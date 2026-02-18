Berman Tabacco宣布一项集体诉讼和解：若您在2015-2022年期间使用VISA或Mastercard借记卡，或VISA、Mastercard或Discover非奖励信用卡进行消费，您可能受到影响

旧金山2026年2月18日 /美通社/ --

您在2015年至2022年期间是否曾使用Visa或Mastercard借记卡，或Visa、Mastercard或Discover非奖励信用卡进行过消费？

您的权利可能受到一项集体诉讼和解的影响。

您在2016年至2022年期间是否曾在伊利诺伊州使用Visa、Mastercard或Discover非奖励信用卡进行过消费？

您可能有资格从一项1,750万美元的和解金中获得赔付。

本案为一宗已达成和解的集体诉讼，指控American Express Company及American Express Travel Related Services Company, Inc.（简称“Amex”）在其商户协议中设置相关规则或条款，不允许接受American Express卡付款的商户“引导”或鼓励顾客改用向商户收取更低手续费的其他信用卡付款。 于是，商户为弥补Amex收费便提高商品售价，并按同样的价格对所有顾客收费。 因此，不使用Amex卡购物的顾客最终支付的金额高于在没有此类规则的情况下的应付金额。 Amex否认存在任何不当行为。

您可能曾收到过法院就本案认证借记卡及非奖励信用卡集体（“已认证集体”）发出的相关通知。 该案件已进入审理阶段，陪审团已作出裁决。 本通知涉及与Amex达成的判决后和解。

和解涵盖哪些人群？

一般而言，如您属于以下一个或多个集体类别，即被纳入本次和解范围：

借记卡集体：若您为Visa或Mastercard借记卡持卡人，且您本人或授权使用人曾使用该借记卡，在以下地区的一个或多个合格商户处购买商品或服务：阿拉巴马州、哥伦比亚特区、伊利诺伊州、堪萨斯州、缅因州、密西西比州、北卡罗来纳州、俄勒冈州或犹他州。 您的账户地址和消费行为必须发生在同一州，并且对于阿拉巴马州、哥伦比亚特区、缅因州、北卡罗来纳州、俄勒冈州或犹他州，时间需在2015年1月29日至2022年6月1日之间；对于堪萨斯州、伊利诺伊州或密西西比州，时间需在2016年1月29日至2022年6月1日之间。





非奖励信用卡集体：若您为Visa、Mastercard或Discover通用信用卡或签账卡持卡人，该卡不提供信用卡奖励或不收取年费，且您本人或授权使用人曾使用该卡，在哥伦比亚特区、堪萨斯州或伊利诺伊州的一个或多个合格商户处购买商品或服务。 您的账单地址和消费行为必须发生在同一州，并且对于哥伦比亚特区，时间需在2015年1月29日至2022年6月1日之间；对于堪萨斯州或伊利诺伊州，时间需在2016年1月29日至2022年6月1日之间。

如需了解更多具体信息（包括合格商户完整名单及被排除人群），请访问下方网站。

这项和解将提供哪些补偿？

Amex将向和解基金支付1,750万美元。该款项将用于支付：税费；通知及管理费用；律师费及相关开支；集体代表服务奖励；其他费用、支出；以及向符合条件的伊利诺伊州非奖励信用卡集体成员进行分配。

谁可以获得这项和解的赔付？

若您属于伊利诺伊州非奖励信用卡集体，即您为Visa、Mastercard或Discover通用信用卡或签账卡持卡人，该卡不提供信用卡奖励或不收取年费，且您本人或授权使用人曾使用该卡在伊利诺伊州合格商户处消费，则可提交索赔申请。 且您的账单地址及消费行为须位于伊利诺伊州，时间为2016年1月29日至2022年6月1日。

如何获得赔付？

若您属于伊利诺伊州非奖励信用卡集体，须在2026年5月19日前在线或邮寄提交索赔表。 若索赔有效，您将按人头平均（per capita）方式分配和解基金（扣除费用后）。 您的具体赔付金额取决于有效且按时提交的索赔数量。

您有哪些选择？

若您此前未选择退出，则将受法院裁决约束。 您可在2026年4月29日前对和解提出异议。 有关提出异议的详细信息，请访问网站：www.AmexAntitrust.com。

法院将于2026年6月17日举行最终听证会，以决定是否批准本次和解，以及是否批准最高不超过和解基金33%的律师费、最高800万美元的费用报销及集体代表服务奖励。 您或您的律师可以自费出席听证会并发言，但您并非必须这样做。

如需了解更多信息，

请访问：www.AmexAntitrust.com 或致电1-877-315-0587

Berman Tabacco