Berman Tabacco 宣佈集體訴訟和解：在 2015 至 2022 年間曾使用 VISA 或 Mastercard 扣賬卡或 VISA、Mastercard 或 Discover 非獎賞信用卡消費的人士請留意

三藩市, Feb. 18, 2026 /美通社/ --

您在 2015 至 2022 年間有否使用 Visa 或 Mastercard 扣賬卡或 Visa、Mastercard、Discover 非獎賞信用卡消費？

您的權利可能受一項集體訴訟和解影響。

您在 2016 至 2022 年間是否曾在伊利諾州使用 Visa、Mastercard 或 Discover 非獎賞信用卡消費？

您可從一項 1,750 萬美元的和解方案中獲得賠償。

一宗集體訴訟現已和解收場。訴訟指稱，American Express Company 及 American Express Travel Related Services Company, Inc.（「Amex」）在商戶合約中加入條款，阻止接受美國運通卡 (American Express cards) 的商戶「引導」或鼓勵顧客改用其他手續費較低的信用卡付款。 商戶為彌補 Amex 收取的費用而提高價格，並向所有顧客收取相同價格。 因此，沒有使用 Amex 卡購物的顧客最終支付的金額，比沒有這些規則的情況下更高。 Amex 否認有任何不當行為。

您可能曾收到有關本案的通知，內容關於法院已在本案中認證扣帳卡及非獎賞信用卡持有人的集體類別（「認證類別」）。 該案經審訊後，陪審團已頒下裁決。 本通知關乎裁決後與 Amex 達成的和解。

和解方案涵蓋哪些人士？

一般來說，若您屬於以下一個或多個類別，則屬本和解方案涵蓋範圍：

扣賬卡類別：若您持有 Visa 或 Mastercard 扣賬卡，而您或獲授權用戶曾以該卡在阿拉巴馬州、哥倫比亞特區、伊利諾州、堪薩斯州、緬因州、密西西比州、北卡羅萊納州、俄勒岡州或猶他州，向一間或多間合資格商戶購買商品或服務。 您的賬單地址與購物地點必須在同一州內，並在 2015 年 1 月 29 日至 2022 年 6 月 1 日期間發生於阿拉巴馬州、哥倫比亞特區、緬因州、北卡羅萊納州、俄勒岡州或猶他州；或於 2016 年 1 月 29 日至 2022 年 6 月 1 日期間發生於堪薩斯州、伊利諾州或密西西比州。





非獎賞信用卡類別：若您持有 Visa、Mastercard 或 Discover 不設獎賞計劃或免年費的一般信用卡或簽賬卡，而您或獲授權用戶曾以該卡在哥倫比亞特區、堪薩斯州或伊利諾州，向一間或多間合資格商戶購買商品或服務。 您的賬單地址與購物地點必須在同一州內，並在 2015 年 1 月 29 日至 2022 年 6 月 1 日期間發生於哥倫比亞特區；或於 2016 年 1 月 29 日至 2022 年 6 月 1 日期間發生於堪薩斯州或伊利諾州。

請瀏覽以下網站了解詳細資訊，包括合資格商戶的完整名單，以及不納入是次類別的人士。

本和解方案包括哪些內容？

Amex 會向和解基金注入 1,750 萬美元。 此筆款項將用於支付稅項、通知及行政費用、律師費及開支、集體代表的服務獎金、其他成本及開支，以及向伊利諾州合資格的非獎賞信用卡集體成員發放賠償。

哪些人士可從和解方案中獲得賠償？

若您屬於伊利諾州非獎賞信用卡類別，即您持有 Visa、Mastercard 或 Discover 不設獎賞計劃或免年費的一般信用卡或簽賬卡賬戶，而您或獲授權用戶曾以該卡在伊利諾州向一間或多間合資格商戶購買商品或服務，便可提交申索以獲取和解賠償。 您的賬單地址與購物地點必須在伊利諾州內，並於 2016 年 1 月 29 日至 2022 年 6 月 1 日期間發生。

如何獲取賠償？

若您屬於伊利諾州非獎賞信用卡類別，必須在 2026 年 5 月 19 日或之前以網上或郵寄方式遞交申索表格。 如您的申索有效，便可獲分配和解基金（扣除成本及開支後）的等額（或按人頭計）份額。 您的賠償金額將視乎有效並準時遞交的申索總數而定。

您有哪些選項？

若您先前未有選擇排除在外，則須受法院裁定約束。 您可於 2026 年 4 月 29 日或之前對和解方案提出反對。 有關如何提出反對的詳細資料，可瀏覽網站 www.AmexAntitrust.com 。

法院將於 2026 年 6 月 17 日召開最終聆訊，審議是否接納和解方案，以及一項要求支付不超過和解基金 33% 的律師費、上限為 800 萬美元的開支，以及向集體代表發放服務獎金的申請。 您或您自行委託的律師可自費出席聆訊並陳詞，惟此並非必要之舉。

查詢詳情

瀏覽：www.AmexAntitrust.com 致電 1-877-315-0587

Berman Tabacco