Biamp, ein Portfoliounternehmen von Highlander Partners, unterzeichnet eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Huddle Room Technology Srl

DALLAS, 11. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Biamp Systems, ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Audio- und Videolösungen mit Sitz in Beaverton, Oregon, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Huddle Room Technology Srl („HRT") mit Sitz in Modena, Italien, bekannt. Mit der Übernahme wird das umfangreiche Angebot an Meetingraumlösungen von Biamp um die branchenweit innovativste Produktreihe für Wireless Content Sharing und Videokommunikation erweitert. Biamp ist ein Portfoliounternehmen von Highlander Partners L.P., einer führenden privaten Investmentfirma mit Sitz in Dallas, Texas.

HRT ist zugleich Erfinder und Marktführer der Wireless-Technologie, wodurch HRT in der Lage ist, drahtlose Präsentationen und Videokonferenzen von höchster Qualität in Meeting- und Huddle-Räumen bereitzustellen. HRT's Hauptprodukt, der Huddle Hub, ermöglicht eine kabellose Verbindung von Computern und Mobilgeräten mit Peripheriegeräten wie Displays, Lautsprechern, Mikrofonen und Kameras. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können die Benutzer Inhalte anzeigen, Anwendungen starten und an Meetings teilnehmen, indem sie ihre bevorzugten Anwendungen auf ihrem eigenen, vertrauten Gerät verwenden. Im Gegensatz zu Lösungen der Konkurrenz bietet der Huddle Hub die Möglichkeit der gemeinsamen Bildschirmnutzung, so dass mehrere Benutzer gleichzeitig Inhalte auf dem Display anzeigen können.

„Die Übernahme von HRT ist ein weiterer Beweis für die Fähigkeit von Biamp als globale AV-Plattform", kommentierte Ben Slater, Managing Director bei Highlander Partners und Co-Chairman von Biamp. „Wir erweitern unser Produktportfolio schnell und effektiv sowohl durch branchenführende interne Entwicklungen als auch durch gezielte M&A-Aktivitäten. Wir heißen Stefano Spattini und sein Team in der Biamp-Familie willkommen und freuen uns darauf, die HRT-Technologie unseren Partnern und Endkunden auf der ganzen Welt vorzustellen."

„HRT hat eine beeindruckende Vision und technische Kompetenz bewiesen, als es mit dem Huddle Hub ein wirklich einzigartiges und leistungsfähiges Meeting-Gerät entwickelte", erklärte Rashid Skaf, Präsident, CEO und Co-Chairman von Biamp. „Die Bereitstellung von drahtlosem USB, Screen Sharing, Screen Rebroadcasting und Smart Room Integration von einer einzigen Plattform aus wird es uns ermöglichen, unseren Kunden wirklich außergewöhnliche Erfahrungen zu bieten. HRT stellt eine hervorragende Ergänzung des Portfolios von Biamp dar, und wir sind sicher, dass sie von Integratoren und Endnutzern gleichermaßen gut angenommen wird."

„Ich bin sehr stolz auf die Technologie und die Produkte, die wir bei HRT entwickelt haben", fügte Stefano Spattini, CEO von HRT, hinzu. „Der Huddle Hub hat ein beispielloses Potenzial zur Optimierung der globalen Meeting-Erfahrung. Der Beitritt zu Biamp bringt uns mit einem Partner zusammen, der von dem, was wir aufgebaut haben, ebenso begeistert ist wie wir, und der über die Marktreichweite und die Ressourcen verfügt, um unsere Lösungen voll auszuschöpfen. Ich bin voller Enthusiasmus über das, was wir gemeinsam erreichen werden."

Jeff L. Hull, Highlander President und CEO, fügte ebenfalls hinzu: „Die Spitzentechnologie von HRT wird das Angebot von Biamp in der sich entwickelnden modernen Unternehmensumgebung weiter verbessern. Highlander war in hohem Maß beteiligt an der Identifizierung und dem Erwerb innovativer Technologien für Biamp, die seine marktführende Position stärken. HRT ist ein weiteres Beispiel für diese Strategie. Wir beabsichtigen, diesen erfolgreichen Buy-and-Build-Ansatz fortzusetzen."

Informationen zu Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. ist eine private Investmentfirma mit Sitz in Dallas, die ein Anlagevermögen von über 2 Milliarden US-Dollar verwaltet. Die Firma konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen bestimmter Zielbranchen, in denen die Geschäftsführer über hohe Betriebs- und Investitionserfahrung verfügen. Highlander Partners verfolgt bei seinen Investitionen einen Buy-and-Build-Ansatz und erzeugt einen Mehrwert, indem es Unternehmen hilft, organisch und durch Akquisitionen zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter www.highlander-partners.com.

Informationen zu Biamp Systems

Biamp Systems, LLC ist ein führender Anbieter von innovativen, vernetzten Mediensystemen und stattet die anspruchsvollsten audiovisuellen Installationen der Welt aus. Das Unternehmen ist weltweit anerkannt für die Lieferung qualitativ hochwertiger Produkte und für die Unterstützung jedes einzelnen durch einen außergewöhnlichen Kundenservice. Biamp widmet sich der Entwicklung von Produkten, die die Entwicklung der Kommunikation mittels Bildschirm und Audio vorantreiben. Die preisgekrönte Biamp-Produktreihe umfasst: Das Tesira Mediensystem für digitales Audio- und Video-Networking, das Deviocollaboration Tool für moderne Arbeitsplätze, die digitale Audio-Plattform Audia, Nexia digitale Signalprozessoren, das vernetzte Public-Address- und Voice-Evacuation-System Vocia, Cambridge Sound Management Soundmasking-Lösungen und Lautsprecher für installierte Sound-Anwendungen von Community Loudspeakers und Apart Audio. Alle haben ihre eigenen spezifischen Merkmale, die individuell angepasst und in eine Vielzahl von Anwendungen integriert werden können, wie z. B. Konferenzräume, Konferenzzentren, Huddle Rooms, Open-Floor-Umgebungen, Veranstaltungsorte für Performing Arts, Gerichtssäle, Krankenhäuser, Verkehrsknotenpunkte, Campus, Einzelhandel, Gastgewerbe, Militär und Regierung sowie Einrichtungen mit mehreren Gebäuden. Die 1976 gegründete Firma Biamp hat ihren Hauptsitz in Beaverton, Oregon, USA, und weitere Niederlassungen rund um den Globus. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.biamp.com.

Informationen zu Huddle Room Technology Srl

Die Mission von HRT ist es, technologische Lösungen zu liefern, die die komfortabelste und effektivste Erfahrung für drahtlose Präsentationen und Videokommunikation in Huddle Rooms schaffen. Mit diesem Ziel im Hinterkopf hat HRT den Huddle Hub One konzipiert, das erste Produkt, das als Ergänzung zu den aktuellen AV-Technologien entwickelt wurde, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Huddle Hub bringt die Videokommunikation im Huddle Room auf ein beispielloses Niveau an Komfort, Effektivität und Flexibilität. Weitere Informationen finden Sie unter www.hrt.website.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/613786/biamp__Logo.jpg

Related Links

https://www.biamp.com



SOURCE Biamp Systems