Biamp, een Portefeuillebedrijf van Highlander Partners, Tekent Definitieve Overeenkomst voor Overname van Huddle Room Technology Srl

DALLAS, 11 februari 2020 /PRNewswire/ -- Biamp Systems, een wereldwijde leider in professionele audio- en video-oplossingen gevestigd in Beaverton, Oregon, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een definitieve overeenkomst heeft afgesloten met betrekking tot overname van Huddle Room Technology Srl ("HRT") gevestigd in Modena, Italïë. Met deze overname wordt de meest innovatieve familie van wireless content sharing en video-communicatie binnen de branche toegevoegd aan Biamp's omvangrijke assortiment van vergaderruimte-oplossingen. Biamp is een portefeuillebedrijf van Highlander Partners L.P., een vooraanstaande particuliere investeringsmaatschappij gevestigd in Dallas, Texas.

HRT is de uitvinder van én koploper in draadloze technologie die de meest effectieve ervaring creërt voor draadloze presentatie en videoconferentie in vergaderruimtes en huddle rooms. Hun paradepaard, de Huddle Hub, laat computers en mobiele apparatuur devices verbinding leggen met apparatuur in deze ruimte waaronder beeldschermen, speakers, microfoons en camera's zonder enige fysieke aansluiting. Zodra er verbinding is kunnen gebruikers content weergeven, applicaties openen en deelnemen aan overleg met behulp van applicaties naar keuze op hun eigen vertrouwde toestel. Anders dan bij de oplossingen die worden aangeboden door concurrenten biedt de Huddle Hub ook 'multi-user screen sharing' waarbij meerdere gebruikers gelijktijdig content kunnen delen op het beeldscherm in de overlegruimte.

"De overname van HRT is een nieuw voorbeeld van Biamp's capaciteit als een wereldwijd AV-platform," aldus Ben Slater, Algemeen Directeur van Highlander Partners en Medevoorzitter van Biamp. "Wij breiden hiermee ons productportfolio snel en effectief uit met zowel toonaangevende eigen ontwikkeling als doelgerichte M&A. Wij heten Stefano Spattini en zijn team welkom bij de Biamp familie en kijken ernaar uit om HRT technologie te introduceren aan onze partners en aan eindklanten over de hele wereld."

"HRT heeft indrukwekkende visie en technische expertise laten zien met het ontwerp van de Huddle Hub, waarmee het een echt uniek en krachtig toestel voor vergaderingen heeft ontworpen," aldus Rashid Skaf, President, CEO en Medevoorzitter van Biamp. "De combinatie van draadloze USB, scherm delen, heruitzending via het scherm en Smart Room integratie vanaf één platform zullen wij in staat zijn om onze klanten een werkelijk unieke belevenis te bieden. HRT is een natuurlijke aanvulling op Biamp's portfolio en wij zijn er zeker van dat zij in goede aarde zullen vallen bij zowel integratoren als eindgebruikers."

"Ik ben ontzettend trots op de technologie en de producten die we bij HRT hebben ontwikkeld," voegde Stefano Spattini, CEO van HRT hieraan toe. "De Huddle Hub heeft een ongeëvenaard potentieel om de vergaderervaring wereldwijd te verbeteren. Door ons aan te sluiten bij Biamp komen wij samen met een partner die even enthousiast is over wat wij hebben gebouwd en die beschikt over het marktbereik en de middelen om volop te kunnen profiteren van wat onze oplossingen te bieden hebben. Ik ben enthousiast over wat wij samen gaan bereiken."

Jeff L. Hull, President en CEO van Highlander, voegde daar weer aan toe: "De cutting edge technologie van HRT zal het aanbod van Biamp verder versterken binnen het wisselende klimaat waarin bedrijven tegenwoordig opereren. Highlander is erg actief geweest in het identificeren en overnemen van innovatieve technologieën voor Biamp om hun markpositie te verbeteren. HRT is nog zo'n voorbeeld van deze strategie. Wij zullen doorgaan met deze succesvolle aanpak van 'buy-and-build'."

Over Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. is een in Dallas gevestigde particuliere investeringsmaatschappij met activa ter waarde van ongeveer $2 miljard onder haar beheer. De maatschappij is gericht op het investeren in bedrijven binnen bepaalde sectoren waarin de directeuren van het bedrijf aanzienlijke operationele en investeringservaring hebben. Highlander voert een investeringsbeleid van 'buy and build' en genereert waarde door bedrijven behulpzaam te zijn bij het organisch groeien en door middel van acquisities. Ga voor meer informatie naar www.highlander-partners.com.

Over Biamp Systems

Biamp Systems, LLC is een toonaangevende leverancier van innovatieve, genetwerkte media- systemen ter ondersteuning van 's wereld's meest geavanceerde audiovisuele installaties. Het bedrijf staat wereldwijd bekend als leverancier van producten van hoge kwaliteit en ondersteunt ieder product met een garantie van uitmuntende klantenservice. Biamp is gespecialiseerd in het maken van producten die de communicatie-evolutie aansturen met behulp van beeld en geluid. Het bekroonde productenpakket van Biamp omvat: het Tesira media-systeem voor digitaal audio- en video-netwerken, het Deviocollaboration product voor de moderne werkplek, het Audia digitaal audioplatform, Nexia digitale signaalverwerkers, Vocia genetwerkte omroep en gesproken woord ontruimingssysteem, de Cambridge Sound Management oplossingen voor geluidsmaskering, en luidsprekers voor geïnstalleerde geluidsapplicaties van Community Loudspeakers en Apart Audio. Elk product heeft zijn eigen specifieke groep van functionaliteiten welke afzonderlijk kunnen worden aangepast en geïntegreerd in een breed gamma van applicaties, zoals voor bestuurskamers, congrescentra, huddle rooms, de open werkvloer, locaties voor podiumkunsten, rechtszalen, ziekenhuizen, transportknooppunten, campussen, detailhandel, horeca, leger en overheid, en multi-functionele gebouwen. Opgericht in 1976 is Biamp gevestigd in Beaverton, Oregon, Verenigde Staten, met nevenvestigingen rond de hele wereld. Ga voor meer informatie naar www.biamp.com.

Over Huddle Room Technology Srl

De missie van HRT is het leveren van technologische oplossingen die de meest comfortabele en effectieve ervaring bieden aan draadloos presentatie en videocommunicatie in huddle rooms. Met deze missie voor ogen heeft HRT de Huddle Hub One bedacht, het eerste product dat is ontworpen als aanvulling op de bestaande AV-technologie voor een betere gebruikerservaring. Huddle Hub brengt video-communicatie in de huddle room tot een voorheen ongekend hoog niveau van comfort, effectiviteit en flexibiliteit. Ga voor informatie naar www.hrt.website.

