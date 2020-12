BetaVia™ Complete de Kemin obtient l'approbation de nouvel aliment au sein de l'Union européenne

La motion permet au premier type de bêta-glucane tiré des algues qui stimule l'immunité d'entrer sur le marché européen

DES MOINES, Iowa, 8 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Kemin Industries, un fabricant mondial d'ingrédients qui s'efforce chaque jour de transformer durablement la qualité de vie de 80 % de la population mondiale avec ses produits et services, a annoncé que la Commission européenne a approuvé la mise sur le marché de BetaVia™ Complete au sein de l'Union européenne, avec une exclusivité de cinq ans sur les ventes du produit.

BetaVia Complete est un bêta-glucane tiré des algues, destiné à renforcer le système immunitaire tout au long de l'année. Il est fabriqué selon un procédé breveté à partir d'une souche d'algue de marque déposée, l'Euglena gracilis ATCC PTA-123017, ce qui en fait le premier et le seul ingrédient dérivé de cette souche à être approuvé comme nouvel aliment en Europe.

Fin 2018, Kemin Human Nutrition and Health a soumis à la Commission européenne un dossier de nouvel aliment pour BetaVia Complete. La soumission comprenait des données exclusives générées par et appartenant à Kemin démontrant la sécurité de BetaVia Complete. Cela a été un élément crucial pour que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) évalue positivement la sécurité de BetaVia Complete (algues séchées Euglena gracilis) en tant que nouvel aliment conformément au règlement (UE) 2015/2283. L'avis positif de l'EFSA a été publié en mai 2020.

Le 2 décembre 2020, après les débats et le vote favorable de tous les États membres au Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l'alimentation animale du 21 septembre, la Commission européenne a publié le règlement d'application qui autorise la mise sur le marché de BetaVia Complete dans l'Union européenne et accorde à Kemin l'exclusivité sur les ventes de BetaVia Complete dans l'Union européenne pendant cinq ans.

Le règlement d'application de la Commission prévoit l'utilisation pour toute une série de groupes d'âge, des jeunes enfants à partir d'un an jusqu'aux adultes, et autorise l'utilisation de l'Euglena gracilis séchée comme nouvel aliment dans les compléments alimentaires, les substituts de régime pour le contrôle du poids et un certain nombre de catégories d'aliments pour la population générale.

Ces catégories d'aliments comprennent :

Petit-déjeuner, granola et barres protéinées

Yaourt

Yaourt à boire

Jus de fruits et de légumes, nectars et jus de mélanges de fruits et de légumes (smoothies)

fruits et de légumes, nectars et jus de mélanges de fruits et de légumes (smoothies) Boissons aromatisées aux fruits

Boissons de substitution aux repas

Compléments alimentaires

« Les consommateurs adoptant une approche holistique de la santé et étant de plus en plus enclins à modifier leur régime alimentaire et leur mode de vie dans l'optique d'améliorer leur système immunitaire, nous sommes ravis que BetaVia Complete soit désormais officiellement disponible en Europe », a déclaré Filipa Quintela, responsable marketing pour l'Europe chez Kemin Human Nutrition and Health.

BetaVia Complete contient plus de 50 % de bêta-1,3-glucane, ainsi que des protéines, des acides gras, des vitamines, des minéraux et des caroténoïdes, qui renforcent le système immunitaire de trois façons différentes :

en préparant les cellules immunitaires innées, première ligne de défense naturelle de l'organisme

en stimulant la croissance de « bonnes bactéries » qui sont bénéfique, dont les Lactobacilles et les Bifidobactéries, au sein du microbiote intestinal, qui abrite la plupart des cellules immunitaires de l'organisme

et les , au sein du microbiote intestinal, qui abrite la plupart des cellules immunitaires de l'organisme en protégeant la santé des cellules intestinales, qui sont essentielles pour maintenir l'intégrité du tractus gastro-intestinal afin qu'il puisse agir comme une barrière physique protectrice et un bouclier immunitaire

Ces effets immunitaires bénéfiques sont étayés par des recherches cliniques et précliniques sur les voies respiratoires et gastro-intestinales.

« L'EFSA a procédé à une évaluation extrêmement rigoureuse des données de sécurité de BetaVia Complete, et cette formidable réussite démontre la solidité du dossier de nouvel aliment soumis par Kemin Human Nutrition and Health à la Commission européenne », a déclaré Pedro Vieira, vice-président - Europe et Amérique latine, Kemin Human Nutrition and Health. « Nous sommes extrêmement heureux de voir le règlement d'application de la Commission publié. Il nous permet enfin de proposer BetaVia Complete sur le marché européen, un marché clé pour Kemin Human Nutrition and Health. »

Pour en savoir plus sur BetaVia™ Complete, cliquez ici .

À propos de Kemin Industries

Kemin Industries ( www.kemin.com ) est un fabricant mondial d'ingrédients qui s'efforce chaque jour de transformer durablement la qualité de vie de 80 % de la population mondiale avec ses produits et services. La société fournit plus de 500 ingrédients spécialisés pour la santé et la nutrition humaine et animale, pour l'alimentation des animaux de compagnie, l'aquaculture, les nutraceutiques, les technologies alimentaires, les technologies de culture et les secteurs du textile.

Depuis plus d'un demi-siècle, Kemin se consacre à l'utilisation des sciences appliquées pour relever les défis de l'industrie et proposer des solutions sous forme de produits à ses clients dans plus de 120 pays. Kemin propose des ingrédients pour nourrir une population en pleine croissance en s'engageant en faveur de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des denrées alimentaires, de la nourriture pour animaux et des produits relatifs à la santé.

Fondée en 1961, Kemin est une entreprise familiale privée qui emploie plus de 2 800 personnes dans le monde et est présente dans 90 pays, notamment en Belgique, au Brésil, en Chine, en Inde, en Italie, en Russie, à Saint-Marin, à Singapour, en Afrique du Sud et aux États-Unis.

Contact pour les médias :

Filipa Quintela, responsable marketing – Europe, [email protected] , +351 214157 507

© Kemin Industries, Inc. et son groupe d'entreprises 2020. Tous droits réservés. ® TM Marques de commerce de Kemin Industries, Inc., U.S.A.

Certaines déclarations, étiquettes de produits et allégations peuvent différer selon la géographie ou selon les exigences gouvernementales.

