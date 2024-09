Bericht der Gates Foundation fordert gezielte globale Gesundheitsausgaben, um Millionen von Kindern vor Unterernährung und Krankheiten zu retten

Neue Modelle zeigen, dass bis 2050 aufgrund des Klimawandels 40 Millionen Kinder mehr unter den schlimmsten Auswirkungen des Hungers leiden werden, aber sofortiges Handeln könnte stattdessen die Gesundheit fördern und das Wirtschaftswachstum ankurbeln

SEATTLE, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- In ihrem heute veröffentlichten achten Jahresbericht Goalkeepers forderte die Bill & Melinda Gates Foundation die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, die globalen Gesundheitsausgaben dort zu erhöhen, wo sie am dringendsten benötigt werden, um die Gesundheit und Ernährung von Kindern zu verbessern, insbesondere angesichts der globalen Klimakrise.

Der Goalkeepers-Bericht "A Race to Nourish a Warming World" geht davon aus, dass ohne sofortiges globales Handeln der Klimawandel zwischen 2024 und 2050 weitere 40 Millionen Kinder zu Mangelernährung und 28 Millionen zu Verschwendung verurteilen wird. Wenn wir die Lösungen jetzt ausbauen, können wir dieses Ergebnis vermeiden und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel erhöhen und das dringend benötigte Wirtschaftswachstum ankurbeln.

Die Weltgesundheitsorganisation schätzte, dass im Jahr 2023 148 Millionen Kinder unter Stunting leiden, einem Zustand, bei dem Kinder geistig oder körperlich nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen, und 45 Millionen Kinder unter Wasting, einem Zustand, bei dem Kinder schwach und abgemagert sind, wodurch sie einem viel größeren Risiko von Entwicklungsverzögerungen und Tod ausgesetzt sind. Dies sind die schwersten und irreversibelsten Formen der chronischen und akuten Unterernährung.

Gleichzeitig ist mit der Verschärfung der globalen Herausforderungen der Gesamtanteil der ausländischen Hilfe für Afrika zurückgegangen. Im Jahr 2010 gingen 40 % der Auslandshilfe an afrikanische Länder. Doch diese Zahl ist jetzt auf nur noch 25 % gesunken - der niedrigste Prozentsatz seit 20 Jahren -, obwohl mehr als die Hälfte aller Todesfälle bei Kindern in Afrika südlich der Sahara auftreten. Dieser Trend setzt Hunderte Millionen Kinder einem ernsthaften Risiko aus, an vermeidbaren Krankheiten zu sterben oder zu leiden, und bedroht die beispiellosen Fortschritte, die die Welt zwischen 2000 und 2020 im Bereich der globalen Gesundheit in Afrika erzielt hat.

"Die Welt steht heute vor größeren Herausforderungen als je zuvor in meinem Erwachsenenleben: Inflation, Schulden, neue Kriege. Leider hält die Hilfe nicht mit diesem Bedarf Schritt, insbesondere dort, wo sie am dringendsten benötigt wird", schreibt der Autor des Berichts, Bill Gates, Co-Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation. "Ich denke, wir können der globalen Gesundheit einen zweiten Akt geben - selbst in einer Welt, in der konkurrierende Herausforderungen die Regierungen zwingen, ihre Budgets zu strecken.

Laut Gates ist Unterernährung "die schlimmste Gesundheitskrise für Kinder weltweit", und der Klimawandel verschlimmert sie nur noch. Inmitten dieser Krise fordert Gates die Aufrechterhaltung der globalen Gesundheitsfinanzierung, die sofortige Bewältigung der wachsenden Bedrohung durch die Unterernährung von Kindern durch die Unterstützung des Child Nutrition Fund, einer neuen Plattform, die die Geberfinanzierung für Ernährung koordiniert, und die vollständige Finanzierung der etablierten Institutionen durch die Regierungen, die sich als wirksam erwiesen haben, um jedes Jahr Millionen von Menschenleben zu schützen. Zu diesen Institutionen gehören Gavi, die Impfstoffallianz, deren nächste Mittelaufstockung für 2025 vorgesehen ist, und der Globale Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria, dessen Aufstockung ebenfalls für das nächste Jahr erwartet wird.

"Wenn wir diese drei Dinge tun, werden wir nicht nur einen neuen globalen Gesundheitsboom einleiten und Millionen von Menschenleben retten - wir werden auch beweisen, dass die Menschheit immer noch in der Lage ist, unsere größten Herausforderungen zu meistern", schreibt Gates.

Der Bericht beleuchtet auch die katastrophalen wirtschaftlichen Kosten der Unterernährung und zeigt Lösungen auf, die dazu beitragen können, diese zu verringern. Nach Angaben der Weltbank belaufen sich die Kosten der Unterernährung auf 3 Billionen US-Dollar an Produktivitätsverlusten pro Jahr, da die Unterernährung die körperlichen und kognitiven Fähigkeiten der Menschen beeinträchtigt. In Ländern mit niedrigem Einkommen liegt dieser Verlust zwischen 3 % und 16 % (oder mehr) des BIP, was jedes Jahr einer permanenten globalen Rezession auf dem Niveau von 2008 gleichkommt.

Bewährte Hilfsmittel gibt es schon heute

"Der beste Weg, die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen, sind Investitionen in die Ernährung... Mangelernährung macht jeden Schritt, den unsere Spezies machen will, schwerer und schwieriger", schreibt Gates. "Aber auch das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir die Unterernährung lösen, können wir auch alle anderen Probleme leichter lösen. Wir lösen die extreme Armut. Die Impfstoffe sind wirksamer. Und tödliche Krankheiten wie Malaria und Lungenentzündung verlaufen weit weniger tödlich.

Der Bericht hebt bewährte Instrumente hervor, die dazu beitragen, die Unterernährung zu bekämpfen, die Widerstandsfähigkeit der Menschen gegenüber den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu stärken und die Zahl der Todesfälle bei Kindern weiter zu senken. Diese beinhalten:

Neue landwirtschaftliche Technologien, die bis zu zwei- bis dreimal mehr und sicherere Milch produzieren, was bis 2050 Millionen von Fällen von Kinderarmut verhindern kann. Modellrechnungen zeigen, dass diese Technologien in Indien, Äthiopien, Kenia, Nigeria und Tansania bis zum Jahr 2050 109 Millionen Fälle von Kindeswohlgefährdung verhindern können.



Durch die Verbreitung neuer Methoden zur Anreicherung von Grundnahrungsmitteln wie Salz und Brühwürfeln können Millionen von Anämiefällen und Todesfällen aufgrund von Neuralrohrdefekten vermieden werden. In Äthiopien könnte ein neues Verfahren zur Anreicherung von Salz mit Jod und Folsäure zu einem Rückgang der Anämie um 4 % führen und bis zu 75 % aller Todesfälle und Totgeburten aufgrund von Neuralrohrdefekten verhindern. In Nigeria könnten durch die Anreicherung von Brühwürfeln mit Eisen, Folsäure, Zink und Vitamin B12 bis zu 16,6 Millionen Fälle von Anämie und bis zu 11.000 Todesfälle durch Neuralrohrdefekte verhindert werden.



Durch die Bereitstellung hochwertiger pränataler Vitamine für schwangere Frauen könnten bis 2040 fast eine halbe Million Menschenleben gerettet und die Geburtsergebnisse von 25 Millionen Babys verbessert werden. In allen Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen kostet die Einnahme von Mikronährstoff-Mehrfachpräparaten (MMS) nur 2,60 Dollar für eine ganze Schwangerschaft.



Der Bericht zeigt auch auf, wie vielversprechende neue Forschungsergebnisse über das Mikrobiom die Gesundheit der Menschen verbessern können. Studien deuten darauf hin, dass eine bessere Darmgesundheit Kindern helfen kann, Nährstoffe aufzunehmen, ein starkes Immunsystem zu entwickeln und so zu wachsen, wie es für ein gutes Gedeihen erforderlich ist. Ein tieferes Verständnis der Darmgesundheit, so Gates, hat das Potenzial, nicht nur die Art und Weise zu verändern, wie die Welt mit Unterernährung umgeht, sondern auch mit Überernährung, die die wohlhabenden Länder betrifft.

Der diesjährige Bericht enthält auch Beiträge von Landwirten und Experten, die an vorderster Front der Unterernährungskrise stehen und die Auswirkungen dieser Hilfsmittel in ihren Gemeinden erläutern, darunter Sushama Das, eine Milchbäuerin in Astaranga, Indien; Coletta Kemboi, eine Milchbäuerin in Maili Nne, Kenia; Ladidi Bako-Aiyegbusi, Direktorin für Ernährung im nigerianischen Ministerium für Gesundheit und Soziales und Leiterin eines groß angelegten Projekts zur Anreicherung von Bouillonwürfeln; Dr. Sabin Nsanzimana, Gesundheitsminister von Ruanda, der sich dafür einsetzt, dass alle ruandischen Frauen Zugang zu MMS erhalten, und Dr. Víctor Aguayo, Direktor für Kinderernährung und Entwicklung bei UNICEF. Lesen Sie ihre Kommentare und die vollständige Pressemitteilung hier: https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2024/09/child-malnutrition-prevention-funding.

Über die Bill & Melinda Gates Foundation

Geleitet von der Überzeugung, dass jedes Leben den gleichen Wert hat, setzt sich die Bill & Melinda Gates Foundation dafür ein, dass alle Menschen ein gesundes und produktives Leben führen können. In den Entwicklungsländern konzentriert sie sich darauf, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich aus Hunger und extremer Armut zu befreien. In den Vereinigten Staaten soll sichergestellt werden, dass alle Menschen - vor allem diejenigen mit den geringsten Mitteln - Zugang zu den Möglichkeiten haben, die sie brauchen, um in der Schule und im Leben erfolgreich zu sein. Die Stiftung mit Sitz in Seattle, Washington, wird von CEO Mark Suzman unter der Leitung der Co-Vorsitzenden Bill Gates und Melinda French Gates sowie des Kuratoriums geführt.

Über Goalkeepers

Goalkeepers ist die Kampagne der Stiftung zur Beschleunigung des Fortschritts bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Global Goals). Die Gates Foundation hofft, durch die Veröffentlichung von Geschichten und Daten zu den Globalen Zielen in einem Jahresbericht eine neue Generation von Führungspersönlichkeiten zu inspirieren - "Goalkeepers", die das Bewusstsein für den Fortschritt schärfen, ihre Führungspersönlichkeiten zur Verantwortung ziehen und Maßnahmen zur Erreichung der Globalen Ziele vorantreiben.

Über die Globalen Ziele

Am 25. September 2015 verpflichteten sich 193 Staats- und Regierungschefs am Sitz der Vereinten Nationen in New York auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Globale Ziele). Dabei handelt es sich um eine Reihe ehrgeiziger Ziele und Vorgaben, mit denen bis 2030 drei außergewöhnliche Dinge erreicht werden sollen: Armut beenden, Ungleichheit und Ungerechtigkeit bekämpfen und den Klimawandel in den Griff bekommen.

