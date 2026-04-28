¡Bienvenidos! Alaska Airlines lanza el histórico primer vuelo sin escalas entre Seattle y Roma

Alaska Airlines lanza el primer vuelo directo de Seattle a Roma, celebrando su expansión en Europa y un hito importante en su crecimiento como aerolínea global. El servicio diario de temporada comienza el 28 de abril y se extiende hasta el 23 de octubre.

La experiencia Suites de clase ejecutiva internacional de Alaska se estrena justo a tiempo para el nuevo servicio a Roma, lo que subraya el compromiso de la aerolínea de mejorar la experiencia a bordo a medida que expande su presencia internacional en Asia y Europa.

SEATTLE, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Alaska Airlines celebra hoy un hito importante con el lanzamiento de su vuelo inaugural sin escalas entre Seattle y Roma, la primera conexión directa entre la Ciudad Esmeralda y la Ciudad Eterna.

Este nuevo servicio marca la expansión oficial de Alaska en Europa y refuerza su papel como aerolínea global, consolidando aún más a Seattle como una puerta de entrada internacional de primer orden para Alaska Airlines.

Alaska Airlines 787 global livery Alaska Airlines 787 Suite

"El lanzamiento de nuestro primer vuelo a Europa representa un paso significativo en la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo", declaró Ben Minicucci, consejero delegado de Alaska Air Group. "El servicio a Roma amplía nuestras conexiones con el mundo, fortalece el papel de Seattle como puerta de entrada global y es posible gracias a nuestro equipo, que garantiza seguridad, atención y excelencia en cada vuelo. ¡Andiamo!".

El servicio de temporada de Alaska Airlines al Aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma Fiumicino (FCO) está disponible hasta el 23 de octubre, ofreciendo a los pasajeros el único vuelo diario sin escalas desde el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA) a Roma. El vuelo sale de Seattle a las 17:30 y llega a Roma a las 13:15, lo que proporciona a los pasajeros una tarde completa para comenzar a explorar uno de los destinos más codiciados del mundo, desde calles históricas hasta viñedos ondulantes y vistas costeras icónicas. Los vuelos con destino al oeste salen de Roma a las 15:25 y llegan a Seattle a las 17:45, invitando a los pasajeros italianos a experimentar la renombrada gastronomía y vinos del noroeste del Pacífico, así como sus impresionantes paisajes naturales.

Este nuevo servicio europeo también permitirá una de las mejores conexiones entre Hawái y Europa con tan solo una escala en Seattle, lo que beneficiará a los viajeros residentes en Hawái y abrirá una nueva puerta de entrada para los visitantes europeos a las islas hawaianas.

"El nuevo vuelo directo de Alaska Airlines a Roma abre uno de los mercados sin servicio más importantes para SEA, tanto para viajeros de ocio como de negocios", indicó Ryan Calkins, presidente de la comisión del Puerto de Seattle. "Esta nueva conexión entre Italia y el noroeste del Pacífico permitirá a los viajeros de ambos lados explorar nuestra pasión compartida por la gastronomía, la cultura y la belleza natural".

"Nos complace dar la bienvenida a Alaska Airlines a Roma Fiumicino, lo que supone un hito importante, ya que la aerolínea inaugura su primer destino europeo", afirmó Ivan Bassato, director de aviación de los Aeropuertos de Roma. "Este nuevo servicio sin escalas a Seattle, la primera conexión regular entre ambas ciudades, refuerza nuestra posición como puerta de entrada líder entre Europa y Norteamérica, en particular hacia la región del Pacífico de Estados Unidos. Esta ruta refleja nuestro continuo interés en fomentar la conectividad intercontinental de alto valor, que impulsa el desarrollo económico, beneficia a las comunidades locales y mejora la competitividad de la economía italiana".

El nuevo servicio a Roma también impulsa el creciente negocio de carga global de Alaska Airlines. A partir del 28 de abril, Alaska se convertirá en la primera aerolínea de pasajeros estadounidense en ofrecer un servicio diario de carga sin escalas entre Seattle y Roma, fortaleciendo las conexiones comerciales entre el noroeste del Pacífico e Italia y expandiendo la red de carga de la aerolínea a 109 destinos en todo el mundo.

Vuela con estilo y comodidad: la nueva experiencia de Suites en clase ejecutiva internacional de Alaska

Alaska Airlines presentó recientemente su nueva experiencia de Suites en clase ejecutiva internacional, justo a tiempo para su expansión en Europa, marcando otro hito importante en la creciente red global de la aerolínea en Asia y Europa, con planes de expansión internacional aún por delante. El nuevo vuelo directo a Roma se opera con un Boeing 787-9 Dreamliner, que luce la nueva imagen corporativa global de Alaska e incluye 34 espaciosas Suites en clase ejecutiva.

Diseñada pensando en los viajeros internacionales, la experiencia Suites refleja la atención y hospitalidad características de Alaska Airlines en la costa oeste. El viaje comienza con un servicio de bienvenida, seguido de una cena de varios platos cuidadosamente seleccionada durante todo el vuelo, como un exclusivo carrito de postres Salt & Straw con ingredientes personalizables y una comida regional preparada por un chef, servida antes del aterrizaje. Los pasajeros también disfrutan de kits de artículos de viaje personalizados con artículos esenciales de Salt & Stone, y ropa de cama y almohadas de lujo Filson, lo que garantiza la comodidad desde la salida hasta la llegada. La experiencia Suites de clase ejecutiva internacional ya está disponible en la ruta Seattle-Corea del Sur y se ofrecerá entre Seattle y Londres cuando se inaugure la ruta sin escalas durante todo el año el 21 de mayo. La experiencia Suites debutará en el servicio Seattle-Tokio este otoño con el regreso del 787 al mercado.

Próximamente, los huéspedes de Suites y los miembros Atmos™ Titanium de Alaska que viajen a través del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma disfrutarán de una nueva línea de facturación exclusiva. Se prevé la apertura de líneas adicionales en los principales centros de conexión de Alaska, como Anchorage, Portland, San Francisco y Los Ángeles, así como a nivel internacional en Londres, Reikiavik, Roma, Seúl y Tokio. En Seattle, el centro de conexión más grande de Alaska, la experiencia se enriquece aún más con un conserje personal que guía a los huéspedes desde el exclusivo vestíbulo de Suites y Titanium hasta una entrada privada de seguridad.

Las líneas de facturación son exclusivas para los huéspedes de Suites o Atmos™ Titanium que vayan acompañados de su familia directa, como cónyuge e hijos menores de 21 años, o hasta dos huéspedes en la misma reserva.

Las mejoras internacionales forman parte de la experiencia para los pasajeros más fieles de Alaska Airlines, la única aerolínea estadounidense que ofrece este beneficio. Los miembros Atmos Titanium y un acompañante en la misma reserva podrán optar a mejoras de categoría el mismo día de la salida, sujetas a disponibilidad, a Suites de clase ejecutiva internacional y a nuestros asientos reclinables en vuelos entre Asia, Europa y Oceanía. Además, los titulares del estatus Atmos pueden usar sus certificados de mejora para acceder a la clase ejecutiva en toda la red global de Alaska Airlines.

Y no olvide que el acceso a la red de salas VIP de Alaska y a las salas VIP de sus socios oneworld en todo el mundo está disponible para los pasajeros que viajen en las Suites de clase ejecutiva internacional, así como para los miembros oneworld Sapphire y Emerald que viajen en cualquier cabina.

El compromiso de Alaska Airlines con un servicio atento se extiende a toda la cabina, garantizando que cada pasajero disfrute de la hospitalidad característica de la aerolínea, sin importar dónde se siente. Los pasajeros de International Premium Class disfrutarán de mayor espacio para las piernas y un kit de artículos de tocador cuidadosamente seleccionado, mientras que las comidas, las mantas y las almohadas de cortesía se ofrecen tanto en International Premium Class como en la cabina principal.

Para obtener más información sobre la experiencia completa que ofrece Alaska Airlines en vuelos internacionales de larga distancia, haga clic aquí.

Este otoño, toda la flota de Boeing 787-9 Dreamliner de Alaska Airlines estará equipada con Starlink, que ofrecerá conexión Wi-Fi gratuita a todos los miembros de Atmos Rewards gracias a T-Mobile.

Una vez finalizadas estas instalaciones, Alaska Airlines y Hawaiian Airlines se convertirán en las primeras aerolíneas estadounidenses en ofrecer Starlink, la conexión Wi-Fi más rápida en el aire, en el 100% de su flota de aviones de fuselaje ancho, y además operarán más vuelos equipados con Starlink desde Seattle que cualquier otra aerolínea.

Alaska Airlines sigue liderando el sector como la única aerolínea del mundo con toda su flota regional equipada con Wi-Fi Starlink. El primer avión de la flota principal de la aerolínea con Starlink —un Boeing 737-8 MAX— también entró en servicio este mes, lo que supone un hito clave en el proceso de instalación, que culminará con el despliegue completo en todos los aviones de Alaska y Hawaiian Airlines en 2027.

Este verano, los miembros de Atmos Rewards podrán acceder a un nuevo portal Wi-Fi a bordo y disfrutar de una conexión ininterrumpida de principio a fin para ver contenido en streaming, navegar por internet y mantenerse conectados durante todo el viaje. La membresía de Atmos Rewards es gratuita y permite a los pasajeros disfrutar del Wi-Fi a bordo mientras acumulan puntos para futuros viajes.

Acerca de Alaska, Hawaiian y Horizon

Alaska Airlines, Hawaiian Airlines y Horizon Air son subsidiarias de Alaska Air Group, y McGee Air Services es una subsidiaria de Alaska Airlines. Somos una aerolínea global con centros de operaciones en Seattle, Honolulu, Portland, Anchorage, Los Ángeles, San Diego y San Francisco. Ofrecemos una atención excepcional a nuestros pasajeros, quienes viajan a más de 140 destinos en Norteamérica, Latinoamérica, Asia, el Pacífico y Europa. Los pasajeros pueden reservar sus viajes en alaskaair.com y hawaiianairlines.com. Alaska y Hawaiian son miembros de la alianza oneworld. Los miembros de nuestro programa de fidelización Atmos Rewards pueden acumular y canjear puntos con aerolíneas de oneworld y otros socios globales que operan en más de 1.000 destinos en todo el mundo. Para obtener más información sobre Alaska y Hawaiian, visite news.alaskaair.com. Alaska Air Group cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) con el símbolo "ALK".

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