Giornalisti e ospiti speciali si sono riuniti a Parigi per vivere un'esperienza immersiva nella mentalità vincente del tennista, medaglia d'oro olimpica e vincitore di 24 titoli del Grande Slam: una performance unica incentrata su una chiacchierata tra il CEO Hublot Julien Tornare e Novak Djokovic, e la presentazione ufficiale del Big Bang Unico Novak Djokovic. Il tono è stato dettato dal carisma di Djokovic, un giocatore ineguagliabile che alcuni mesi fa nella ville Lumière ha conquistato un altro straordinario titolo della sua carriera vincendo l'oro olimpico. Con questo brillante trionfo, Djokovic è entrato nella storia come il 5° tennista a completare il Golden Slam, vincendo tutti e quattro i titoli più importanti e la medaglia d'oro olimpica nel singolare.

Una mentalità leggendaria

Novak Djokovic è entrato a far parte della famiglia Hublot nel 2021. Da allora, la maison svizzera di orologi di lusso è stata al suo fianco per sostenere i suoi più grandi successi e vederlo rivendicare il proprio ruolo nell'olimpo del tennis.

La storia di Djokovic è ormai leggenda. Diventato professionista nel 2003, Djokovic ha riscritto la storia del tennis, infrangendo record, andando contro ogni pronostico, realizzando l'impossibile e superando ogni avversità. Da quando ha vinto il suo primo Grande Slam agli Australian Open nel 2008, Djokovic ha dominato il periodo più competitivo della storia del tennis, portando il gioco ogni volta a un livello superiore. Il percorso dell'attuale vincitore di 24 titoli del Grande Slam in singolo è stato guidato da una fervida volontà e da una solida determinazione, che gli hanno permesso di consolidare il suo status.

Nella sua lotta continua per essere il migliore e nello sforzo costante di dare il massimo per inseguire i propri sogni, Djokovic incarna gli stessi saldi valori che definiscono l'approccio unico di Hublot all'alta orologeria. Più grande è la sfida, maggiore è la gloria nel superarla.

"Per arrivare dove sono oggi, ho dovuto lavorare sodo, sia dal punto di vista fisico che, soprattutto, mentale. La psicologia del gioco è molto importante e quando scendo in campo, ogni momento deve essere preciso e intenzionale. Questo vale in special modo per ciò che indosso durante la preparazione e le gare, perché diventa parte del mio corpo e della mia mente. Ogni dettaglio è decisivo per riuscire a restare concentrato e determinato. Questo nuovo orologio è un'estensione di tale mentalità e rappresenta i momenti chiave della mia stagione 2023, un anno fondamentale per la mia carriera. È un simbolo di ogni partita, di ogni momento. È stata un'esperienza assolutamente fantastica collaborare con Hublot per creare questo orologio speciale."

- NOVAK DJOKOVIC

AMBASCIATORE DI HUBLOT E IL TENNISTA MIGLIORE DI SEMPRE

La fusione tra eccellenza e innovazione

Ad Hublot è stata lanciata una sfida: creare un orologio incredibilmente leggero con una componente sostenibile. E Hublot, nota per la sua capacità di spostare sempre più in là i limiti in termini di ricerca e sviluppo, è riuscita non solo a creare un nuovo materiale, ma anche a farlo in modo estremamente personale. La maison ha infatti sviluppato un composito realizzato con 25 racchette HEAD e

17 polo Lacoste blu scuro e 15 azzurre utilizzate da Djokovic durante la stagione 2023, l'anno in cui il mondo l'ha visto entrare nella storia e battere ogni record vincendo 24 titoli del Grande Slam in singolo.

Questi materiali sono stati sviluppati e utilizzati per rendere l'orologio il più leggero possibile senza sacrificare robustezza e resistenza. Per molti versi, il processo di ricerca e sviluppo di questo orologio rispecchia la determinazione di Djokovic verso l'eccellenza.

Il composito che costituisce la cassa e la lunetta dell'orologio è realizzato in resina epossidica rinforzata con polvere di quarzo e velo di vetro che è stato fuso con le racchette e le maglie riciclate. Il materiale che ne è risultato è costellato di frammenti di tessuto blu chiaro e scuro nonché nero carbone, che creano un motivo mimetico unico. Un approccio innovativo, che testimonia l'ambizione di Hublot di reinventarsi continuamente.

Per garantire la sensazione di leggerezza una volta indossato, Hublot ha dovuto trovare un modo per ridurre il peso dell'orologio. Invece di utilizzare il tradizionale vetro zaffiro, la maison svizzera di orologi di lusso ha scelto il Gorilla glass temperato, un materiale impiegato nell'elettronica avanzata che è due volte più leggero dello zaffiro. Un risultato reso possibile grazie all'incessante lavoro dei team di Hublot addetti all'innovazione e ai materiali, dediti a creare orologi eccezionali portando avanti al contempo l'impegno del marchio verso prodotti di una certa rilevanza, realizzati in modo consapevole.

Nel cuore dell'orologio batte il movimento cronografico di manifattura Unico. Incarnando il carattere audace e sempre diverso del marchio, questo movimento ha rappresentato una scelta ovvia per questo pezzo speciale. Tuttavia, è stato necessario reinventare il movimento Unico standard in ottone per ridurre il peso dell'orologio. A tal fine, Hublot ha scelto l'alluminio, apprezzato per la sua leggerezza, anodizzato azzurro o grigio per richiamare la combinazione di colori mimetici della cassa. Gli ingegneri di Hublot sono così riusciti a ridurre il peso del movimento del 27%, eliminando quasi un terzo del suo peso. L'alluminio è stato utilizzato anche per alcuni componenti della cassa come gli elementi laterali (ore 3-ore 9), il rehaut, le anse della lunetta, i pulsanti, la corona e il fondello.

Il Big Bang Unico Novak Djokovic è dotato di quattro cinturini per quattro stili diversi. Il primo è una fascetta da tennis "Lacoste" che si fissa alla cassa con il sistema One Click, trasformando l'orologio nel perfetto compagno di tennis. Il secondo stile è caratterizzato da un cinturino elastico blu; questa combinazione pesa in totale 49,5 grammi, più leggera di una pallina da tennis! Il terzo stile sfoggia un cinturino con chiusura in Velcro® di colore azzurro e una fibbia sportiva in alluminio lucido blu. L'ultimo stile è contraddistinto da un cinturino in caucciù bianco con fibbia deployante in titanio.

Una chicca da collezione

I fan del tennista e i collezionisti apprezzeranno i dettagli aggiunti all'orologio, come il pulsante dei secondi giallo o le viti della lunetta leggermente bombate e ricurve che ricordano una pallina da tennis. Il logo di Novak Djokovic è visibile sulla lancetta dei secondi e sulla massa oscillante.

Il Big Bang Unico Novak Djokovic, in edizione limitata di 100 esemplari, viene consegnato nell'apposito cofanetto realizzato da Hublot con legno di alta qualità proveniente da fonti sostenibili. Interamente in rovere, comprese le cerniere, è ricavato da legno

massiccio e tracciabile con una provenienza e una lavorazione che sostengono la filiera corta. Il cofanetto dell'orologio vanta un design unico creato in esclusiva per questa edizione limitata.

I possessori dell'orologio riceveranno anche una fascetta Lacoste e una polo Lacoste firmate da Novak Djokovic, ambasciatore Hublot e detentore del record assoluto di 24 titoli del Grande Slam in singolo.

Siate tra i primi a entrare in possesso del nuovo Hublot Big Bang Unico Novak Djokovic. Disponibile online su Hublot.com e nelle nostre boutique.

HUBLOT

Hublot è una manifattura orologiera svizzera fondata nel 1980 con sede a Nyon. Dirompente per definizione, fin dalla sua prima creazione abbina oro e cinturino in caucciù ad una cassa ispirata all'oblò delle navi (hublot in francese). Nasce così l'«Art of Fusion»: una fusione di tradizioni e innovazioni, di mestieri, di universi e di talenti che diventerà il tratto distintivo estetico e tecnico del marchio.

Questa identità si rafforza nel 2005 con il Big Bang, che consacra un impareggiabile know-how in termini di complicazioni, movimenti di manifattura e materiali innovativi. Carbonio, titanio, ceramica e zaffiro vengono portati a livelli estremi.

Questa orologeria d'avanguardia e di alta qualità si riassume nella filosofia «Be First, Unique and Different». Da essa nasceranno, una dopo l'altra, altre collezioni dal design innovativo: Classic Fusion, Spirit of Big Bang, Square Bang e Manufacture Pieces, basate sulla maestria di Hublot nella lavorazione dei materiali (Magic Gold, ceramica in colori vivaci, zaffiro), e nei movimenti di manifattura (cronografo Unico, Meca-10 e grandi complicazioni come il Tourbillon, la Ripetizione Minuti Cathedral e i movimenti dedicati ai Manufacture Pieces).

L'universo Hublot comprende partnership forti, tra cui il calcio. «Hublot Loves Football» diventa l'inno dei più grandi eventi di questo sport (FIFA World CupTM, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) e dei suoi ambasciatori. Lo stesso amore riservato al pallone si estende all'arte, al design, alla musica, allo sport, alla gastronomia e alla navigazione. E per finire, sensibile alle grandi sfide del nostro tempo, Hublot si impegna per la responsabilità ambientale attraverso progetti comuni portati avanti con SORAI e Polar Pod.

Oltre 140 boutique condividono questo entusiasmo e questi valori, oltre al sito e-commerce Hublot.com.

@Hublot #Hublot

BIG BANG UNICO

NOVAK DJOKOVIC

REFERENZA CASSA FONDELLO LUNETTA 441.QKB.5120.NR.DJO24 Edizione limitata di 100 esemplari PESO Su cinturino elastico: 49,5 g Su cinturino con chiusura

in Velcro®: 54 g Su fascetta da tennis: 65 g Su cinturino in caucciù: 75 g Composito riciclato blu opaco con polo e racchette di Novak Djokovic Diametro: 42 mm Spessore: 14,5 mm Impermeabilità: 10 ATM/100 M Alluminio anodizzato lucido celeste Composito riciclato blu opaco con polo e racchette di Novak Djokovic QUADRANTE MOVIMENTO CINTURINO E CHIUSURA PREZZO Celeste opaco con indici bianchi luminescenti Movimento cronografico di manifattura Unico, a carica automatica in alluminio PVD celeste Frequenza: 4 Hz (28'800 altern./ora) Riserva di carica (ore): 72 Numero di componenti: 354 Rubini: 43 Primo cinturino: fascetta da tennis Secondo cinturino: elastico blu Terzo cinturino: tessuto blu

con chiusura in Velcro® Quarto cinturino: cinturino

in caucciù bianco Fibbia sportiva in alluminio lucido blu (per cinturino con chiusura in Velcro®) Fibbia deployante in titanio

(per cinturino in caucciù) CHF 48'000 EUR 54'900 USD 52'700 GBP 45'300









Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555393/Hublot_Big_Bang_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555398/Hublot_Big_Bang_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555399/Hublot_Big_Bang_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555400/Hublot_Big_Bang_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555401/Hublot_Big_Bang_5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555402/Hublot_Big_Bang_6.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2555170/Hublot_Logo.jpg

