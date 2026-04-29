Benvenuti! Alaska Airlines startet den historischen ersten Direktflug zwischen Seattle und Rom

Alaska Airlines nimmt den ersten Nonstop-Flug von Seattle nach Rom auf und feiert damit ihre Expansion nach Europa sowie einen wichtigen Meilenstein in ihrer Entwicklung zu einer globalen Fluggesellschaft. Der saisonale, tägliche Betrieb beginnt am 28. April und dauert bis zum 23. Oktober.

Das neue Suiten-Konzept in der internationalen Business Class von Alaska wird pünktlich zur Aufnahme der neuen Flugverbindung nach Rom eingeführt und unterstreicht das Engagement der Fluggesellschaft, das Bord-Erlebnis zu verbessern, während sie ihre internationale Präsenz in Asien und Europa ausbaut.

SEATTLE, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Alaska Airlines feiert heute einen bedeutenden Meilenstein mit dem Start ihres ersten Nonstop-Flugs zwischen Seattle und Rom – der allerersten Direktverbindung zwischen der „Emerald City" und der „Ewigen Stadt".

Die neue Flugverbindung markiert den offiziellen Einstieg von Alaska Airlines in den europäischen Markt und festigt die Rolle der Fluggesellschaft als globale Fluggesellschaft, wodurch sich Seattle weiter als führender internationaler Knotenpunkt für Alaska Airlines etabliert.

Alaska Airlines 787 global livery Alaska Airlines 787 Suite

„Die Aufnahme unseres ersten Fluges nach Europa ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer langfristigen Wachstumsstrategie", sagte Ben Minicucci, CEO der Alaska Air Group. „Die Flugverbindung nach Rom erweitert die Möglichkeiten, wie wir unsere Gäste mit der Welt verbinden, stärkt Seattles Rolle als globales Drehkreuz und wird durch unsere Mitarbeiter ermöglicht, die bei jedem Flug für Sicherheit, Fürsorge und Leistung sorgen. Andiamo!"

Der saisonale Flugdienst von Alaska zum Flughafen Leonardo da Vinci Rom-Fiumicino (FCO) ist bis zum 23. Oktober verfügbar und bietet Reisenden den einzigen täglichen Direktflug vom Seattle-Tacoma International Airport (SEA) nach Rom. Der Flug startet um 17:30 Uhr in Seattle und kommt um 13:15 Uhr in Rom an, sodass die Gäste einen ganzen Nachmittag Zeit haben, um eines der begehrtesten Reiseziele der Welt zu erkunden – von historischen Straßen über sanfte Weinberge bis hin zu den berühmten Ausblicken auf die Küste. Flüge in Richtung Westen starten um 15:25 Uhr in Rom und kommen um 17:45 Uhr in Seattle an. Sie laden italienische Gäste dazu ein, die renommierte Gastronomie und Weinkultur sowie die atemberaubenden Naturlandschaften des pazifischen Nordwestens zu erleben.

Diese neue europäische Flugverbindung wird zudem eine der besten Verbindungen zwischen Hawaii und Europa bieten – mit nur einem Zwischenstopp in Seattle –, wovon Reisende aus Hawaii profitieren und wodurch sich ein neues Tor für Besucher aus Europa zu den Hawaii-Inseln eröffnet.

„Der neue Direktflug von Alaska Airlines nach Rom erschließt für den Flughafen Seattle einen der größten bisher nicht bedienten Märkte sowohl für Urlaubs- als auch für Geschäftsreisende", sagte Ryan Calkins, Vorsitzender der Hafenbehörde von Seattle. „Durch diese neue Verbindung zwischen Italien und dem pazifischen Nordwesten können Reisende auf beiden Seiten unsere gemeinsamen Leidenschaften für Kulinarik, Kultur und Naturschönheiten entdecken."

„Wir freuen uns, Alaska Airlines am Flughafen Rom-Fiumicino willkommen zu heißen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, da die Fluggesellschaft damit ihr erstes Ziel in Europa in Betrieb nimmt", sagte Ivan Bassato, Chief Aviation Officer von Aeroporti di Roma. „Diese neue Direktverbindung nach Seattle, die erste Linienverbindung zwischen den beiden Städten überhaupt, stärkt unsere Position als führendes Drehkreuz zwischen Europa und Nordamerika, insbesondere in Richtung der US-Pazifikküste. Die Strecke spiegelt unseren anhaltenden Fokus auf den Ausbau hochwertiger interkontinentaler Verbindungen wider, die die wirtschaftliche Entwicklung fördern, den lokalen Gemeinden zugutekommen und die Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Volkswirtschaft stärken."

Die neue Verbindung nach Rom stärkt zudem das wachsende weltweite Frachtgeschäft von Alaska Airlines. Ab dem 28. April wird Alaska als erste US-Passagierfluggesellschaft einen täglichen Nonstop-Frachtdienst zwischen Seattle und Rom anbieten, wodurch die Handelsbeziehungen zwischen dem pazifischen Nordwesten und Italien gestärkt und das Frachtnetz der Fluggesellschaft auf 109 Ziele weltweit ausgebaut werden.

Fliegen Sie mit Stil und Komfort: Alaskas neue internationale Business-Class-Suiten

Alaska Airlines hat kürzlich pünktlich zu ihrer Expansion nach Europa ihr neues „Suites"-Erlebnis in der internationalen Business Class vorgestellt. Dies markiert einen weiteren spannenden Meilenstein im wachsenden globalen Streckennetz der Fluggesellschaft in Asien und Europa, wobei die internationale Expansion noch weiter vorangetrieben wird. Die neue Direktverbindung nach Rom wird mit einer 787-9 Dreamliner durchgeführt, die in Alaskas neu gestalteter globaler Lackierung erstrahlt und über 34 geräumige Business-Class-Suiten verfügt.

Die Suiten wurden speziell für internationale Reisende konzipiert und spiegeln die für Alaska typische Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Westküste wider. Die Reise beginnt mit einem Begrüßungsservice, gefolgt von einem sorgfältig zusammengestellten Mehrgangmenü während des gesamten Fluges, darunter ein einzigartiger Dessertwagen von Salt & Straw mit individuell wählbaren Toppings sowie ein von einem Küchenchef zusammengestelltes, regional inspiriertes Menü, das vor der Landung serviert wird. Die Gäste kommen zudem in den Genuss von maßgeschneiderten Pflege-Sets mit Reiseartikeln von Salt & Stone sowie von hochwertiger Bettwäsche und Kissen von Filson – für Komfort von der Abreise bis zur Ankunft. Das „Suites"-Erlebnis in der internationalen Business Class wird bereits auf Flügen von Seattle nach Südkorea angeboten und wird ab dem 21. Mai auch auf der ganzjährigen Nonstop-Strecke zwischen Seattle und London verfügbar sein. Mit der Rückkehr der 787 auf den Markt wird das „Suites"-Erlebnis im Herbst dieses Jahres erstmals auf der Strecke Seattle–Tokio eingeführt.

In Kürze steht den Gästen der Suites sowie den Atmos™ Titanium-Mitgliedern von Alaska, die über den Seattle-Tacoma International Airport reisen, eine neue, exklusive Check-in-Schlange zur Verfügung. Weitere Schlangen sind an den wichtigsten Drehkreuzen von Alaska geplant, darunter Anchorage, Portland, San Francisco und Los Angeles, sowie international in London, Reykjavik, Rom, Seoul und Tokio. In Seattle, Alaskas größtem Drehkreuz, wird das Erlebnis durch einen persönlichen Concierge noch weiter aufgewertet, der die Gäste von den exklusiven Suiten und der Titanium-Lobby zu einem privaten Sicherheitseingang begleitet.

Die Check-in-Schalter sind ausschließlich für Gäste der Suiten oder des Atmos™ Titanium-Tarifs sowie deren unmittelbare Familienangehörige, wie Ehepartner und Kinder unter 21 Jahren, oder für bis zu zwei Gäste derselben Buchung vorgesehen.

Internationale Upgrades gehören zum Erlebnis für Alaskas treueste Gäste – Alaska ist die einzige US-Fluggesellschaft, die diesen Treuevorteil anbietet. Atmos Titanium-Mitglieder und eine Begleitperson, die unter derselben Buchung reisen, haben nun Anspruch auf Upgrades in die internationale Business Class Suites und in unsere Liegesitze auf Flügen zwischen Asien, Europa und Ozeanien, sofern am Abflugtag Plätze verfügbar sind. Darüber hinaus können Inhaber eines Atmos-Status ihre Upgrade-Gutscheine nutzen, um im gesamten weltweiten Streckennetz von Alaska in die Business Class zu reisen.

Und vergessen Sie nicht, dass Gäste in den internationalen Business-Class-Suiten sowie oneworld Sapphire- und Emerald-Mitglieder in allen Reiseklassen Zugang zum Netzwerk der Lounges in Alaska und zu den oneworld-Partnerlounges weltweit haben.

Alaskas Engagement für einen zuvorkommenden Service erstreckt sich auf die gesamte Kabine und sorgt dafür, dass jeder Gast die für die Fluggesellschaft typische Gastfreundschaft genießen kann, ganz gleich, wo er sitzt. Gäste der International Premium Class profitieren von zusätzlicher Beinfreiheit und einem sorgfältig zusammengestellten Amenity Kit, während kostenlose Mahlzeiten, flauschige Decken und Kissen sowohl in der International Premium Class als auch in der Main Cabin angeboten werden.

Um mehr über Alaskas internationale Langstreckenangebote zu erfahren, klicken Sie hier.

In diesem Herbst wird Alaskas gesamte Flotte von 787-9 Dreamlinern mit Starlink ausgestattet, wodurch allen Atmos Rewards-Mitgliedern dank T-Mobile kostenloses WLAN zur Verfügung steht.

Nach Abschluss dieser Installationen werden Alaska Airlines und Hawaiian Airlines die ersten US-Fluggesellschaften sein, die Starlink – das schnellste WLAN am Himmel – in 100 % ihrer Großraumflotte anbieten, und gleichzeitig mehr mit Starlink ausgestattete Flüge ab Seattle durchführen als jede andere Fluggesellschaft.

Alaska ist weiterhin branchenführend als einzige Fluggesellschaft weltweit, deren gesamte Regionalflotte mit Starlink-WLAN ausgestattet ist. Das erste Starlink-fähige Linienflugzeug der Fluggesellschaft – eine Boeing 737-8 MAX – wurde ebenfalls in diesem Monat in Dienst gestellt. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein dar, während die Installationen im Hinblick auf die vollständige Einführung in der gesamten Flotte von Alaska und Hawaiian im Jahr 2027 weiter voranschreiten.

In diesem Sommer melden sich Atmos Rewards-Mitglieder bei einem neuen WLAN-Portal an Bord an, bevor sie während ihrer gesamten Reise nahtlose Konnektivität von Gate zu Gate für Streaming, Surfen und den ständigen Kontakt genießen können. Die Mitgliedschaft bei Atmos Rewards ist kostenlos und ermöglicht es Gästen, das WLAN an Bord zu nutzen und gleichzeitig Punkte für zukünftige Reisen zu sammeln.

Informationen zu Alaska, Hawaiian und Horizon

Alaska Airlines, Hawaiian Airlines und Horizon Air sind Tochtergesellschaften der Alaska Air Group, und McGee Air Services ist eine Tochtergesellschaft von Alaska Airlines. Wir sind eine weltweit tätige Fluggesellschaft mit Drehkreuzen in Seattle, Honolulu, Portland, Anchorage, Los Angeles, San Diego und San Francisco. Wir bieten unseren Gästen einen hervorragenden Service, wenn wir sie zu mehr als 140 Zielen in Nordamerika, Lateinamerika, Asien, im Pazifikraum und in Europa befördern. Gäste können Reisen unter alaskaair.com und hawaiianairlines.com buchen. Alaska und Hawaiian sind Mitglieder der oneworld alliance. Mitglieder unseres Treueprogramms Atmos Rewards können bei oneworld Fluggesellschaften und unseren zusätzlichen globalen Partnern, die mehr als 1.000 weltweite Ziele anfliegen, Punkte sammeln und einlösen. Erfahren Sie mehr über die Geschehnisse bei Alaska und Hawaiian unter news.alaskaair.com. Die Alaska Air Group wird an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Kürzel „ALK" gehandelt.

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