Bericht unterstreicht Unklarheit der Berichtsanforderungen in der ersten Welle der EU-Taxonomieverordnung

BRÜSSEL, 1. Feb. 2022 /PRNewswire/ -- Heute hat The Conference Board einen Bericht veröffentlicht über die neuen Taxonomie-Verordnungen der EU. Die Studie des von den Mitgliedern getragenen Think Tanks hebt die Unklarheit der Offenlegungsanforderungen hervor und empfiehlt einen Fahrplan für die Taxonomie-Berichterstattung von Unternehmen, die noch nicht mit der Berichterstattung begonnen haben.

Wie aus der Analyse hervorgeht, strebt die EU an, bis 2050 klimaneutral zu sein, indem sie Investitionen in nachhaltige Aktivitäten beschleunigt und Anreize dafür schafft. In Ermangelung einer Definition oder systematischen Anleitung, was nachhaltig ist, hat die EU einen Rahmen eingeführt, der „grüne" Wirtschaftstätigkeiten klassifiziert. Ein Unternehmen nutzt dieses System dann, um zu berichten und offenzulegen, inwieweit seine Geschäftstätigkeit mit der Definition von „nachhaltig" in der EU-Taxonomie übereinstimmt

Zwar wurden die Umsetzungsfristen verlängert, um dem Markt etwas mehr Zeit für die Vorbereitung zu geben, doch bleibt der Zeitrahmen angesichts des hohen Arbeitsaufwands für die Vorbereitung der Berichterstattung eng. Unternehmen, die in den Anwendungsbereich fallen, müssen ab 2022 über ihre „förderfähigen" Wirtschaftstätigkeiten Bericht erstatten. Und ab 2023 müssen sie die Taxonomieausrichtung ihrer Tätigkeiten melden.

Um Unternehmen zu helfen, sich auf das vorzubereiten, was vor ihnen liegt, schlägt der Bericht mehrere Schritte vor, die Firmen unternehmen können:

Unternehmen in Europa müssen sich auf die erste Version der Taxonomy-Berichterstattung in ihren Jahres- oder Nachhaltigkeitsberichten 2022 vorbereiten . Dieser wird das Haushaltsjahr 2021 abdecken. Eine erweiterte Offenlegung wird ab 2023 erforderlich sein. Angesichts des Umfangs der Vorbereitungen, die für die Umsetzung erforderlich sind, steht den Unternehmen ein enger Zeitrahmen zur Verfügung.

. Dieser wird das Haushaltsjahr 2021 abdecken. Eine erweiterte Offenlegung wird ab 2023 erforderlich sein. Angesichts des Umfangs der Vorbereitungen, die für die Umsetzung erforderlich sind, steht den Unternehmen ein enger Zeitrahmen zur Verfügung. Teile der Taxonomie und die damit verbundenen Berichterstattungsanforderungen sind noch nicht endgültig festgelegt, so dass Unternehmen in Europa diese Entwicklungen genau verfolgen müssen. Die Europäische Kommission hat einen „delegierten Rechtsakt" nur für die ersten beiden Ziele erlassen: Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an den Klimawandel. Der zweite delegierte Rechtsakt wird voraussichtlich im Jahr 2022 veröffentlicht werden.

Die Europäische Kommission hat einen „delegierten Rechtsakt" nur für die ersten beiden Ziele erlassen: Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an den Klimawandel. Der zweite delegierte Rechtsakt wird voraussichtlich im Jahr 2022 veröffentlicht werden. Unternehmen, die nicht der EU-Taxonomie unterliegen, sollten prüfen, ob sie bereit sind, auf freiwilliger Basis zu berichten. Unternehmen, deren wirtschaftliche und ökologische Ziele gut aufeinander abgestimmt sind, können mit diesen Informationen werben, um ihren Ruf zu verbessern. Außerdem kann dies eine Finanzierung anziehen, und Investoren werden danach fragen.

„Es ist alarmierend, wie wenig sich die europäischen Unternehmen mit den Auswirkungen der EU-Taxonomie befassen", sagte Sara Murray, Managing Director, International, von The Conference Board. „Indem wir unseren Bericht jetzt veröffentlichen, machen wir unsere Abgeordneten auf dieses wichtige Thema aufmerksam und machen ihnen klar, dass sie diesem Thema Priorität einräumen müssen, falls sie dies noch nicht getan haben. Dieses Thema hat erhebliche Auswirkungen auf ein breites Spektrum von Interessengruppen - nicht nur auf Anleger und Vermögensverwalter

„Während Europa weiterhin die nächsten Iterationen der Taxonomy-Offenlegungsvorschriften schmiedet, sollten Unternehmen auch die Entwicklungen in anderen Rechtsordnungen genau im Auge behalten", sagte Anuj Saush, Leiter des Governance & Sustainability Center bei The Conference Board. „Das Vereinigte Königreich sowie Kanada, China, Malaysia, Singapur und Südafrika arbeiten ebenfalls an einer Taxonomie"

