BetFury lanza Fury World Cup '26: un gran evento deportivo por 600.000 dólares

WILLEMSTAD, Curaçao, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- BetFury convierte la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un festival deportivo sin parar que abarca toda la plataforma. El evento Fury World Cup '26 se celebra del 11 de junio al 27 de julio de 2026.

Fury World Cup '26

La Copa Mundial de la FIFA llega cada cuatro años. Durante seis semanas, miles de millones de personas en todos los continentes, culturas y zonas horarias se detienen a ver lo mismo. La edición de 2026 es la más larga de la historia: 48 equipos, 104 partidos y tres países anfitriones. Los estadios de Nueva York y Los Ángeles se llenarán de aficionados que viajarán desde São Paulo, Seúl, Varsovia, etc. El fútbol no necesita un idioma común.

Fury World Cup '26 es la respuesta de BetFury a esta magnitud. Apostadores deportivos, jugadores de casino y aficionados ocasionales están invitados a apostar, competir y ganar su parte del premio acumulado de 600.000 dólares a través de cinco promociones paralelas: desde batallas hasta una lotería de 100.000 dólares.

¿Qué incluye Fury World Cup '26?

El evento ofrece cinco promociones paralelas durante todo el período: Batallas del Campeonato Fury, Viaje de Misiones Deportivas, Evento de Predicción Mundial, Rifa del Boleto Dorado y Torneos de Rivales de la Copa Mundial.

Batallas por el Campeonato Fury de 360.000 dólares

Tres lucrativas batallas deportivas (Batalla del Primer Golpe, Batalla del Mediocampo y Batalla del Silbato Final) y dos batallas diarias de casino ofrecen a los usuarios la oportunidad de demostrar su valía en competiciones y acumular puntos.

Viaje de Misiones Deportivas

Las misiones consisten en una serie de tareas sencillas con temática de la Copa Mundial que recompensan a los jugadores con apuestas gratuitas y apuestas sin riesgo hasta el final del evento.

Evento de Predicción Mundial de 20.000 dólares

Los participantes eligen los resultados de los partidos antes del inicio y ganan criptomonedas gratis del fondo de 20.000 dólares por predicciones correctas. No se requiere apostar dinero real para participar.

Sorteo del Boleto Dorado de 100.000 dólares

Esta actividad consiste en coleccionar boletos de lotería apostando en Originals, Slots, Live, Sports, Future y NFT Lootboxes, o realizando un depósito. Cada boleto ofrece la oportunidad de ganar una parte de 100.000 dólares, que se sorteará al finalizar la Fury World Cup '26.

Torneos World Cup Rivals de 60.000 dólares

Además de las batallas, hay tres torneos: Global Kick-Off, Soccer Combo Challenge y Grand Global Clash. Todos los que escalen posiciones en la clasificación recibirán una parte de 60.000 dólares.

"La Copa del Mundo se celebra cada cuatro años. No queríamos simplemente organizar una promoción", dijo el consejero delegado de BetFury. "Queríamos crear algo a la altura del torneo. Esa es nuestra declaración sobre lo que es BetFury y hacia dónde vamos".

Para participar en la Fury World Cup '26, visite la página principal del evento.

Acerca de BetFury

BetFury es un ecosistema de cripto entretenimiento fundado en 2019. La plataforma ofrece más de 8.000 tragaperras, más de 20 juegos originales con un RTP de hasta el 99,28 % y más de 80 deportes para apostar con cuotas superiores a la media del mercado. Además de los juegos, BetFury ofrece un conjunto completo de herramientas cripto: staking de criptomonedas con hasta un 60 % TAE, futuros, intercambio de criptomonedas, etc. Además, cuenta con BFG Staking para acumular más tokens nativos o cobrar pagos en USDT, ETH, BTC, BNB y TRX. BetFury evoluciona continuamente en función de los comentarios de los usuarios y está comprometido con las prácticas de juego responsable. Más información en betfury.com.