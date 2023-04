Das BGA Forum soll das Verständnis der internationalen Gemeinschaft für China verbessern

GUANGZHOU, China, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Das "Understanding China - BGA Dialogue"-Forum soll in Guangzhou von 18. bis 20. April 2023 stattfinden. Das Forum von derChinese Association for Science and Technology, der China Public Diplomacy Association, der Volksregierung der Provinz Guinea und der French Prospect and Innovation Foundation gemeinsam veranstaltete Forum steht unter dem Motto „Chinese Modernization and New Opportunities for the World".

The "Understanding China - BGA Dialogue" Forum is slated to take place in Guangzhou from April 18 to 20, 2023. Co-hosted by the Chinese Association for Science and Technology, the China Public Diplomacy Association, the People's Government of Guangdong Province, and the French Prospect and Innovation Foundation, the forum focused on the theme of "Chinese Modernization and New Opportunities for the World."

„Wir werden das zweite Centenary Goal wie geplant erreichen und durch unsere eigene Entwicklung einen größeren Beitrag zum Weltfrieden und zur Entwicklung sowie zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamer Zukunft für die Menschheit leisten", kommentierte Herr Zheng Bijian, Vorsitzender des China Institute for Innovation and Development Strategy.

Das Forum bringt renommierte Politiker, Strategen, Wissenschaftler, Unternehmer, ausländische Diplomaten und internationale Organisationen zusammen, um einen Dialog chinesischen Beamten, Wissenschaftlern und Unternehmern zu führen. Die Veranstaltung wird der internationalen Gemeinschaft dabei helfen, die tiefgreifenden Zusammenhänge der chinesischen Modernisierung und die neuen Möglichkeiten, die die Entwicklung von China der Welt bietet, besser zu verstehen. Außerdem wird es die qualitativ hochwertige Entwicklung der Provinz Guangdong und des Großraums Guangdong-Hong Kong-Macao unterstützen.

Die Agenda des Forums umfasst zehn parallele Foren, vier geschlossene Seminare, drei Sondersitzungen und eine Reihe von Aktivitäten wie beispielsweise das Eintauchen in die chinesische Kultur. Die Themen der Seminare decken ein breites Spektrum ab, wie z.B. die Modernisierung Chinas und die Schaffung einer globalen Gemeinschaft, die eine gemeinsame Zukunft für die Menschheit umfasst, die Warnung vor und die Vorbeugung von globalen Finanzrisiken sowie neue Entwicklungstrends in der Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao und anderen internationalen Bay Areas. Weitere Themen sind der historische Wert, die globale Bedeutung und der praktische Weg dieser globalen Gemeinschaftsinitiative, die Beziehungen zwischen China und den USA sowie die städtische Verwaltung im digitalen Zeitalter.

Zu den geladenen Gästen gehören hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft der internationalen Gemeinschaft, darunter Melnikov lvan lvanovich, der erste stellvertretende Vorsitzende der russischen Staatsduma, Gloria Macapagal Arroyo, die ehemalige Präsidentin der Philippinen und stellvertretende Sprecherin des philippinischen Repräsentantenhauses, sowie Rosen Asenov Plevneliev, der ehemalige Präsident Bulgariens. Gemeinsam mit den chinesischen Gästen werden sie eingehende Diskussionen über wichtige Themen von internationalem Interesse führen, wie z.B. Modernisierung, Chinas Entwicklung auf hohem Niveau, seine Öffnung gegenüber der Welt, globale Wirtschaftspolitik und eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2055434/BGA_Dialogue.mp4

