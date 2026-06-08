Betinia väcker liv i ambassadörssamarbetet med en meet-and-greet med Diego Simeone

Inbjudna partners anslöt sig till Diego Simeone på El Chaparral den 20 maj 2026 för ett privat möte med Betinias officiella ambassadör.

STOCKHOLM, 8 juni, 2026 /PRNewswire/ -- Evenemanget gav gästerna en fotbollsinriktad VIP-upplevelse med fokus på ledarskap, coachning och partnerengagemang. Genom direkt kontakt med Simeone, livediskussioner och dedikerat innehåll för media och sociala kanaler visade Betinia upp värdet av sitt ambassadörssamarbete och stärkte sin positionering inom fotbollssverige.

Betinia-Diego Simeone official ambassador

Frågestunden fokuserade på ledarskap, coachning och det tankesätt som krävs för att tävla på högsta nivå. Gästerna fick höra direkt från Simeone om hans erfarenhet som tränare och disciplinen bakom hans tillvägagångssätt, och kopplade diskussionen till de egenskaper som formar Betinias partnerskap med honom.

Sessionen återspeglade de gemensamma värderingarna bakom partnerskapet: disciplin, ledarskap, strategi, passion och en vinnarmentalitet. Dessa värderingar stöder Betinias arbete med att bygga starkare band med partners och fotbollsfans i Sverige.

Simeone kommenterade: "Det var ett nöje för mig och en fantastisk upplevelse att få prata och utbyta erfarenheter med mina vänner på Betinia."

Betinia presenterade också en specialtröja i begränsad upplaga som skapats för evenemanget, vilken Simeone signerade för gästerna. Programmet inkluderade individuella foton på varumärkesväggen, vilket gav partners en personlig koppling till upplevelsen och stödde Betinias bredare kommunkation kring fotboll.

Upplevelsen visade partner hur Betinia använder ambassadörspartnerskap för att skapa värde utöver varumärkessynlighet. Genom att para ihop Simeones profil med ett privat evenemang för partners och affiliates förstärkte Betinia sitt budskap om att varumärket levererar mer än en bettingplattform. Betinia skapar premiumunderhållningsupplevelser inom fotboll som tar partners närmare sporten.

Mötet markerade ytterligare ett steg i Betinias ambassadörsfokuserade marknadsföringsstrategi, där man stärker partnerrelationer, ökar kännedomen om varumärket och bygger upp sin fotbollsidentitet i Sverige.

Om Betinia

Betinia är ett prisbelönt varumärke för odds och casino inom Soft2Bets portfölj. Betinia levererar en lokaliserad spelupplevelse byggd kring gamification, framsteg och belöningar.

Om Soft2Bet

Soft2Bet är en ledande leverantör av nyckelfärdiga iGaming-lösningar som levererar högkvalitativa produkter och tjänster för speloperatörer på nätet. Företaget är känt för sin Motivational Engineering Gaming Application (MEGA), som har visat sig förbättra kundlojalitet och engagemang. Soft2Bet har distribuerat ett flertal framgångsrika iGaming-varumärken och innehar 22 licenser.