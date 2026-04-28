Benvenuti ! Alaska Airlines lance le premier vol historique sans escale de Seattle à Rome

Alaska Airlines lance le tout premier vol sans escale de Seattle vers Rome, célébrant ainsi son expansion en Europe et une étape majeure dans sa croissance en tant que transporteur mondial. Le service saisonnier quotidien commence le 28 avril et se poursuit jusqu'au 23 octobre.

L'expérience de la classe affaires internationale Suites d'Alaska débute juste à temps pour le nouveau service vers Rome, soulignant l'engagement du transporteur à rehausser l'expérience à bord alors qu'il étend sa présence internationale à travers l'Asie et l'Europe.

SEATTLE, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Alaska Airlines franchit aujourd'hui une étape importante avec le lancement de son premier vol sans escale entre Seattle et Rome, la toute première liaison directe entre la Cité d'Émeraude et la Ville Éternelle.

Ce nouveau service lance l'expansion officielle d'Alaska en Europe et renforce son rôle de transporteur mondial, en faisant de Seattle une porte d'entrée internationale de premier plan pour Alaska Airlines.

Alaska Airlines 787 global livery Alaska Airlines 787 Suite

« Le lancement de notre premier vol vers l'Europe est une étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance à long terme », a déclaré Ben Minicucci, PDG d'Alaska Air Group. « La desserte de Rome élargit la façon dont nous connectons nos clients au monde, renforce le rôle de Seattle en tant que porte d'entrée mondiale et est rendue possible grâce à notre personnel qui assure la sécurité, l'attention et la performance à chaque vol. Andiamo ! »

Le service saisonnier d'Alaska vers l'aéroport Leonardo da Vinci Rome Fiumicino (FCO) est en service jusqu'au 23 octobre, offrant aux clients le seul vol quotidien sans escale de l'aéroport international de Seattle-Tacoma (SEA) vers Rome. Le vol décolle de Seattle à 17h30 et atterrit à Rome à 13h15, ce qui laisse aux invités un après-midi complet pour commencer à explorer l'une des destinations les plus recherchées au monde, des rues historiques aux vignobles vallonnés en passant par les vues célèbres de la côte. Les vols en direction de l'ouest partent de Rome à 15h25 et arrivent à Seattle à 17h45, et les voyageurs italiens peuvent alors découvrir la gastronomie et les vins réputés du nord-ouest du Pacifique, ainsi que des paysages naturels à couper le souffle.

Ce nouveau service européen représente également l'une des meilleures connectivités entre Hawaï et l'Europe avec une seule escale à Seattle, ce qui profitera aux voyageurs basés à Hawaï et ouvrira une nouvelle porte d'entrée pour les visiteurs européens vers les îles hawaïennes.

« Le nouveau vol direct d'Alaska Airlines vers Rome ouvre l'un des plus grands marchés non desservis par l'aéroport international Seattle-Tacoma (SEA), tant pour les touristes que pour les voyageurs d'affaires », a déclaré Ryan Calkins, président de la commission du port de Seattle. « La création de ce nouveau lien entre l'Italie et le nord-ouest du Pacifique permettra aux voyageurs des deux côtés de la frontière d'explorer nos passions communes pour la cuisine, la culture et la beauté naturelle. »

« Nous sommes heureux d'accueillir Alaska Airlines à Rome Fiumicino, marquant ainsi une étape importante dans le lancement de la première destination européenne de la compagnie », a ajouté Ivan Bassato, directeur général de l'aviation de l'Aeroporti di Roma. « Cette nouvelle liaison sans escale avec Seattle, la toute première liaison régulière entre les deux villes, renforce notre position en tant que principale porte d'entrée entre l'Europe et l'Amérique du Nord, en particulier vers la région Pacifique des États-Unis. Cette liaison témoigne de notre volonté constante d'accroître la connectivité intercontinentale à forte valeur ajoutée qui soutient le développement économique, profite aux communautés locales et renforce la compétitivité de l'économie nationale italienne. »

Ce nouveau vol à destination de Rome permet également à Alaska Airlines de développer ses activités de fret international. À partir du 28 avril, Alaska deviendra la première compagnie aérienne américaine à proposer un service de fret quotidien sans escale entre Seattle et Rome, renforçant ainsi les liens commerciaux entre le nord-ouest du Pacifique et l'Italie et étendant le réseau de fret de la compagnie à 109 destinations dans le monde.

Volez avec style et confort : Suites, la nouvelle classe affaires internationale d'Alaska

Alaska Airlines a récemment introduit Suites, sa nouvelle classe affaires internationale, juste à temps pour son expansion en Europe, marquant une nouvelle étape passionnante dans le réseau mondial croissant de la compagnie aérienne à travers l'Asie et l'Europe, avec la poursuite de l'expansion internationale à venir. Le nouveau vol sans escale vers Rome est assuré par un 787-9 Dreamliner, arborant la nouvelle livrée mondiale d'Alaska et comprenant 34 suites spacieuses en classe affaires.

Conçue à l'intention des voyageurs internationaux, l'expérience Suites reflète l'attention et l'hospitalité de la côte ouest proposée par Alaska. Le voyage commence par un service d'accueil, suivi d'un repas à plusieurs plats bien pensé tout au long du vol, comme un chariot de desserts Salt & Straw unique en son genre avec des garnitures personnalisables et un repas d'inspiration régionale préparé par un chef et servi avant l'atterrissage. Les hôtes bénéficient également de trousses de confort personnalisée contenant des produits de voyage Salt & Stone, ainsi que de la literie et des oreillers en peluche Filson, pour un confort garanti du décollage à l'atterrissage. L'expérience Suites de la classe affaires internationale est déjà proposée sur les vols entre Seattle et la Corée du Sud, et sera également offerte entre Seattle et Londres lorsque la liaison annuelle, sans escale, sera lancée le 21 mai. L'expérience Suites fera aussi ses débuts sur la liaison Seattle–Tokyo cet automne, avec le retour du 787 sur cette route.

Prochainement, les passagers de la classe Suites et les membres Atmos™ Titanium d'Alaska voyageant à l'aéroport international de Seattle-Tacoma bénéficieront d'une nouvelle file d'enregistrement exclusive, et des files supplémentaires sont prévues dans les principaux hubs d'Alaska, notamment à Anchorage, Portland, San Francisco et Los Angeles, et à l'international à Londres, Reykjavik, Rome, Séoul et Tokyo. À Seattle, la plus grande plaque tournante d'Alaska, l'expérience est encore améliorée grâce à un concierge personnel qui guide les clients depuis le hall exclusif des Suites et du Titanium jusqu'à une entrée privée sécurisée.

Les couloirs d'enregistrement sont exclusifs aux passagers Suites ou Atmos™ Titanium avec leur famille proche, comme le conjoint et les enfants de moins de 21 ans, ou jusqu'à deux invités sur la même réservation.

Les surclassements internationaux font partie de l'expérience des clients les plus fidèles d'Alaska - la seule compagnie aérienne américaine à offrir cet avantage. Les membres Atmos Titanium et un compagnon sur la même réservation peuvent désormais bénéficier de surclassements dans la limite des places disponibles, le jour du départ, en classe affaires internationale (Suites) et dans notre produit « lie-flat » sur les vols entre l'Asie, l'Europe et l'Océanie. En outre, les titulaires du statut Atmos peuvent utiliser leurs certificats de surclassement pour accéder à la classe affaires sur l'ensemble du réseau mondial d'Alaska.

N'oubliez pas non plus que l'accès au réseau de salons d'Alaska et aux salons des partenaires one world dans le monde entier est disponible pour les invités assis dans les suites de la classe affaires internationale, ainsi que pour les membres one world Sapphire et Emerald voyageant dans n'importe quelle cabine.

L'engagement d'Alaska en faveur d'un service attentionné s'étend à l'ensemble de la cabine, afin que chaque passager bénéficie de l'hospitalité typique de la compagnie, quel que soit son numéro de siège. Les passagers de la classe Premium internationale bénéficieront d'un espace supplémentaire pour les jambes et d'une trousse de confort, tandis que des repas gratuits, des couvertures et des oreillers en peluche sont offerts en classe Premium internationale et en cabine principale.

Pour plus de renseignements sur l'expérience complète des passagers d'Alaska sur les vols long-courriers internationaux, cliquez sur ici.

Cet automne, l'ensemble de la flotte de 787-9 Dreamliner d'Alaska sera équipée de Starlink, offrant un accès Wi-Fi gratuit à tous les membres Atmos Rewards grâce à T-Mobile.

Une fois ces installations terminées, Alaska Airlines et Hawaiian Airlines deviendront la première compagnie américaine à proposer Starlink - le Wi-Fi le plus rapide du ciel - sur 100 % de sa flotte de gros-porteurs, tout en assurant plus de vols équipés de Starlink au départ de Seattle que n'importe quelle autre compagnie.

Alaska reste à la pointe du secteur en étant la seule compagnie aérienne au monde dont l'ensemble de la flotte régionale est équipée de Starlink Wi-Fi. Le premier avion de ligne de la compagnie équipé de Starlink - un Boeing 737-8 MAX - est également entré en service ce mois-ci, marquant une étape clé alors que les installations se poursuivent en vue d'un déploiement complet sur les avions d'Alaska Airlines et d'Hawaiian en 2027.

Cet été, les membres du programme Atmos Rewards se connecteront à un nouveau portail Wi-Fi à bord avant de bénéficier d'une connectivité transparente, de porte à porte, pour regarder des émissions en continu, naviguer et rester connectés tout au long de leur vol. L'adhésion à Atmos Rewards est gratuite et permet aux clients de profiter du Wi-Fi à bord tout en gagnant des points pour de futurs voyages.

À propos d'Alaska, Hawaiian et Horizon

Alaska Airlines, Hawaiian Airlines et Horizon Air sont des filiales d'Alaska Air Group, et McGee Air Services est une filiale d'Alaska Airlines. Nous sommes une compagnie aérienne mondiale avec des hubs à Seattle, Honolulu, Portland, Anchorage, Los Angeles, San Diego et San Francisco. Nous offrons un service remarquable en transportant nos clients vers plus de 140 destinations en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie, dans le Pacifique et en Europe. Les clients peuvent réserver leur voyage sur alaskaair.com et hawaiianairlines.com. Alaska et Hawaiian sont membres de l'alliance mondiale one. Les membres de notre programme de fidélité Atmos Rewards peuvent gagner et échanger des points avec oneworld airlines et nos autres partenaires mondiaux qui desservent plus de 1 000 destinations dans le monde. Pour en savoir plus sur ce qui se passe chez Alaska et Hawaiian, consultez le site news.alaskaair.com. Le groupe Alaska Air est coté à la bourse de New York (NYSE) sous le nom de « ALK ».

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