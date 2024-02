Beyoncé Knowles-Carter presenta Cécred: Cuidado capilar validado por la ciencia

"El viaje que ha supuesto la creación de Cécred ha durado años, y estoy muy orgullosa de revelar por fin en qué hemos estado trabajando", afirma la fundadora y presidenta de Cécred, Beyoncé Knowles-Carter. "Como fundadora negra, para mí era importante concentrarme en los ámbitos en los que veía mayor necesidad de cuidados capilares saludables y anteponer la innovación científica y el rendimiento de los productos a todo lo demás. Empezamos dando prioridad a las necesidades del cabello texturizado como el mío, junto con otros tipos y texturas que necesitan más hidratación y fuerza. Durante toda mi vida y mi carrera, he llevado el pelo de muchas formas diferentes: natural, planchado, con trenzas, teñido, tejido, incluso pelucas. Quiero que todo el mundo tenga la libertad de expresar su cabello de formas que le hagan sentirse bien, así que empecé creando los productos esenciales para la salud del cabello y el cuero cabelludo. Mi visión es ser una fuerza inclusiva de excelencia en la industria del cuidado del cabello, celebrando al mismo tiempo los rituales capilares de todas las culturas del mundo y ayudando a disipar mitos y conceptos erróneos sobre el cabello en todos los ámbitos".

La pasión de Knowles-Carter por el cuidado del cabello nace de la experiencia vivida. Creció barriendo el pelo en el salón de su madre, Tina Knowles, y vio de primera mano cómo mezclaba cuidadosamente fórmulas tecnológicamente avanzadas con mantecas y aceites naturales para cultivar un cabello sano. Knowles se une a Cécred como vicepresidenta, aportando sus 40 años de influencia como peluquera, propietaria de salones y empresaria. "En mi propia experiencia atendiendo a clientes, me encantaba ser testigo de la alegría que sentían al ver cómo su pelo crecía más sano, brillante y vibrante", dice Knowles. "He sido testigo de cómo estos productos han detenido la rotura en seco. He visto las transformaciones al usar estos productos en todo tipo de cabellos y texturas, y los resultados han sido asombrosos".

Las décadas de carrera de Knowles-Carter han dado forma a su experiencia en el mantenimiento de la salud capilar mientras se enfrenta a la coloración, los peinados con mucha tensión, el adhesivo capilar, el sudor y la acumulación generada por su vida como artista. Sus experiencias inspiraron a Cécred a redefinir la ciencia de la recuperación de la queratina con su Fermento de Queratina Bioactivo: una tecnología, con patente pendiente, elaborada con queratina derivada de la lana, miel y fermento de lactobacilos. Mejoradas mediante el ancestral proceso de fermentación, las proteínas de queratina son lo suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en el córtex de cada hebra, igualando estrechamente y sustituyendo las proteínas eliminadas para reparar y fortalecer visiblemente el cabello débil o dañado. Formulados sin siliconas que enmascaran los daños con una capa artificial, los productos Cécred aportan hidratación y fuerza visible para obtener una base saludable.

En cuanto a la calidad y el rendimiento, Cécred se negó a conformarse y dedicó años de investigación y pruebas a los retos de la restauración de la hidratación, la resistencia y la salud del cabello. Realizaron pruebas clínicas, de salón y de laboratorio exhaustivas, ignorando las normas del sector y trabajando únicamente con laboratorios mundiales que dan prioridad a las pruebas inclusivas. Esta minuciosa investigación, el desarrollo y la evaluación han dado como resultado una gama de soluciones capilares validadas por expertos y orientadas al rendimiento, que son beneficiosas para texturas capilares que van del liso al rizado y para cabellos vírgenes, teñidos, procesados químicamente y peinados con calor, que necesitan un extra de hidratación y fuerza. Esta filosofía es la base de la Foundation Collection y sigue siendo fundamental para las pruebas y el desarrollo de todas las futuras líneas de Cécred.

"Trabajar con una fundadora del alcance mundial y el talento de Beyoncé para cambiar la narrativa del cuidado del cabello es una experiencia única en la vida", afirma Grace Ray, directora ejecutiva de Cécred. "Es gratificante ayudar a construir una marca inclusiva que tiene beneficios para una amplia gama de tipos y texturas de cabello. Cécred es la unión de la narración visual, la educación y el rendimiento, y estamos en una posición única para servir a los consumidores con una experiencia de prestigio, validada por la ciencia, que disipa las normas obsoletas de la industria del cuidado del cabello. Es un honor unirme a las demás marcas que trabajan para cambiar las conversaciones en torno al cuidado del cabello".

El prolongado compromiso filantrópico de Knowles-Carter ha sido reconocido en diversas comunidades. Desde su lanzamiento, es esencial que Cécred invierta en la comunidad de estilistas que sirve en todo el mundo como un espacio sagrado para las experiencias personales en torno al cabello. Cécred se asociará con la fundación filantrópica de Knowles-Carter, BeyGOOD, para crear el Fondo BeyGOOD x Cécred, que honra el conocimiento y la influencia que los estilistas profesionales tienen en la salud del cabello y la importancia crítica de abogar por la comunidad de los salones. Con 500 000 dólares anuales se financiarán becas para escuelas de cosmetología y subvenciones para empresas de salones de belleza. Fomentar el talento, promover la profesionalidad y apoyar el espíritu emprendedor en el sector consolidará la dedicación permanente de Knowles-Carter y Cécred a la comunidad de estilistas profesionales.

Las fórmulas de Cécred, impregnadas de la fragancia característica Temple Oud, están elaboradas sin crueldad y siguiendo estrictas directrices mundiales de seguridad de los ingredientes. La visión de Knowles-Carter es crear un nuevo estándar en el cuidado del cabello que rompa mitos y ayude a cambiar la narrativa del cuidado del cabello. La Foundation Collection ya está disponible en www.cecred.com.

Lanzamiento de la gama Cécred Foundation Collection:

Clarifying Shampoo & Scalp Scrub (champú clarificante y exfoliante para el cuero cabelludo) (38 dólares, 236 ml/8 oz)

Hydrating Shampoo (champú hidratante) (30 dólares, 236 ml/8 oz)

Moisturizing Deep Conditioner (acondicionador hidratante profundo) (38 dólares, 300 ml/ 10 oz)

Reconstructing Treatment Mask (mascarilla de tratamiento reconstructor) (42 dólares, 300 ml/10 oz)

Fermented Rice & Rose Protein Ritual (ritual de proteínas de arroz fermentado y rosas) (52 dólares, 4 tratamientos)

Moisture Sealing Lotion (loción selladora de hidratación) (38 dólares, 236 ml/8 oz)

Nourishing Hair Oil (aceite nutritivo para el cabello) (44 dolares, 50 ml/1,7 oz)

Ritual Shaking Vessel (recipiente de agitación ritual) (20 dólares)

Fermento de Queratina Bioactiva (con patente pendiente)

Nuestra tecnología pendiente de patente, elaborada a partir de queratina derivada de la lana, miel y fermento de lactobacilos, iguala y repone las proteínas agotadas del cabello. Su peso molecular es lo suficientemente pequeño como para penetrar profundamente en el córtex y fortalecer visiblemente el cabello débil, dañado o muy manipulado.

Acerca de Cécred:

Cécred crea un lugar para que puedas mostrarte como elijas y te proporciona la base saludable para expresar tu cabello de todas las formas que te hagan sentir bien. Sus productos rinden homenaje al amor y la conexión de las tradiciones capilares al tiempo que ofrecen lo que el cabello anhela: acondicionadores ricos y proteínas fortificantes, tecnología y fermentación con patente pendiente, lujo sensorial y rendimiento excepcional para una fuerza, hidratación y brillo visibles.

