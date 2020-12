BetaVia™ Complete von Kemin erhält die Novel Food Zulassung in der Europäischen Union

Der Antrag erlaubt es dem ersten aus Algen gewonnenen Beta-Glucan-Produkt für Immunität, in Europa auf den Markt zu kommen

DES MOINES, Iowa, 8. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Kemin Industries, ein weltweit tätiger Hersteller von Inhaltsstoffen, der mit seinen Produkten und Dienstleistungen jeden Tag die Lebensqualität von 80 Prozent der Welt nachhaltig verändern will, hat bekannt gegeben, dass die Europäische Kommission BetaVia™ Complete genehmigt hat, das in der Europäischen Union mit einer fünfjährigen Exklusivität für den Verkauf des Produkts auf den Markt gebracht werden soll.

BetaVia Complete ist ein aus Algen gewonnener Beta-Glucan-Bestandteil zur ganzjährigen Unterstützung des Immunsystems, der durch ein patentiertes Verfahren unter Verwendung eines geschützten Algenstammes, Euglena gracilisATCC PTA-123017, hergestellt wird. Damit ist es der erste und einzige aus diesem Stamm gewonnene Bestandteil, der in Europa als neuartiges Lebensmittel zugelassen ist.

Ende 2018 reichte Kemin Human Nutrition and Health einen Novel-Food-Antrag für BetaVia Complete bei der Europäischen Kommission ein. Die Einreichung beinhaltete exklusive Daten, die von Kemin erstellt wurden und Kemin gehören, die die Sicherheit von BetaVia Complete nachwiesen. Dies war ausschlaggebend dafür, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) die Sicherheit von BetaVia Complete (getrocknet Euglena gracilis algae) als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 positiv bewertete. Das positive Gutachten der EFSA wurde im Mai 2020 veröffentlicht.

Am 2. Dezember 2020, nach einer Beratung und einem positiven Votum aller Mitgliedsstaaten im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel am 21. September, veröffentlichte die Europäische Kommission die Durchführungsverordnung, die das Vermarkten von BetaVia Complete in der Europäischen Union genehmigt und Kemin fünf Jahre Exklusivität für den Verkauf von BetaVia Complete in der Europäischen Union gewährt.

Die Durchführungsverordnung der Kommission beinhaltet die Verwendung für eine Reihe von Altersgruppen - von Kleinkindern im Alter von einem Jahr bis zum Erwachsenenalter - und ermöglicht die Verwendung von getrocknetem Euglena gracilis als neuartiges Lebensmittel in Nahrungsergänzungsmitteln, Ernährungsersatz für die Gewichtskontrolle und eine Reihe von Lebensmittelkategorien für die allgemeine Bevölkerung.

Zu diesen Lebensmittelkategorien gehören:

Frühstücks-, Müsli- und Proteinriegel

Joghurt

Joghurtgetränke

Obst- und Gemüsesäfte, Nektar und Frucht/Gemüse-Mischsäfte (Smoothies)

Getränke mit Fruchtgeschmack

Getränke zum Mahlzeitenersatz

Nahrungsergänzungsmittel

„Da die Verbraucher einen ganzheitlichen Ansatz zur Gesundheit verfolgen und immer anfälliger für Ernährungs- und Lebensstiländerungen werden, um die Immunität zu verbessern, sind wir begeistert, dass BetaVia Complete nun offiziell in Europa verfügbar ist", sagte Filipa Quintela, Marketing Manager - Europa, Kemin Human Nutrition and Health.

BetaVia Complete enthält mehr als 50 Prozent Beta 1,3 Glucan sowie Proteine, Fettsäuren, Vitamine, Mineralien und Carotinoide, die das Immunsystem auf drei verschiedene Arten unterstützen:

Aufbau natürlicher Immunzellen, die erste Linie der natürlichen Abwehr des Körpers

natürlichen Abwehr des Körpers Förderung des Wachstums von nützlichen "guten Bakterien" - einschließlich Lactobacillus und Bifidobakterien - in der Darm-Mikrobiota, die die meisten Immunzellen des Körpers beherbergt

und - in der Darm-Mikrobiota, die die meisten Immunzellen des Körpers beherbergt Schutz der Gesundheit der Darmzellen, die für die Aufrechterhaltung der Funktion des Magen-Darm-Traktes als physische Schutzbarriere und Immunschild unerlässlich sind

Diese positiven Immuneffekte werden durch klinische und präklinische Forschung am Atemwegs- und Magen-Darm-Trakt unterstützt.

„Die EFSA hat eine äußerst strenge Bewertung der Sicherheitsdaten von BetaVia Complete durchgeführt, und diese enorme Leistung zeigt die Stärke des Novel-Food-Antrags, welcher von Kemin Human Nutrition and Health der Europäischen Kommission vorgelegt wurde." sagte Pedro Vieira, Vizepräsident - Europa und Lateinamerika, Kemin Human Nutrition and Health. „Wir freuen uns sehr über die Veröffentlichung der Durchführungsverordnung der Kommission, die es uns endlich ermöglicht, BetaVia Complete auf dem europäischen Markt anzubieten, einem der Schlüsselmärkte für Kemin Human Nutrition and Health."

Informationen zu Kemin Industries

Kemin Industries (www.kemin.com) ist ein globaler Hersteller von Inhaltsstoffen, der mit seinen Produkten und Dienstleistungen bestrebt ist, die Lebensqualität von 80 Prozent der Welt nachhaltig zu verändern. Das Unternehmen liefert über 500 Spezialzutaten für die Gesundheit und Ernährung von Menschen und Tieren, Haustiernahrung, Aquakultur, Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmitteltechnologien, Anbautechnologien und Textilindustrie.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert widmet sich Kemin der angewandten Wissenschaft, um die Herausforderungen der Industrie zu meistern und Kunden in mehr als 120 Ländern Produktlösungen anzubieten. Kemin liefert Zutaten, um eine wachsende Bevölkerung mit seinem Engagement für die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Lebensmitteln, Futtermitteln und gesundheitsbezogenen Produkten zu versorgen.

Kemin wurde 1961 gegründet und ist ein privat geführtes Familienunternehmen mit mehr als 2.800 weltweiten Mitarbeitern und Niederlassungen in 90 Ländern, darunter Produktionsstätten in Belgien, Brasilien, China, Indien, Italien, Russland, San Marino, Singapur, Südafrika und den Vereinigten Staaten.

