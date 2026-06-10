BetFury lance la Fury World Cup '26, un grand événement sportif doté d'une cagnotte de 600 000 dollars

WILLEMSTAD, Curaçao, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- BetFury transforme la Coupe du monde de la FIFA 2026 en une grande fête du sport et de l'action non-stop sur l'ensemble de sa plateforme. La Fury World Cup '26 se déroulera du 11 juin au 27 juillet 2026.

Fury World Cup '26

La Coupe du monde de la FIFA a lieu tous les quatre ans. Pendant six semaines, des milliards de personnes, sur tous les continents, de toutes les cultures et de toutes les régions du monde, s'arrêtent pour regarder la même chose. L'édition 2026 est la plus longue de l'histoire : 48 équipes, 104 matchs, trois pays hôtes. Les stades de New York et de Los Angeles vont se remplir de supporters venus en avion de São Paulo, Séoul, Varsovie, etc. Le football n'a pas besoin d'une langue commune.

La Fury World Cup '26 est la réponse de BetFury à ce raz-de-marée. Les parieurs sportifs, les joueurs de casino et les amateurs sont tous invités à parier, à s'affronter et à remporter leur part d'une cagnotte de 600 000 dollars dans le cadre de cinq promotions parallèles : des duels à une loterie de 100 000 dollars.

Que propose la Fury World Cup '26 ?

Cinq promotions sont proposées en parallèle tout au long de l'événement : les Fury Championship Battles, le Sport Missions Journey, le Mundial Prediction Event, le Golden Ticket Raffle et les World Cup Rivals Tournaments.

Fury Championship Battles d'une valeur de 360 000 dollars

Trois duels sportifs lucratifs (le « First Kick », le « Midfield » et le « Final Whistle ») et deux duels quotidiens au casino permettent aux utilisateurs de faire leurs preuves dans des compétitions et de gagner des points.

Sport Missions Journey

Les missions consistent en une série de tâches simples sur le thème de la Coupe du monde qui permettent aux joueurs de gagner des paris gratuits et des paris sans risque jusqu'à la fin de l'événement.

Mundial Prediction Event d'une valeur de 20 000 dollars

Les participants pronostiquent les résultats des matchs avant le coup d'envoi et remportent des cryptomonnaies gratuites prélevés d'une cagnotte de 20 000 dollars s'ils ont vu juste. Il n'est pas nécessaire de miser de l'argent réel pour participer.

Le Golden Ticket Raffle d'une valeur de 100 000 dollars

Cette activité consiste à collecter des tickets de loterie en pariant sur les jeux Originals, les machines à sous, les jeux en direct, les paris sportifs, les paris à terme et les NFT Lootboxes ou en effectuant un dépôt. Chaque billet vous donne une chance de remporter une part des 100 000 dollars, dont le tirage au sort aura lieu à la fin de la Fury World Cup '26.

Tournois « World Cup Rivals » d'une valeur de 60 000 dollars

Outre les duels, trois tournois sont proposés : Global Kick-Off, Soccer Combo Challenge et Grand Global Clash. Tous ceux qui grimperont en tête du classement se partageront une cagnotte de 60 000 dollars.

« La Coupe du monde a lieu tous les quatre ans. Nous ne voulions pas nous contenter d'organiser une campagne de promotion autour de cet événement », a déclaré le PDG de BetFury. « Nous voulions créer quelque chose à la hauteur du tournoi lui-même. C'est comme ça que nous voyons BetFury et la direction que nous prenons. »

Pour participer à la Fury World Cup '26, rendez-vous sur la page d'accueil de l'événement.

À propos de BetFury

BetFury est un écosystème de divertissement basé sur la cryptomonnaie fondé en 2019. La plateforme propose plus de 8 000 machines à sous, plus de 20 jeux originaux avec un taux de retour au joueur (RTP - Return To Player) pouvant atteindre 99,28 %, ainsi que plus de 80 sports sur lesquels parier avec des cotes supérieures à la moyenne du marché. Au-delà des jeux, BetFury propose une gamme complète d'outils liés aux cryptomonnaies : staking de cryptomonnaies avec un taux annuel effectif global (TAEG) pouvant atteindre 60 %, contrats à terme, échange de cryptomonnaies, etc. De plus, il propose un système de staking BFG permettant d'accumuler davantage de jetons natifs ou de percevoir des gains en USDT, ETH, BTC, BNB et TRX. BetFury évolue constamment en tenant compte des commentaires des utilisateurs et s'engage à promouvoir des pratiques de jeu responsable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betfury.com.