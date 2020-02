Biamp, une société de portefeuille de Highlander Partners, conclut un accord définitif portant sur l'acquisition de Huddle Room Technology Srl

DALLAS, 11 février 2020 /PRNewswire/ -- Biamp Systems, grand prestataire mondial de solutions audio et vidéo professionnelles, basé à Beaverton, dans l'Oregon, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de Huddle Room Technology Srl (« HRT »), une entreprise basée à Modène, en Italie. Cette acquisition ajoute, au grand éventail de solutions pour les salles de réunion de Biamp, la gamme des produits sans fil pour le partage de contenu et la communication vidéo la plus innovante du secteur. Biamp est une société de portefeuille de Highlander Partners L.P., un grand cabinet d'investissement privé, basé à Dallas, au Texas.

HRT est l'inventeur et le fer de lance de la technologie sans fil qui crée l'expérience la plus efficace pour la présentation et la collaboration vidéo sans fil dans les salles de réunion et les « huddle rooms », petites salles de rencontre dotées d'outils technologiques. Son produit phare, le Huddle Hub, permet aux ordinateurs et aux dispositifs mobiles de se connecter aux périphériques de la salle, notamment les écrans, les haut-parleurs, les microphones et les caméras, sans besoin de la moindre connexion physique. Une fois connectés, les utilisateurs peuvent afficher du contenu, lancer des applications et participer à des réunions en utilisant leurs applications préférées sur leur propre dispositif familier. Contrairement aux solutions concurrentes, le Huddle Hub ajoute le partage d'écran multiutilisateurs, qui permet à plusieurs utilisateurs de partager simultanément du contenu sur l'écran de la salle.

« L'acquisition de HRT est un nouveau témoignage de la capacité de Biamp à jouer le rôle d'une plate-forme audiovisuelle mondiale », a commenté Ben Slater, directeur général de Highlander Partners et coprésident de Biamp. « Nous élargissons rapidement et efficacement notre portefeuille de produits grâce à un développement interne de pointe et à des fusions et acquisitions ciblées. Nous souhaitons la bienvenue à Stefano Spattini et à son équipe au sein de la famille Biamp et nous avons hâte de présenter la technologie HRT à nos partenaires et à nos clients finaux dans le monde entier ».

« HRT a fait preuve d'une imagination et d'une expertise technique impressionnantes en concevant le Huddle Hub, dans le but de créer un dispositif vraiment unique et très performant pour les réunions », a déclaré Rashid Skaf, président-directeur général et coprésident de Biamp. « Fournir l'USB sans fil (WUSB), le partage d'écran, la rediffusion sur les écrans et l'intégration des salles intelligentes à partir d'une seule et même plate-forme va nous permettre de créer des expériences vraiment extraordinaires pour nos clients. HRT est un nouveau venu qui coule de source et complète opportunément le portefeuille de Biamp et qui, nous en sommes certains, suscitera l'intérêt des intégrateurs et des utilisateurs finaux ».

« Je suis particulièrement fier de la technologie et des produits que nous avons développés chez HRT », a ajouté Stefano Spattini, PDG de HRT. « Le potentiel du Huddle Hub n'a pas son pareil pour améliorer l'expérience dans les réunions d'envergure mondiale. Rejoindre Biamp nous met sur un pied d'égalité avec un partenaire qui se passionne tout autant pour ce que nous avons construit et qui a la portée commerciale et les ressources nécessaires pour tirer pleinement parti de ce que nos solutions ont à offrir. Je me réjouis à l'idée de ce que nous allons accomplir ensemble ».

Jeff L. Hull, président-directeur général de Highlander a également ajouté : « La technologie de pointe de HRT va permettre à Biamp d'améliorer encore son offre dans l'environnement actuel des entreprises, qui est en pleine évolution. Highlander a joué un rôle très actif dans l'identification et l'acquisition de technologies innovantes pour Biamp, qui renforcent sa position de leader sur le marché. HRT est un autre exemple de cette stratégie. Nous comptons bien poursuivre cette approche d'achat et de développement qui a fait ses preuves ».

À propos de Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. est un cabinet d'investissement privé situé à Dallas, qui gère près de 2 milliards de dollars d'actifs. Le cabinet s'attache à faire des investissements dans des entreprises de secteurs ciblés dont les dirigeants ont une expérience significative en matière d'exploitation et d'investissement. Highlander utilise une approche d'investissement « buy and build » (achat et développement) et crée ainsi de la valeur en aidant les entreprises à se développer de manière organique et par le biais d'acquisitions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.highlander-partners.com.

À propos de Biamp Systems

Biamp Systems, LLC est un fournisseur de premier plan de systèmes médiatiques innovants en réseau qui équipent les installations audiovisuelles les plus sophistiquées au monde. L'entreprise est reconnue à l'échelle planétaire pour les produits de grande qualité qu'elle fournit et pour son engagement à offrir un service client exceptionnel. Biamp se consacre à la création de produits qui favorisent l'évolution de la communication à travers la vue et le son. La gamme de produits primés de Biamp comprend : le système média Tesira servant à la mise en réseau de l'audio et de la vidéo numériques, l'outil de collaboration Devio destiné aux lieux de travail modernes, la plate-forme audio numérique Audia, les processeurs de signaux numériques Nexia, le système de messagerie au public et d'évacuation à l'aide de la voix en réseau Vocia, les solutions de masquage sonore Cambridge Sound Management et les haut-parleurs pour les applications sonores installées de Community Loudspeakers et Apart Audio. Chacun de ces systèmes possède son propre ensemble de caractéristiques spécifiques qui peuvent être personnalisées et intégrées dans une large gamme d'applications, notamment dans les salles de conseil des entreprises, les centres de conférence, les petites salles de réunion (huddle rooms), les espaces ouverts, les salles de spectacle, les salles d'audience, les hôpitaux, les nœuds de transport, les campus, les commerces de détail, l'hôtellerie, l'armée et le gouvernement, ainsi que les installations qui occupent plusieurs bâtiments. Fondée en 1976, Biamp est basée à Beaverton, dans l'Oregon (États-Unis) et possède d'autres bureaux dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.biamp.com.

À propos de Huddle Room Technology Srl

HRT a pour mission de fournir des solutions technologiques qui créent l'expérience la plus confortable et la plus efficace pour les présentations et la communication vidéo sans fil dans les petites salles de réunion. Dans cette optique, HRT a conçu Huddle Hub One, le premier produit créé pour compléter les technologies audiovisuelles actuelles afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Huddle Hub fait passer la communication vidéo dans les petites salles de réunion à un niveau de confort, d'efficacité et de flexibilité hors pair. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hrt.website.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/613786/biamp__Logo.jpg

Related Links

https://www.biamp.com/



SOURCE Biamp Systems