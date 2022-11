BEYOND TYPE 1 Y NICK JONAS LANZAN LA CAMPAÑA #VeLasSeñales PARA EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 14/11

LA COMUNIDAD DE DIABETES ESTARÁ AL FRENTE PARA AUMENTAR LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE

LAS SEÑALES DE LA DIABETES TIPO 1 Y TIPO 2 COMPARTIENDO HISTORIAS PERSONALES

CON NICK JONAS DANDO EL PUNTAPIÉ INICIAL LA CAMPAÑA

SAN MATEO, Calif., 14 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y Beyond Type 1 , una organización global sin fines de lucro dedicada a la comunidad de diabetes, lanza #VeLasSeñales, una campaña de la comunidad de diabetes para concientizar sobre las señales de la diabetes compartiendo sus historias personales.

#SeeTheSigns is a powerful campaign from Beyond Type 1 and Beyond Type 2 that encourages the diabetes community and everyone impacted by the illness to post a picture or video of themselves holding up their fingers to show the number of signs they or their loved one had prior to their diagnoses. The campaign will be in both English--#SeeTheSigns--and Spanish--#VeLasSeñales.

Beyond Type 1 tiene la mayor huella digital entre las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la diabetes y #VeLasSeñales es un llamado a su comunidad de 2 millones de personas con diabetes y a todas las personas afectadas por esta enfermedad, para que publiquen una foto o un video de ellos mismos levantando los dedos para mostrar el número de señales que ellos o sus seres queridos vieron antes de sus diagnósticos. La campaña se llevará a cabo tanto en inglés, #SeeTheSigns, como en español, #VeLasSeñales.

Algunas personas están levantando cuatro dedos para mostrar cuatro señales, otras dos y otras cero. Nick Jonas, el artista discográfico multiplatino, actor y cofundador de Beyond Type 1, inició la campaña en Instagram para más de 33 millones de seguidores, compartiendo que presentó cuatro señales. Nick fue diagnosticado con diabetes tipo 1 a los 13 años y celebrará su "diaversario" el 15 de noviembre, un día después del Día Mundial de la Diabetes.

"Había perdido 25 libras (11 kilos) en dos semanas. Todo el tiempo tenía sed. Iba al baño con mucha frecuencia y estaba irritable. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía qué", dice Nick. "Queremos que todos sepan cuáles son las señales para que puedan verlas. Soy un admirador de todas las personas que viven con diabetes: son quienes lideran #VeLasSeñales compartiendo sus historias personales y mostrando la variedad de facetas que tiene la diabetes. Cualquiera puede ser diagnosticado con diabetes, a cualquier edad, en cualquier lugar".

Saber cuáles son las señales, especialmente en la diabetes tipo 1, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. De acuerdo con el Índice de DT1 (T1D Index) se calcula que, en todo el mundo, cerca de 36.000 personas fallecieron este año a causa de la diabetes tipo 1 sin haber recibido nunca un diagnóstico[1]. No reconocer las señales puede llevar a una condición potencialmente mortal llamada cetoacidosis diabética (CAD), cuyos síntomas pueden confundirse con los de la influenza u otro virus.

La diabetes tipo 1 se diferencia de la diabetes tipo 2 en que es un trastorno autoinmune pero ambas enfermedades presentan cuatro señales clave: sed excesiva, orinar con frecuencia, pérdida de peso inexplicable y agotamiento.

"Una de cada 10 personas en todo el mundo tiene diabetes. Una de cada dos no ha sido diagnosticada[2]. Con la diabetes tipo 1 en particular, esto puede poner la vida en peligro", comentó Deborah Dugan, directora ejecutiva de Beyond Type 1. "En Beyond Type 1 ofrecemos espacios específicos para las comunidades de diabetes tipo 1 y tipo 2, para reunirse y compartir, para aprender y reír, para llorar y prosperar. Todos los días me sorprende la resiliencia de esta comunidad".

Quienes comparten su historia en #VeLasSeñales incluye a personas con diabetes - de cualquiera de sus tipos- y a sus seres queridos quienes vieron las señales. Otros participantes incluyen a casi 1.000 activistas voluntarios de los 50 estados. Los voluntarios de Beyond Type 1 han estado concientizando sobre las señales de la diabetes tipo 1 durante los últimos años en un programa respaldado por The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust.

Comunícate inmediatamente con un proveedor de atención médica si ves las señales #VeLasSeñales.

Encuentra más información en es.beyondtype1.org .

Sigue la campaña en:

Inglés: #SeeTheSigns @BeyondType1 @BeyondType2

Español: #VeLasSeñales @BeyondType1esp @ BeyondType2_es

Acerca de Beyond Type 1

Beyond Type 1 es una organización global sin fines de lucro dedicada a la comunidad de diabetes. Con 2 millones de personas, nuestro público digital es el más grande entre las organizaciones sin fines de lucro de diabetes y nuestra misión es ayudar a las personas que viven con diabetes a sobrevivir y prosperar. Desde el contenido hasta la comunidad, desde las plataformas hasta los programas y desde la aplicación hasta el activismo, Beyond Type 1 está uniendo a la comunidad mundial de diabetes de todos los tipos, ayudando a cambiar lo que significa vivir con una enfermedad crónica. Para más información, visita beyondtype1.org .

[1] Índice de DT1

[2] Atlas de la diabetes de la FID

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1945655/Beyond_Type_1_SeeTheSigns.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1945656/Beyond_Type_1_Logo.jpg

FUENTE Beyond Type 1

SOURCE Beyond Type 1