoją podmarką EVB, ukierunkowaną na ładowanie pojazdów elektrycznych i PVB, marką skoncentrowaną na mikroenergetyce i magazynowaniu energii. Firma również była gospodarzem wydarzeń takich jak ceremonia wręczenia certyfikatów TÜV Rheinland i wydarzenie, podczas którego rozdawano upominki, które spotkały się z entuzjastycznym odbiorem uczestników.

Intersolar Europe jest prestiżowym wydarzeniem międzynarodowej branży fotowoltaicznej. Powierzchnia wystawowa zajmująca ponad 110000 m2 przyciągnęła ponad 1500 wystawców i ponad 100000 odwiedzających oraz ekspertów branżowych. Targi obejmują wszystkie segmenty łańcucha dostaw sektora PV, zapewniając platformę do komunikacji i współpracy.

Podczas targów, firma Beny i jej podmarki zaprezentowały kompleksowe rozwiązania energetyczne, spełniające potrzeby związane z różnorodnymi zastosowaniami. EVB oferuje rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych przeznaczone na rynki konsumentów indywidualnych i klientów komercyjnych. Jeżeli chodzi o produkty dla domów, dostępne są ładowarki AC (3,7kW-22kW) z wbudowanym zabezpieczeniem, łącznością Wi-Fi/Bluetooth i zdalnym zarządzaniem w oparciu o protokół komunikacji OCPP 1.6J. Zintegrowany system balansowania energii ładowania DLB (Dynamic Load Balancing) i domowe systemy energetyczne przyczyniają się do poprawy dystrybucji energii i bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o rozwiązania dla firm, EVB oferuje ładowarki AC/DC (20kW-600 kW) z szeroką gamą wtyków, wyświetlaczami reklamowymi i systemem chłodzenia cieczą, co pozwala na jednoczesne ładowanie pojazdów, czerpanie zysków z reklam i obniżenie kosztów utrzymania stacji ładowania.

Marka PVB zaprezentowała swój zestaw Easy Solar Kit, na który składają się dwa moduły fotowoltaiczne 430W, mikroinwerter 800W i opcjonalny akumulator, oferując możliwość elastycznej instalacji na balkonach lub w ogrodach i komfortowego zarządzania energią za pośrednictwem platformy chmurowej BYM Cloud. Dzięki stopniowi ochrony IP67 i dwudziestopięcioletniej gwarancji, zestaw jest odpowiedni do pracy w trudnych warunkach. W zakresie zastosowań komercyjnych, marka PVB wprowadziła na rynek mikroinwertery 2000W-2800W, oferując wydajną konwersję energii, bezpieczne działanie w warunkach niskiego napięcia i inteligentne sterowanie na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na dachach.

Podczas targów firma Beny zorganizowała szereg atrakcji dla uczestników, jeszcze bardziej umacniając wpływ i widoczność marki. Ceremonia TÜV Rheinland była głównym punktem programu, podczas którego firma Beny otrzymała certyfikaty za doskonałą jakość produktów i innowacyjność, umacniając swoją pozycję jako wzorcowe przedsiębiorstwo w branży. Aby okazać wdzięczność za wsparcie uczestników, firma również zapewniła darmowe napoje i sushi, dając swoim gościom możliwość delektowania się poczęstunkiem i zapoznania się z prezentowanymi produktami.

Firma Beny wykazała się sprawnością technologiczną i wzbudziła znaczne zainteresowanie uczestników targów i ekspertów branżowych. Kontakty ze specjalistami pozwoliły firmie Beny na dogłębną analizę zapotrzebowania rynkowego i trendów branżowych w ramach przygotowania do przyszłego rozwoju działalności. Marka Beny będzie nadal koncentrować się na innowacjach technologicznych i optymalizacji produktów, przyczyniając się jeszcze bardziej do rozwoju branży fotowoltaicznej.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.beny.com lub skontaktuj się z firmą, pisząc na adres [email protected].