Berman Tabacco anuncia una demanda colectiva, atención si utilizó su tarjeta de débito VISA o Mastercard O su tarjeta de crédito sin recompensas VISA, Mastercard o Discover para efectuar una compra entre 2015 y 2022

¿Ha utilizado su tarjeta de débito Visa o Mastercard o su tarjeta sin recompensas Visa, Mastercard o Discover para realizar una compra entre 2015 y 2022?

Sus derechos pueden verse afectados por un acuerdo de demanda colectiva.

¿Ha utilizado su tarjeta sin recompensas Visa, Mastercard o Discover para realizar una compra en Illinois entre 2016 y 2022?

Usted podría obtener dinero de un acuerdo de demanda colectiva de $17.5 millones.

Existe un acuerdo en una demanda colectiva que afirma que American Express Company and American Express Travel Related Services Company, Inc. ("Amex") impone normas o establece disposiciones en sus acuerdos con comerciantes que no permiten a los comerciantes que admiten tarjetas American Express para pago "indicar" o animar a los clientes a pagar con una tarjeta distinta que cobre al comerciante una comisión más baja. De esta forma, los comerciantes suben sus precios para solventar la comisión de Amex y cobran a todos los clientes el mismo precio. Por lo tanto, los clientes que no utilizan una tarjeta Amex para efectuar sus compras terminan pagando más dinero del que pagarían en ausencia de estas normas. Amex niega cualquier conducta indebida de su parte.

Es posible que haya visto un aviso anterior sobre la certificación por parte del tribunal de las clases de tarjetas de débito y tarjetas de crédito sin recompensas en este caso ("Clases certificadas"). El caso fue llevado a juicio y el jurado emitió un veredicto. Este aviso se refiere al acuerdo con Amex posterior al veredicto.

¿Quiénes están contemplados por el acuerdo?

Por lo general, usted está contemplado por el acuerdo si pertenece a una o más de los siguientes grupos:

Grupos de tarjeta de débito: si es titular de una tarjeta de débito Visa o Mastercard, y usted, o un usuario autorizado, utilizó esta tarjeta de débito para adquirir un bien o servicio en uno o varios establecimientos comerciales autorizados de Alabama, el Distrito de Columbia, Illinois, Kansas, Maine, Mississippi, Carolina del Norte, Oregón o Utah. La dirección de su cuenta y la compra realizada deben estar registradas en el mismo estado y en Alabama, el Distrito de Columbia, Maine, Carolina del Norte, Oregón o Utah desde el 29 de enero de 2015 hasta el 1 de junio de 2022, o en Kansas, Illinois o Mississippi desde el 29 de enero de 2016 hasta el 1 de junio de 2022.





Grupos de tarjetas de crédito sin recompensas: si es titular de una tarjeta de crédito o débito Visa, Mastercard o Discover de uso general que no ofrece recompensas ni cobra una comisión anual, y usted, o un usuario autorizado, utilizó esta tarjeta para adquirir un bien o servicio en uno o varios establecimientos comerciales autorizados del Distrito de Columbia, Kansas o Illinois. Su dirección de facturación y la compra realizada deben estar registradas en el mismo estado y en el Distrito de Columbia desde el 29 de enero de 2015 hasta el 1 de junio de 2022 o en Kansas o Illinois desde el 29 de enero de 2016 hasta el 1 de junio de 2022.

Visite el sitio web que figura a continuación para obtener información más específica, incluida la lista de comercios calificados y quién o quiénes están excluidos de los grupos.

¿Qué ofrece el acuerdo?

Amex pagará $17.5 millones al Fondo del acuerdo. Esta suma se utilizará para sufragar impuestos; gastos de notificación y administración; honorarios y costas de abogados; indemnizaciones por servicios prestados a los representantes de los grupos demandantes; otras costas, tasas y gastos; y dinero para los Miembros del grupo de tarjetas de crédito sin recompensas elegibles de Illinois.

¿Quiénes pueden recibir un pago del acuerdo?

Puede presentar un reclamo para obtener un pago del acuerdo si pertenece al grupo de tarjetas de crédito sin recompensas de Illinois, o sea, si es titular de una tarjeta de crédito o débito Visa, Mastercard o Discover de uso general que no ofrece recompensas ni cobra una comisión anual, y usted, o un usuario autorizado, utilizó esta tarjeta para adquirir un bien o servicio en uno o varios establecimientos comerciales autorizados de Illinois. Su dirección de facturación y la compra realizada estaban registradas en Illinois entre el 29 de enero de 2016 y el 1 de junio de 2022.

¿Cómo puedo obtener un pago?

Si participa en la demanda colectiva de tarjetas de crédito sin recompensas de Illinois, debe enviar un formulario de reclamación en línea o por correo antes del 19 de mayo de 2026. Si su reclamo es válido, recibirá una parte igual (o per cápita) del fondo del acuerdo (después de deducir costas, honorarios y gastos). Los importes de los pagos dependerán de la cantidad de reclamaciones válidas presentadas.

¿Cuáles son sus opciones?

Si usted no se excluyó previamente, está obligado a acatar las decisiones del tribunal. Puede impugnar el acuerdo antes del 29 de abril de 2026. En el sitio web, encontrará detalles sobre cómo presentar una impugnación, www.AmexAntitrust.com.

El tribunal celebrará la Audiencia final el 17 de junio de 2026 para considerar si aprueba el acuerdo y una solicitud de honorarios de abogados de hasta 33 % del Fondo del acuerdo y gastos de hasta $8 millones y compensación por servicios prestados para el representante de la demanda colectiva. Usted o su propio abogado pueden comparecer e intervenir en la audiencia por su cuenta, pero no están obligados a hacerlo.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Visite: www.AmexAntitrust.com Llame al 1-877-315-0587

