Beyoncé Knowles-Carter stellt Cécred vor: Haarschonende Pflege, wissenschaftlich bestätigt

„Der Weg zur Gründung von Cécred hat Jahre gedauert, und ich bin so stolz darauf, endlich zu zeigen, woran wir gearbeitet haben", sagt die Gründerin und Vorsitzende von Cécred, Beyoncé Knowles-Carter. „Als schwarze Gründerin war es mir wichtig, mich auf die Bereiche zu konzentrieren, in denen ich den größten Bedarf an gesunder Haarpflege sah, und wissenschaftliche Innovation und Produktleistung über alles andere zu stellen. Wir begannen damit, die Bedürfnisse von strukturiertem Haar wie dem meinen in den Vordergrund zu stellen, zusammen mit anderen Haartypen und -strukturen, die mehr Feuchtigkeit und Stärke benötigen. Mein ganzes Leben und meine Karriere lang habe ich mein Haar auf so viele verschiedene Arten getragen: natürlich, glatt gebügelt, Zöpfe, gefärbt, geflochten, Perücken. Ich möchte, dass jeder die Freiheit hat, sich mit seinem Haar so auszudrücken, dass es sich gut anfühlt. Deshalb habe ich damit begonnen, die Grundlagen für die Gesundheit von Haar und Kopfhaut zu schaffen. Meine Vision ist es, eine integrative Kraft der Exzellenz in der Haarpflegebranche zu sein, während ich Haarrituale in allen globalen Kulturen zelebriere und dabei helfe, Haarmythen und Missverständnisse auf allen Seiten zu zerstreuen."

Knowles-Carters Leidenschaft für Haarpflege ist aus eigener Erfahrung entstanden. Sie wuchs im Friseursalon ihrer Mutter Tina Knowles auf und sah aus erster Hand, wie sie mit Bedacht technologisch fortschrittliche Formeln mit natürlichen Buttern und Ölen mischte, um gesundes Haar zu pflegen. Knowles kommt als stellvertretende Vorsitzende zu Cécred und bringt ihren 40-jährigen Einfluss als Friseurin, Salonbesitzerin und Unternehmerin ein. „In meiner eigenen Erfahrung als Kundin habe ich es geliebt, die Freude zu sehen, mit der sie ihr Haar gesünder, glänzender und lebendiger wachsen sehen", sagt Knowles. "Ich habe persönlich erlebt, wie diese Produkte dem Haarbruch Einhalt geboten haben. Ich habe die Verwandlung durch die Verwendung dieser Produkte bei allen Haartypen und -strukturen gesehen, und die Ergebnisse waren erstaunlich."

Die jahrzehntelange Karriere von Knowles-Carter hat ihr Fachwissen über die Erhaltung der Haargesundheit geprägt, während sie mit Färben, Hochsteckfrisuren, Haarkleber, Schweiß und Ablagerungen zurechtkommt, die ihr Leben als Künstlerin mit sich bringt. Ihre Erfahrungen haben Cécred dazu inspiriert, mit dem Bioactive Keratin Ferment die Wissenschaft der Keratin-Wiederherstellung neu zu definieren: eine zum Patent angemeldete Technologie, die aus aus Wolle gewonnenem Keratin, Honig und Lactobacillus-Fermenten hergestellt wird. Die Keratinproteine sind klein genug, um tief in den Kortex jeder einzelnen Haarsträhne einzudringen und dort die verbrauchten Proteine zu ersetzen, um schwaches oder geschädigtes Haar sichtbar zu reparieren und zu stärken. Die Produkte von Cécred sind ohne Silikone formuliert, die Schäden mit einem künstlichen Überzug kaschieren, und spenden Feuchtigkeit und sichtbare Stärke für eine gesunde Grundlage.

In Bezug auf Qualität und Leistung wollte sich Cécred nicht leicht zufrieden geben und widmete jahrelange Forschung und Tests den Herausforderungen der Wiederherstellung von Feuchtigkeit, Stärke und Haargesundheit. Sie führten umfangreiche klinische, Salon und Labortests durch, wobei sie sich über die Industrienormen hinwegsetzten und nur mit globalen Labors zusammenarbeiteten, die sich auf umfassende Tests konzentrierten. Das Ergebnis dieser umfassenden Forschung, Entwicklung und Evaluierung ist eine leistungsorientierte, von Experten geprüfte und validierte Reihe von Haarlösungen, die für alle Haartexturen - von glattem bis zu krausem Haar - und für alle Haarzustände - einschließlich unbehandeltem, gefärbtem, chemisch behandeltem und hitzegestyltem Haar - geeignet sind, die zusätzliche Feuchtigkeit und Stärke benötigen. Diese Philosophie ist das Herzstück der Foundation Collection und steht auch bei der Prüfung und Entwicklung aller künftigen Cécred-Linien im Mittelpunkt.

„Es ist eine einmalige Erfahrung, mit einer Gründerin von Beyoncés globaler Reichweite und ihrem großen Talent zusammenzuarbeiten, um die Geschichte der Haarpflege zu verändern", sagt Grace Ray, Geschäftsführerin von Cécred. „Ich freue mich, dass ich dazu beitragen kann, eine integrative Marke aufzubauen, die Vorteile für eine Vielzahl von Haartypen und -strukturen bietet. Cécred ist eine Kombination aus visuellem Storytelling, Bildung und Performance, und wir sind einzigartig positioniert, um den Verbrauchern ein prestigeträchtiges, wissenschaftlich fundiertes Erlebnis zu bieten, das überholte Normen in der Haarpflegebranche auflöst. Ich fühle mich geehrt, mich den anderen Marken anzuschließen, die daran arbeiten, die Diskussion über Haarpflege zu verändern."

Knowles-Carter's langjähriges Engagement für die Philanthropie ist in verschiedenen Gemeinschaften anerkannt worden. Vom Start weg ist es wichtig, dass Cécred in die Stylisten-Community investiert, die weltweit als heiliger Raum für die persönliche Haarreise der Menschen dient. Cécred wird sich mit Knowles-Carters philanthropischer Stiftung BeyGOOD zusammenschließen, um den BeyGOOD x Cécred Fonds ins Leben zu rufen, der das Wissen und den Einfluss, den professionelle Stylisten auf die Haargesundheit haben, und die entscheidende Bedeutung des Einsatzes für die Salongemeinschaft würdigt. Mit jährlich 500.000 Dollar werden Stipendien für Kosmetikerinnenschulen und Zuschüsse für Friseurbetriebe finanziert. Die Förderung von Talenten, die Förderung von Professionalität und die Unterstützung von Unternehmertum innerhalb der Branche werden Knowles-Carter und Cécred's anhaltendes Engagement für die professionelle Stylistengemeinschaft festigen.

Die Formeln von Cécred, die mit dem charakteristischen Duft von Temple Oud versehen sind, sind frei von Tierquälerei und werden nach strengen globalen Richtlinien für die Sicherheit der Inhaltsstoffe formuliert. Die Vision von Knowles-Carter ist es, einen neuen Standard in der Haarpflege zu schaffen, der mit Mythen aufräumt und dazu beiträgt, die Geschichte der Haarpflege zu verändern. Die Foundation Collection ist jetzt auf www.cecred.com erhältlich.

Einführung der Cécred Foundation Collection:

Klärendes Shampoo & Kopfhaut-Peeling ($38 USD, 8 oz.)

Feuchtigkeitsspendendes Shampoo ($30 USD, 8 oz.)

Feuchtigkeitsspendender Tiefen-Conditioner ($38 USD, 10 oz.)

Aufbaubehandlungsmaske ($42 USD, 10 oz.)

Ritual mit fermentiertem Reis und Rosenprotein ($52 USD, 4 Behandlungen)

Feuchtigkeitsversiegelnde Lotion ($38 USD, 8 oz.)

Pflegendes Haaröl ($44 USD, 1.7 oz)

Rituelles Schüttelgefäß ($20 USD)

Zum Patent angemeldetes bioaktives Keratin-Ferment

Unsere zum Patent angemeldete Technologie, die aus aus Wolle gewonnenem Keratin, Honig und Lactobacillus-Fermenten hergestellt wird, gleicht verbrauchte Proteine im Haar aus und ersetzt sie. Sein Molekulargewicht ist klein genug, um tief in den Kortex einzudringen und schwaches, geschädigtes oder stark manipuliertes Haar sichtbar zu stärken.

Informationen zu Cécred:

Cécred schafft einen Ort, an dem Sie sich so zeigen können, wie Sie wollen, und bietet eine gesunde Grundlage, um Ihr Haar auf alle Arten auszudrücken, die Ihnen ein gutes Gefühl geben. Die Produkte ehren die Liebe und Verbundenheit der Haartraditionen und bieten gleichzeitig das, wonach sich das Haar sehnt: reichhaltige Pflegestoffe und stärkende Proteine, zum Patent angemeldete Technologie und Fermentation, sensorischer Luxus und außergewöhnliche Leistung für sichtbare Stärke, Feuchtigkeit und Glanz.

