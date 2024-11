Les journalistes et les invités spéciaux se sont réunis à Paris pour une expérience immersive, telle une plongée dans l'état d'esprit de Djokovic, médaillé d'or olympique et détenteur de 24 titres du Grand Chelem. L'événement a pris forme au travers d'une performance unique : une discussion entre Julien Tornare, CEO de Hublot, et Novak Djokovic, et la révélation officielle de la Big Bang Unico Novak Djokovic. Le ton a été donné par le charismatique tennisman, un joueur hors pair qui, plus tôt cette année, a décroché dans la Ville Lumière un autre titre remarquable de sa carrière en remportant l'or olympique. Grâce à ce brillant triomphe, Djokovic est entré dans l'histoire en devenant le 5ème joueur à réaliser le Grand Chelem doré, qui consiste à remporter les quatre titres majeurs ainsi qu'une médaille d'or olympique en simple.

Un état d'esprit légendaire

Novak Djokovic a rejoint la famille Hublot en 2021. Depuis, l'horloger suisse de luxe a accompagné les plus grands exploits du joueur de tennis et l'a vu s'affirmer comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps.

Le parcours de Djokovic est désormais légendaire. Passé professionnel en 2003, il a réécrit l'histoire du tennis en battant des records, en défiant les probabilités, en réalisant l'impossible et en surmontant l'adversité. Depuis son premier titre en Grand Chelem à l'Open d'Australie en 2008, Djokovic domine l'ère la plus compétitive de l'histoire du tennis, élevant à chaque fois le niveau de jeu. Avec 24 titres du Grand Chelem à son palmarès actuel, Djokovic a fait preuve d'une volonté et d'une détermination passionnées qui ont marqué son parcours et consolidé son héritage.

En s'efforçant d'être le meilleur et en se donnant à 100% pour réaliser ses rêves, Djokovic incarne les mêmes valeurs puissantes qui définissent l'approche unique de Hublot en matière de haute horlogerie. Plus grand est le défi et plus beau est le triomphe.

La fusion de l'excellence et de l'innovation

Un défi a été lancé à Hublot : créer une montre incroyablement légère avec un composant durable. Fidèle à sa réputation de repousser les limites de la recherche et du développement, Hublot a réussi à concevoir un matériau non seulement inédit mais aussi très personnel. La manufacture a développé un composite fabriqué à partir de 25 raquettes HEAD et de polos Lacoste – 17 de couleur bleu foncé, 15 bleu clair – utilisés par Djokovic lors de la saison 2023, l'année où le monde l'a vu entrer dans l'histoire et battre de nouveaux records pour atteindre 24 titres du Grand Chelem.

Ces matériaux ont été développés et utilisés pour rendre la montre aussi légère que possible, sans perdre en robustesse ni en résistance. À de multiples égards, le processus de recherche et développement de ce modèle reflète la quête constante de l'excellence de Djokovic.

Le boîtier et la lunette de la montre sont constitués d'un composite à base de résine époxy renforcée de poudre de quartz et de voile de verre, lesquels ont été fusionnés avec les raquettes et les maillots recyclés. Le matériau obtenu est moucheté de fragments textiles bleu clair et bleu foncé et de carbone noir, créant ainsi une esthétique camouflage originale. Cette approche innovante illustre l'ambition de Hublot de sans cesse se réinventer.

Afin de garantir une sensation de légèreté exceptionnelle au poignet, Hublot a dû trouver un moyen de réduire le poids de la montre. À la place du traditionnel verre saphir, l'horloger suisse de luxe a choisi le verre Gorilla trempé, un matériau utilisé dans l'électronique haut de gamme et deux fois plus léger que le saphir. Une telle création singulière a vu le jour grâce à l'acharnement dont ont fait preuve les équipes Hublot en charge de l'innovation et des matériaux – sans perdre de vue l'engagement de la marque à s'orienter vers des produits porteurs de sens et fabriqués avec conscience.

La nouvelle montre est entraînée par le mouvement chronographe Manufacture Unico. Synonyme du caractère audacieux et toujours disruptif de la marque, ce mouvement était un choix logique pour cette pièce spéciale. Le mouvement Unico standard en laiton a toutefois dû être repensé pour réduire le poids de la montre. Hublot a donc choisi l'aluminium, prisé pour sa légèreté, et l'a anodisé en bleu clair ou en gris afin de faire écho à la palette de couleurs camouflage du boîtier. Les ingénieurs de Hublot ont ainsi pu réduire de 27 % le poids du mouvement, soit près d'un tiers de son poids initial. L'aluminium a également été utilisé pour certains composants du boîtier tels que les pièces latérales (3H-9H), la lunette secondaire et les oreilles de lunette, les poussoirs, la couronne, et le fond du boîtier.

La Big Bang Unico Novak Djokovic est proposée avec quatre bracelets pour quatre styles différents.

Le premier est un bracelet de tennis « Lacoste » qui s'attache à la tête de la montre avec le système One Click, faisant de la montre le parfait compagnon de tennis. Le second est un bracelet élastique bleu. Cette option pèse au total 49,5 grammes, soit plus léger qu'une balle de tennis ! Le troisième style propose un bracelet Velcro® bleu clair avec une boucle sport en aluminium poli bleu. La dernière option est un bracelet en caoutchouc blanc avec boucle déployante en titane.

