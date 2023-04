BGA Forum Busca Fortalecer a Compreensão da Comunidade Internacional Sobre a China

CANTÃO, China, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Fórum "Entendendo a China – BGA Dialogue" está programado para acontecer em Cantão de 18 a 20 de abril de 2023. Coorganizado pela Chinese Association for Science and Technology, a China Public Diplomacy Association, o Governo Popular da Província de Guangdong e a Fundação Francesa de Prospectiva e Inovação, o fórum tem como tema "Modernização Chinesa e Novas Oportunidades para o Mundo".

"Cumpriremos a Meta do segundo Centenário conforme planejado e contribuiremos mais para a paz e o desenvolvimento mundial, bem como para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade por meio de nosso próprio desenvolvimento", comentou o Sr. Zheng Bijian, Presidente do China Institute for Innovation e Estratégia De Desenvolvimento.

O fórum reúne políticos, estrategistas, acadêmicos, empresários, diplomatas estrangeiros e organizações internacionais renomados para dialogar com autoridades, acadêmicos e empresários Chineses. O evento ajudará a comunidade internacional a compreender melhor as profundas conotações da modernização chinesa e as novas oportunidades que o desenvolvimento da China traz para o mundo. Também fornecerá apoio para o desenvolvimento de alta qualidade da província de Guangdong e da Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

A agenda do fórum inclui dez fóruns paralelos, quatro seminários de portas fechadas, três sessões especiais e uma série de atividades, como experiências imersivas da cultura Chinesa. Os tópicos do seminário cobrirão uma ampla gama de questões, como a modernização da China e o estabelecimento de uma comunidade global que engloba um futuro compartilhado para a humanidade, alerta e prevenção de riscos financeiros globais, bem como novas tendências de desenvolvimento na região Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e outras áreas da baía internacional. Outros temas são o valor histórico, significado global e trajeto prático desta iniciativa comunitária global, as relações entre a China e os EUA e a governança urbana na era digital.

Os convidados incluem figuras políticas e de negócios de alto nível da comunidade internacional, incluindo Melnikov lvan lvanovich, primeiro vice-presidente da Duma Estatal da Rússia, Gloria Macapagal Arroyo, ex-presidente das Filipinas e vice-presidente sênior da Câmara dos Representantes das Filipinas, e Rosen Asenov Plevneliev, ex-presidente da Bulgária. Juntamente com os convidados Chineses, estes convidados realizarão discussões aprofundadas sobre questões cruciais para o mundo, como a modernização, o desenvolvimento de alta qualidade da China, sua abertura de alto nível ao mundo, a governança econômica global, e uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2055434/BGA_Dialogue.mp4

FONTE Understanding China一BGA Dialogue Forum

