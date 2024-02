Beyoncé Knowles-Carter présente Cécred : des soins capillaires reconnus par la science

« La création de Cécred a pris des années, et je suis très fière de révéler enfin ce sur quoi nous avons travaillé, a déclaré Beyoncé Knowles-Carter, fondatrice et présidente du conseil d'administration de Cécred. En tant que femme Noire, il était important pour moi de me concentrer sur les besoins les plus importants en matière de soins capillaires sains et de placer l'innovation scientifique et la performance des produits au-dessus de tout le reste. Nous avons commencé par donner la priorité aux besoins des cheveux texturés comme les miens, ainsi qu'à d'autres types et textures qui ont besoin de plus d'hydratation et de force. Tout au long de ma vie et de ma carrière, j'ai porté mes cheveux de tant de façons différentes : naturels, lissés, tressés, colorés, tissés, avec des perruques. Je veux que chacun ait la liberté de porter ses cheveux d'une manière qui lui permette de se sentir bien, c'est pourquoi j'ai commencé par créer les éléments essentiels à la santé des cheveux et du cuir chevelu. Mon objectif est d'être une force inclusive d'excellence dans l'industrie des soins capillaires tout en célébrant les pratiques capillaires à travers les cultures du monde et en aidant à dissiper les mythes et les idées reçues sur les cheveux dans tous les domaines. »

La passion de Mme Knowles-Carter pour les soins capillaires est née de son expérience. Elle a grandi dans le salon de coiffure de sa mère, Tina Knowles, et a vu de ses propres yeux comment elle mélangeait astucieusement des formules techniques avec des huiles et des beurres naturels pour cultiver des cheveux sains. Mme Knowles rejoint Cécred en tant que vice-présidente et met à profit ses 40 années d'influence en tant que coiffeuse, propriétaire de salon et chef d'entreprise. « Dans ma propre expérience au service des clients, j'ai aimé être témoin de la joie qu'ils ressentaient en voyant leurs cheveux devenir plus sains, plus brillants et plus éclatants, a commenté Mme Knowles. J'ai personnellement été témoin de la façon dont ces produits ont stoppé la casse. J'ai vu les transformations apportées par l'utilisation de ces produits sur tous les types et textures de cheveux et les résultats ont été incroyables. »

La carrière de Beyoncé, qui s'étend sur plusieurs décennies, a façonné son expertise en matière de préservation de la santé des cheveux, tout en tenant compte des colorations, des coiffures sous haute tension, des adhésifs capillaires, de la sueur et des accumulations générées par sa vie d'artiste. Son expérience a incité Cécred à redéfinir la science de la récupération de la kératine grâce à son Ferment Bioactif de Kératine : une technologie en instance de brevet à base de kératine dérivée de la laine, de miel et de ferment lactobacillus. Améliorées par l'ancien processus de fermentation, les protéines de kératine sont suffisamment petites pour pénétrer en profondeur dans le cœur de chaque mèche. Elles correspondent étroitement aux protéines épuisées et les remplacent pour réparer et renforcer visiblement les cheveux affaiblis ou abîmés. Formulés sans silicones qui masquent les dommages par un revêtement artificiel, les produits Cécred hydratent et renforcent visiblement les cheveux pour une base saine.

En ce qui concerne la qualité et la performance, Cécred a continué ses recherches, consacrant des années de recherche et de tests aux défis de la restauration de l'hydratation, de la force et de la santé du cheveu. La société a procédé à des tests cliniques, en salon et en laboratoire, ignorant les normes de l'industrie et ne travaillant qu'avec des laboratoires internationaux qui accordent la priorité aux tests inclusifs. Ces recherches, ce développement et cette évaluation exhaustifs ont abouti à une gamme de solutions capillaires validées, testées par des experts et axées sur les performances, qui sont bénéfiques pour les textures de cheveux allant de raides à bouclés et les conditions de cheveux, y compris les cheveux vierges, colorés, traités chimiquement et coiffés à la chaleur, qui ont besoin d'une hydratation et d'une force accrues. Cette philosophie est au cœur de la collection Foundation et reste au centre des tests et du développement de toutes les futures lignes Cécred.

« C'est une expérience unique que de travailler avec une fondatrice de l'envergure mondiale et du talent brut de Beyoncé pour changer la donne en matière de soins capillaires, a indiqué Grace Ray, PDG de Cécred. Il est très gratifiant de contribuer à la construction d'une marque inclusive qui bénéficie à un large éventail de types et de textures de cheveux. Cécred est l'union de la narration visuelle, de l'éducation et de la performance, et nous sommes particulièrement bien placés pour proposer aux consommateurs une expérience prestigieuse, validée par la science, qui fait tomber les normes obsolètes de l'industrie des soins capillaires. Je suis honorée de rejoindre les autres marques qui s'efforcent de faire évoluer les débats sur les soins capillaires. »

L'engagement philanthropique de longue date de Mme Knowles-Carter a été reconnu par diverses communautés. Dès son lancement, il est essentiel que Cécred investisse dans la communauté des stylistes, qui constitue globalement un espace sacré pour les parcours capillaires personnels. Cécred s'associe à la fondation philanthropique de Mme Knowles-Carter, BeyGOOD, pour créer le fonds BeyGOOD x Cécred, qui rend hommage aux connaissances et à l'influence des stylistes professionnels sur la santé des cheveux et souligne l'importance de la défense des intérêts de la communauté des salons de coiffure. Chaque année, 500 000 dollars serviront à financer des bourses d'études pour les écoles de cosmétologie et des subventions pour les salons de coiffure. L'encouragement des talents, la promotion du professionnalisme et le soutien à l'esprit d'entreprise au sein de l'industrie consolideront l'engagement durable de Beyoncé et de Cécred envers la communauté des stylistes professionnels.

Les formules de Cécred, parfumées au Temple Oud, sont garanties sans cruauté et formulées conformément à des directives mondiales strictes en matière de sécurité des ingrédients. La vision de Mme Knowles-Carter est de créer une nouvelle norme en matière de soins capillaires qui brise les mythes et contribue à changer le discours sur les soins capillaires. La collection Foundation est désormais disponible sur www.cecred.com .

Lancement de la gamme Cécred Foundation Collection :

Shampooing clarifiant et gommage du cuir chevelu (38 USD, 240 ml)

Soin pour le cuir chevelu. Ce shampooing et gommage clarifiant allie un équilibre d'exfoliants, d'écorce de saule pourpre fermentée et d'huile d'arbre à thé pour éliminer les accumulations et les résidus de vos cheveux et de votre cuir chevelu, pour un nettoyage en profondeur qui change la donne.

Shampooing hydratant (30 USD, 240 ml)

Ce shampooing généreux, infusé d'acide hyaluronique, hydrate en profondeur et laisse vos cheveux visiblement nourris, faciles à coiffer et résistants.

Après-shampoing hydratant en profondeur (38 USD, 300 ml)

Redonne vie aux cheveux déshydratés et ternes. Cette formule ultra-riche est infusée de notre mélange d'huiles africaines et de beurre de karité pour hydrater, adoucir et améliorer la maniabilité.

Masque réparateur (42 USD, 300 ml)

Réparation des cheveux en pot. Grâce à notre ferment de kératine bioactif en instance de brevet, ce traitement est cliniquement testé pour réduire visiblement les dommages, augmenter la force et améliorer la brillance après une seule utilisation.

Rituel aux protéines de riz fermenté et de rose (52 USD, 4 traitements)

L'eau de riz fermentée est depuis longtemps réputée dans les cultures asiatiques pour ses bienfaits sur le renforcement des cheveux et la préservation de leur longueur, mais la fermentation prend plusieurs jours. Ce rituel commence par une poudre de riz fermenté et de rose qui se transforme instantanément en un traitement de rinçage fortifiant activé par l'eau, suivi d'un rinçage soyeux.

Lotion fixante hydratante (38 USD, 240 ml)

Cette lotion multitâche a tout pour plaire : elle fixe les cheveux, les lisse et les coiffe avec une tenue légère.

Huile capillaire nourrissante (44 USD, 50 ml)

Ce mélange de 13 huiles et d'extraits de plantes favorise l'hydratation et ajoute une brillance douce, le tout sans silicone.

Récipient à mélange Ritual (20 USD)

Le soin des cheveux atteint un niveau supérieur avec ce récipient sur mesure pour mélanger notre poudre de riz fermenté et de rose avec de l'eau afin de créer un traitement de rinçage fortifiant pour les cheveux.

Ferment de kératine bioactif en instance de brevet

Notre technologie en instance de brevet, fabriquée à partir de kératine dérivée de la laine, de miel et de ferment lactobacillus, correspond de près aux protéines des cheveux affaiblies et les remplace. Son poids moléculaire est suffisamment faible pour pénétrer profondément dans le cœur du cheveu afin de renforcer visiblement les cheveux faibles, abîmés ou fortement manipulés.

Redonne de l'éclat aux cheveux

Rend les cheveux deux fois plus résistants à la casse

Rend les cheveux deux fois plus lisses

Répare les dommages causés par les traitements chimiques

Améliore l'intégrité structurelle des cheveux

À propos de Cécred :

Cécred crée un espace où l'on peut se montrer tel que l'on veut et pose des bases saines pour laisser libre cours à la créativité capillaire de façon à se sentir bien. Ses produits honorent l'amour et la tradition capillaire tout en offrant ce dont les cheveux ont besoin : des revitalisants riches et des protéines fortifiantes, une technologie et une fermentation en instance de brevet, un luxe sensoriel et une performance exceptionnelle pour une force, une hydratation et une brillance visibles.

