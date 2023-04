Un forum BGA pour renforcer la compréhension de la Chine par la communauté internationale

GUANGZHOU, Chine, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le forum « Understanding China – BGA Dialogue » aura lieu à Guangzhou du 18 au 20 avril 2023. Organisé conjointement par la Chinese Association for Science and Technology, la China Public Diplomacy Association, le gouvernement populaire de la province du Guangdong et la fondation Prospective et Innovation, le forum est axé sur le thème de la modernisation de la Chine et de nouvelles possibilités pour le monde.

The "Understanding China - BGA Dialogue" Forum is slated to take place in Guangzhou from April 18 to 20, 2023. Co-hosted by the Chinese Association for Science and Technology, the China Public Diplomacy Association, the People's Government of Guangdong Province, and the French Prospect and Innovation Foundation, the forum focused on the theme of "Chinese Modernization and New Opportunities for the World."

« Nous atteindrons le deuxième objectif du centenaire tel que prévu et nous contribuerons davantage à la paix et au développement dans le monde, ainsi qu'à l'édification d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité grâce à notre propre développement », a déclaré M. Zheng Bijian, président du China Institute for Innovation and Development Strategy.

Le forum réunit des politiciens, des stratèges, des universitaires, des entrepreneurs, des diplomates étrangers et des organisations internationales de renom pour entamer un dialogue avec des représentants, des universitaires et des entrepreneurs chinois. L'événement aidera la communauté internationale à mieux comprendre les profondes connotations de la modernisation chinoise et les nouvelles possibilités que le développement de la Chine apporte au monde. Il soutiendra également le développement de grande qualité de la province du Guangdong et Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao.

Le programme du forum comprend dix forums parallèles, quatre séminaires à huis clos, trois sessions spéciales et une série d'activités telles que des expériences immersives de la culture chinoise. Les thèmes du séminaire couvriront un large éventail de questions, telles que la modernisation de la Chine et l'établissement d'une communauté mondiale englobant un avenir commun pour l'humanité, l'alerte et la prévention des risques financiers mondiaux, ainsi que les nouvelles tendances du développement dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et d'autres zones de la baie internationale. Les autres thèmes abordés comprennent la valeur historique, l'importance mondiale et la voie pratique de cette initiative communautaire mondiale, les relations entre la Chine et les États-Unis et la gouvernance urbaine à l'ère numérique.

Parmi les invités figurent des personnalités politiques et du monde des affaires de premier plan de la communauté internationale, dont Melnikov lvan lvanovich, premier vice-président de la Douma d'État de la Fédération de Russie, Gloria Macapagal Arroyo, ancienne présidente des Philippines et première vice-présidente de la Chambre des représentants des Philippines, et Rosen Asenov Plevneliev, ancien président de la Bulgarie. Avec des invités chinois, ils mèneront des discussions approfondies sur des questions cruciales d'intérêt international, comme la modernisation, le développement de grande qualité de la Chine, son ouverture de haut niveau sur le monde, la gouvernance économique mondiale et une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

